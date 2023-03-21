До матча Россия — Ирак в Санкт-Петербурге пять дней. Но до сих пор даже не продают билеты

23 марта Россия сыграет с Ираном в Тегеране. Об этом куча официальной информации, вплоть до продажи билетов на гостевой сектор за 430 рублей. Дальше вроде бы команда должна прилететь в Санкт-Петербург. И сыграть 26 марта с Ираком на «Газпром Арене». Все вокруг понимают – игра состоится. Но 21 марта, за пять дней до начала встречи, официально не названо ни время, ни место, не запущена продажа билетов. Хотя все говорят о матче, как о неминуемом событии.

Вот цитата главного тренера Валерия Карпина с сегодняшнего брифинга.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Замечательно, что с Ираком сыграем в России. Мы год отсутствовали. Надеемся, нам окажут поддержку. Для нас ничего не изменилось. Абсолютно без разницы, кто у нас в соперниках — всегда хочется выигрывать всегда. Хочется играть с сильными командами, а не со слабыми, но очки за это не дают. В любом виде спорта любой спортсмен хочет выигрывать. Как раз сейчас это и нужно сделать».

Продолжение предыдущего тезиса: все уверены, что игра состоится. Но почему тогда РФС или Федерация футбола Ирака не объявляет о матче?

Та самая уверенность строится на заявлении пресс-секретаря иракской федерации Мохаммеда Имада. Он ещё 9 марта назвал дату матча – 26 марта и место – Санкт-Петербург. В иракских медиа также активно обсуждается проведение матча. И даже отдельно отмечается, что европейские клубы спокойно отпускали легионеров на игру в Россию. Сама сборная сегодня должна прилететь в Сочи, где у неё запланированы небольшой сбор и подготовка к матчу. Об этом также заявил пресс-секретарь местной федерации. Но повторимся: ни на сайте РФС, ни на сайте Федерации футбола Ирака до сих пор нет никакой информации о матче.

При этом, по нашей информации, на прошлой неделе РФС окончательно договорился с «Газпром Ареной» о проведении игры на стадионе в Петербурге. Все документы были утверждены и подписаны.

А задержка с объявлением матча связана с отсутствием подтверждения игры со стороны Федерации футбола Ирака. В РФС ждут финальные документы, чтобы объявить место и время начала игры. И запустить в продажу билеты.

«Газпром Арена» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Хотя это странно. Некоторые точно планируют поездку на матч России из других городов. И сейчас наверняка удивляются отсутствию хоть какой-то официальной информации о матче. Особенно когда известно даже про гостевые билеты в Иране.