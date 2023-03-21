Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ. Как «Локомотив» выиграл при таком судействе?

Камбэк в матче с «Краснодаром» теперь кажется ещё более героическим.

20-й тур РПЛ получился максимально контрастным в плане судейства. В некоторых матчах арбитры отработали идеально, а в других допустили грубые ошибки и спровоцировали скандал. «Чемпионат» следит за судейством в нашем чемпионате и традиционно публикует обновлённую таблицу с недочётами на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Хронология событий всегда важна, поэтому ниже вы можете ознакомиться с изменениями в таблице ошибок на протяжении предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 20-м туре

В прошедшем туре арбитры допустили три грубые ошибки. Сильнее всего досталось «Локомотиву», который, несмотря на волевую победу над «Краснодаром», дважды за матч пострадал от решений Кирилла Левникова.

Левников ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом»;

Левников неверно показал вторую жёлтую карточку Игорю Смольникову в матче «Локомотив» — «Краснодар»;

Шафеев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Игрок самарцев принял мяч на грудь, после чего соперник напрыгнул на него сзади и попал ногой в спину. Началась проверка, Шафеев почему-то дал сигнал в виде монитора и закончил игру. Арбитры показывают монитор только после фактического нарушения правил, и, раз уж Шафеев сделал это, он должен пойти и посмотреть. Может быть, ему здесь помешало волнение».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 20-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.