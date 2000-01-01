Эдерсон тянет «Ман Сити» вниз? У бразильца ужасная статистика

Эдерсон Мораес («Ман Сити»)

Однако хуже всех из топ-вратарей выглядит этот бразилец. Он отбил всего 63,3% ударов в 27 матчах в АПЛ и пропустил на 4,1 гола больше, чем должен был. Догнать «Арсенал», оторвавшийся на восемь очков (на пять по потерянным), будет сложно.