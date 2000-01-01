Эдерсон тянет «Ман Сити» вниз? У бразильца ужасная статистика

Статистика топ-вратарей европейских чемпионатов
Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
Немецкий вратарь проводит отличный сезон. В 26 матчах Примеры он отбил 88,3% ударов в створ. По предотвращённым голам (ожидаемые пропущенные минус реальные пропущенные) у него тоже всё в порядке: +6,4.
Алисон Бекер («Ливерпуль»)
Ещё больше предотвращённых голов у этого бразильского голкипера: +10,2! Правда, у него всего 74,3% сейвов. Может, поэтому «Ливерпуль» лишь шестой в АПЛ?
Кепа Аррисабалага («Челси»)
Испанский вратарь также неплохо справляется со своими обязанностями. У него +5,3 предотвращённых гола и 77,8% сейвов в 19 матчах в АПЛ.
Тибо Куртуа («Реал»)
А вот бельгийский голкипер может и должен выступать лучше. Сейвов у него 80,6%, а вот показатель предотвращённых голов ушёл в минус: -1,2. Собственно, «Реал» уже уступает «Барселоне» 12 очков в чемпионате.
Уго Льорис («Тоттенхэм»)
Ещё хуже обстоят дела у чемпиона мира 2018 года. Он отбил всего 70,5% ударов в створ и пропустил на 2,3 гола больше, чем должен был. По потерянным очкам «Тоттенхэм» идёт лишь шестым в АПЛ.
Давид де Хеа («МЮ)
Многолетний страж ворот «Юнайтед» находится ещё ниже в нашем списке. У него всего 67,3% сейвов в 26 матчах в АПЛ, а показатель предотвращённых голов составляет -3,8. Вот клуб и не борется за титул.
Эдерсон Мораес («Ман Сити»)
Однако хуже всех из топ-вратарей выглядит этот бразилец. Он отбил всего 63,3% ударов в 27 матчах в АПЛ и пропустил на 4,1 гола больше, чем должен был. Догнать «Арсенал», оторвавшийся на восемь очков (на пять по потерянным), будет сложно.
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