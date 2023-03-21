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Судейство в РПЛ-2022/2023, против кого арбитры ошибаются чаще, таблица и разбор, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА

Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ. Как «Локомотив» выиграл при таком судействе?
Михаил Рождественский
Как «Локомотив» выиграл при таком судействе?
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Камбэк в матче с «Краснодаром» теперь кажется ещё более героическим.

20-й тур РПЛ получился максимально контрастным в плане судейства. В некоторых матчах арбитры отработали идеально, а в других допустили грубые ошибки и спровоцировали скандал. «Чемпионат» следит за судейством в нашем чемпионате и традиционно публикует обновлённую таблицу с недочётами на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Кирилл Левников

Кирилл Левников

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Хронология событий всегда важна, поэтому ниже вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 20-м туре

В прошедшем туре арбитры допустили три грубые ошибки. Сильнее всего досталось «Локомотиву», который, несмотря на волевую победу над «Краснодаром», дважды за матч пострадал от решений Кирилла Левникова.

  • Левников ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом»;
  • Левников неверно показал вторую жёлтую карточку Игорю Смольникову в матче «Локомотив» — «Краснодар»;
  • Шафеев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Игрок самарцев принял мяч на грудь, после чего соперник напрыгнул на него сзади и попал ногой в спину. Началась проверка, Шафеев почему-то дал сигнал в виде монитора и закончил игру. Арбитры показывают монитор только после фактического нарушения правил, и, раз уж Шафеев сделал это, он должен пойти и посмотреть. Может быть, ему здесь помешало волнение».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 20-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

«Арбитры ФИФА не справляются. Это очень плохо». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ «Арбитры ФИФА не справляются. Это очень плохо». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ
КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»115
«Локомотив»102
«Краснодар»66
«Пари НН»56
«Сочи»43
«Факел»45
«Ростов»45
«Спартак»46
«Химки»46
«Торпедо»30
«Динамо»33
«Крылья Советов»44
«Ахмат»36
«Оренбург»37
«Зенит»25
ЦСКА14
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