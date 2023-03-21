Мбаппе — капитан, а у четырёх команд новые тренеры. Изменения топ-сборных Европы после ЧМ

L’Equipe сообщил интересную новость: 24-летний Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции по футболу. Предыдущий игрок, носивший повязку – Уго Льорис – завершил карьеру в национальной команде после серебра на ЧМ-2022. Однако не все рады капитанству Мбаппе. Многолетний лидер французов Антуан Гризманн негативно отреагировал на новость и, по сообщениям L’Equipe, может уйти из сборной. Игрок возмущён: он дольше играет за национальную команду, а повязку получает другой футболист. А как вообще изменились топ-сборные, собравшиеся впервые после чемпионата мира в Катаре?

Сборная Франции

Помимо назначения капитаном сборной Мбаппе, французская команда с начала 2023 года сгенерировала несколько важных новостей. Самая важная: главный тренер Дидье Дешам в январе 2023-го продлил контракт на три года. Также после 11 лет на посту должность президента Федерации футбола Франции покинул Ноэль Ле Гре. Ранее бывшие и нынешние сотрудницы организации объявили функционера в сексуальных домогательствах.

На предстоящие матчи отбора на Евро-2024 с Нидерландами и Ирландией Дешам вызвал несколько новых имён: Уэсли Фофана («Челси»), Кефрена Тюрама («Ницца») и Жордана Верету («Марсель»). В остальном в состав вошли серебряные призёры турнира в Катаре, за исключением завершивших международную карьеру Уго Льориса и Рафаэля Варана.

Сборная Англии

Команда Гарета Саутгейта показала достойное выступление на ЧМ-2022, уступив лишь будущим финалистам – Франции. Если бы Гарри Кейн реализовал пенальти в конце четвертьфинала, то неизвестно, как сложилась бы судьба Англии на турнире. Состав на предстоящие встречи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной не претерпел серьёзных изменений в сравнении с ЧМ. Единственная весомая потеря – Маркус Рашфорд: форвард «МЮ» получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1). Он набрал великолепную форму, а Саутгейт потерял серьёзную опцию в атаке перед двумя важными встречами.

Сборная Португалии

Португальскую команду после неудачи на ЧМ-2022 возглавил Роберто Мартинес, ранее работавший с Бельгией. Главной интригой накануне стал вызов/невызов из саудовского «Аль-Насра» форварда Криштиану Роналду. В итоге 38-летний нападающий оказался в заявке национальной команды. «Роналду – очень целеустремлённый игрок. Он может привнести опыт и является важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст», – отметил Мартинес.

Криштиану Роналду Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Тренер решил кардинально не менять состав. Так, в список на матчи с Лихтенштейном и Люксембургом попал 40-летний Пепе. Также вернулся форвард «Ливерпуля» Диогу Жота, пропустивший из-за травмы чемпионат мира в Катаре.

Сборная Бельгии

После провала на чемпионате мира в Катаре команду покинул Роберто Мартинес. Сборную Бельгии возглавил экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. «Тедеско? Я был удивлён, ожидал, что главным тренером станет Тьерри Анри. Я понимаю желание закрыть главу Мартинеса и двигаться дальше. Чего ждать от Тедеско? Лично я его не знаю. Обсуждал его с двумя-тремя немецкими игроками «Реала», которые сказали мне, что он очень хороший тренер. У него всё ещё есть Азар в команде (Торган. — Прим. «Чемпионата»), так что может делать только качественную работу (смеётся)», – поделился мнением о назначении экс-форвард сборной Бельгии Эден Азар.

На предстоящие встречи отбора Евро-2024 со Швецией и Германией Тедеско вызвал микс из новых имён и игроков, выступавших на ЧМ-2022. Бельгия на турнире в Катаре была одной из самых возрастных команд (27,4 года, третье место). Из новичков по сравнению с ЧМ, например, на сбор вызваны голкипер «Блэкберна» Томас Камински, защитники Себастиан Борнау («Вольфсбург») и Зено Дебаст («Андерлехт»), а также хавбек Ромео Лавиа («Саутгемптон»).

Сборная Нидерландов

Ещё одна топ-сборная, сменившая тренера после ЧМ-2022. Однако об уходе Луи ван Гала было известно задолго до турнира. Тренер голландской сборной решил завершить карьеру и сосредоточиться на здоровье: ранее Железный Луи боролся с раком предстательной железы, а теперь хочет уделять больше времени себе и семье. На смену ван Галу в сборную вернулся Рональд Куман, под руководством которого команда успешно выступала с 2018 по 2020 год.

Новый старый тренер положился на проверенных бойцов и не стал кардинально менять состав. Но в дело вмешались травмы: после оглашения заявки повреждения получили Френки де Йонг и Стивен Бергвейн. Они пропустят встречи с Францией и Гибралтаром. Вместо них в список включили форварда дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена и полузащитника ПСВ Йоея Вермана (дебютный вызов).

Сборная Испании

Следуя тенденциям, Испания также сменила тренера по окончании ЧМ-2022. Команду после фиаско в 1/8 финала с Марокко покинул Луис Энрике, его место занял экс-ассистент – Луис де ла Фуэнте. Главная новость для сборной в 2023-м – завершение международной карьеры защитником Серхио Рамосом. 36-летнего футболиста не вызвали на ЧМ-2022, что очень расстроило игрока. Затем у Рамоса состоялся диалог с де ла Фуэнте, сообщившим, что он не рассчитывает в будущем на защитника. «Настало время попрощаться со сборной. Мне позвонил нынешний тренер и сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на уровень, на котором я могу играть. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится гораздо лучше», – рассказал сам Рамос в соцсетях. Новым капитаном сборной Испании назначили Альваро Морату. По традиции в испанской команде повязку получает футболист, проведший наибольшее количество матчей.

Серхио Рамос Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Де ла Фуэнте вызвал несколько интересных футболистов на встречи отбора на Евро-2024 с Норвегией и Шотландией. Например, в состав вернулись голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, защитники Начо Фернандес («Реал»), Иньиго Мартинес («Реал Сосьедад») и Педро Порро («Тоттенхэм»), хавбек Дани Себальос («Реал»), а также форварды Яго Аспас («Сельта»), Жерар Морено («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») и Брайан Хиль («Севилья»), а нападающий «Эспаньола» Хоселу вовсе может дебютировать за сборную в 32 года. Тренер сразу дал понять, что вызывает футболистов, показывающих наилучшую форму на текущий момент.

Сборная Германии

Несмотря на провал на втором чемпионате мира подряд, прагматичные немцы решили ничего не менять. Работу Ханс-Дитера Флика на турнире в Катаре нельзя назвать неудовлетворительной. Судьбу команды решила худшая разница забитых и пропущенных мячей в сравнении с Испанией.

Ханс-Дитер Флик Фото: Marvin Ibo Guengoer/Getty Images

Напомним, Германия не участвует в отборе к Евро-2024: именно немцы примут турнир, поэтому освобождены от квалификации. В марте команда Флика сыграет товарищеские встречи с Бельгией и Перу. Среди интересных имён, появившихся в списке: защитники Йоша Вагноман («Штутгарт»), Мариус Вольф («Боруссия» Дортмунд), полузащитник Феликс Нмеча («Вольфсбург»), а также форварды Мергим Бериша («Аугсбург») и Кевин Шаде («Брентфорд»). В составе отсутствует голкипер Мануэль Нойер, выбывший до конца сезона из-за перелома ноги, полученного после ЧМ-2022. Вратарь неудачно покатался на горных лыжах – не лучшее развлечение для профессионального футболиста.

Сборная Италии

Единственная топ-сборная из списка, пропустившая чемпионат мира в Катаре. Итальянцы не сыграли на втором турнире подряд, но между ними выиграли чемпионат Европы – 2020 – удивительная ситуация. Роберто Манчини включил в заявку трёх новичков. В состав Италии на встречи с Англией и Мальтой попали вратарь Владимиро Фальконе («Лечче»), защитник Алессандро Буонджорно («Торино») и аргентинский форвард клуба «Тигре» Матео Ретеги (нападающий имеет итальянские корни). Также в список вошёл 17-летний форвард «Удинезе» Симоне Пафунди. Интересно, что 16 ноября 2022 года он дебютировал за Италию в товарищеской игре с Албанией, став самым юным игроком сборной за последние 100 лет.