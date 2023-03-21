Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ. Как «Локомотив» выиграл при таком судействе?

20-й тур РПЛ получился максимально контрастным в плане судейства. В некоторых матчах арбитры отработали идеально, а в других допустили грубые ошибки и спровоцировали скандал. «Чемпионат» следит за судейством в нашем чемпионате и традиционно публикует обновлённую таблицу с недочётами на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Кирилл Левников
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Хронология событий всегда важна, поэтому ниже вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура.
Ошибки судей в 20-м туре
В прошедшем туре арбитры допустили три грубые ошибки. Сильнее всего досталось «Локомотиву», который, несмотря на волевую победу над «Краснодаром», дважды за матч пострадал от решений Кирилла Левникова.
- Левников ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом»;
- Левников неверно показал вторую жёлтую карточку Игорю Смольникову в матче «Локомотив» — «Краснодар»;
- Шафеев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов».
«Игрок самарцев принял мяч на грудь, после чего соперник напрыгнул на него сзади и попал ногой в спину. Началась проверка, Шафеев почему-то дал сигнал в виде монитора и закончил игру. Арбитры показывают монитор только после фактического нарушения правил, и, раз уж Шафеев сделал это, он должен пойти и посмотреть. Может быть, ему здесь помешало волнение».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 20-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|5
|«Локомотив»
|10
|2
|«Краснодар»
|6
|6
|«Пари НН»
|5
|6
|«Сочи»
|4
|3
|«Факел»
|4
|5
|«Ростов»
|4
|5
|«Спартак»
|4
|6
|«Химки»
|4
|6
|«Торпедо»
|3
|0
|«Динамо»
|3
|3
|«Крылья Советов»
|4
|4
|«Ахмат»
|3
|6
|«Оренбург»
|3
|7
|«Зенит»
|2
|5
|ЦСКА
|1
|4
- 21 марта 2023
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