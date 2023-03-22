«Спартак» теперь упустит ещё и второе место? Прогноз суперкомпьютера на концовку РПЛ

Сезон РПЛ вступает в заключительную фазу. 20 туров уже позади, и после паузы на матчи сборных, которая займёт конец марта, нас ждут 10 решающих игровых недель. А можно ли уже сейчас рассчитать, чем закончится чемпионат? Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight сделал это.
«Зенит» в прошлом туре проиграл ЦСКА, но вероятность его чемпионства стремится в небеса. Суперкомпьютер оценивает шансы команды Сергея Семака на титул в 97%, оставляет 3% на второе место и исключает, что действующие чемпионы опустятся ещё ниже.
Укрепил положение «Зенита» и ухудшил собственное московский «Спартак», который в минувшем туре проиграл «Оренбургу». Красно-белые в реальной таблице опустились на третье место, но, по мнению программы, остаются фаворитами в борьбе за серебро. «Спартак» финиширует вторым с вероятностью 46%, третьим — с вероятностью 25%, однако и менее успешная концовка сезона тоже не исключена. Шансы на чемпионство — ничтожные 2%.
Куда более загадочна судьба «Ростова», ЦСКА и «Динамо», которые плотно занимают места рядом со «Спартаком». Самые высокие шансы на третью строчку у команды Валерия Карпина — 29%, но конкуренты отстают совсем на чуть-чуть: у ЦСКА — 22%, у «Динамо» — 18%.
2-5-е места
Настрой суперкомпьютера относительно нижней части таблицы только укрепляется. «Торпедо» займёт последнее место с вероятностью в 86%, а «Химки» с вероятностью в 56% финишируют строчкой выше и тоже вылетят из РПЛ напрямую. В зоне стыковых матчей наверняка останется «Факел» (38% на 14-е место), а вот за сохранение прописки в чемпионате без лишних игр будут биться «Пари НН» и «Крылья Советов» — 25% на 13-е место против 23%.
Предсказание на вылет
Ну и как не сказать про «Локомотив»? Московская команда, несмотря на жуткий провал в первой части сезона, обновилась зимой и теперь наверняка никуда не вылетит. Суперкомпьютер даёт 13% на то, что «Локо» попадёт в стыки с 13-го места, но куда выше оценивает вероятность прямого сохранения места в элите: 19% на 12-е место, 23% — на 11-е, 20% — на 10-е.
11-15-е места
А вот так выглядят реальная таблица РПЛ после 20 туров и её итоговый вариант по версии суперкомпьютера.
Таблицы
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