Яркие моменты в карьере Месута Озила
В 34 года чемпион мира повесил бутсы на гвоздь.
Озил сделал себе имя благодаря выступлениям в Бундеслиге за «Шальке-04» и «Вердер». С последней командой он стал обладателем Кубка Германии в сезоне-2008/2009.
Ещё больше поклонников у Месута появилось после ЧМ-2010. В ЮАР футболист сделал три результативные передачи.
Озил много раз становился лучшим ассистентом различных турниров — в разные годы он был им на чемпионатах мира и Европы, в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, а также в чемпионатах Англии, Германии и Испании.
В Ла Лиге Месут был игроком «Реала», в Мадрид он переехал в 2010 году. В составе гранда он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Кубок и Суперкубок Англии Озил завоевал вместе с «Арсеналом». Хотя полностью раскрыть свой потенциал в лондонском клубе хавбек не смог.
Зато на международном уровне ему улыбнулась удача. Золото бразильского чемпионата мира стало достойной наградой за его старания. В полуфинале Озил поучаствовал в разгроме бразильцев со счётом 7:1.
В 2015 году Месут стал самым быстрым игроком, набравшим 50 результативных передач в Премьер-лиге (141 матч). Это подтверждает, насколько он был крут.
Показывая красивый футбол, Озил творил чудеса не только, когда нужно было сделать ассист. Для полузащитника забивал он немало (137 голов во всех турнирах).
Многие упрекали немца в отсутствии лидерских качеств, но в ответственные моменты он всё-таки решал эпизоды. Знаменитый гол в Лиге чемпионов с «Лудогорцем» — яркий пример его выдающихся навыков.
Лучший распасовщик современности? Самые крутые моменты в карьере Месута Озила
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