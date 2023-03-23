Жизненно важное нововведение для футболистов. Мусульманам из АПЛ будет легче в Рамадан

В Англии будут прерывать матчи, чтобы футболисты-мусульмане могли попить и что-нибудь съесть (например, энергетические гели) после захода солнца, так как многие придерживаются поста в Рамадан. Также было предложено до начала матча оповещать судей, каким именно игрокам может потребоваться перерыв, и согласовывать с арбитрами время на паузу.

Что важно в Рамадан?

Рамадан – один из пяти столпов ислама, поэтому его соблюдение обязательно для всех верующих мусульман, кроме детей, беременных и кормящих женщин, стариков и больных, путников, находящихся вдалеке от дома или в дороге. Согласно исламской традиции, в этот месяц в 610 году в пещере Хира под Меккой пророку Мухаммеду через ангела Джибриля было передано первое божественное откровение. Оно и последующие составили священную книгу ислама – Коран. По Священным писаниям, в этот период всевышний обращается к людям, прощая им грехи и даруя милостыню. В этот месяц соблюдается пост – «ураза», который предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине, отдалить от запретного, очистить как духовно, так и физически. Также верующие должны совершать как можно больше благих дел, раздавать милостыню, поминать всевышнего и молиться. Помимо обычных пяти молитв в сутки, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

Во время поста принимать пищу и пить можно только до восхода (сухур) и после заката (ифтар) солнца. Запрещается курить, предаваться развлечениям, а также вступать в интимные отношения.

Каждый год время начала и конца Рамадана меняется, потому что мусульманский календарь основан на лунном. В этом году священный месяц наступил после захода солнца 22 марта, поэтому «ураза» начинается 23-го числа и продлится до 20 апреля.

Гамид Агаларов Фото: РИА Новости

Как соблюдение поста влияет на футболистов? Их физические показатели ухудшаются?

Не раз проводились исследования, в которых изучалось, как менялись показатели футболистов во время Рамадана. В основном выделяется снижение скорости, силовых качеств и выносливости, однако у опытных спортсменов эта разница практически незаметна. Важный аспект – психология, ещё важнее – правильный подход к сочетанию поста и спорта.

Резиуан Мирзов полузащитник «Химок» «На тренировках и играх тяжело, но я уже привык. Религия стоит на первом месте, всевышний даёт силы, всё получается. Если солнце заходит в семь часов, а вы играете в четыре, то да, ничего не ем и не пью. Помню, как мы играли в полуфинале Кубка с «Уралом»: встреча началась в шесть часов, солнце ушло в 18:30, в середине матча я выпил воды и побежал дальше. Главное, чтобы это не мешало спорту. Если я в той игре забил гол и хорошо сыграл, то кто мне что скажет».

Крайне важно, чтобы спортсмен минимизировал потерю воды организмом в течение этого периода. Для этого необходимо проработать разумные диетические стратегии. Они должны обеспечить достаточное потребление жидкости, особенно перед рассветом, и свести к минимуму потери жидкости в дневное время перед тренировкой. Важно исключить риск обезвоживания.

Второй важный аспект – сон. Недосыпание и нарушение биологических часов могут отрицательно сказаться на физической работоспособности, поэтому в период Рамадана спортсменам необходимо установить новый цикл «сон-бодрствование»… Мало спать ни в коем случае нельзя, а для поддержания тяжёлых физических нагрузок нужен регулярный дневной сон.

Третий – питание. Спортсмены и так питаются правильно, употребляя продукты, содержащие достаточное количество макро- и микроэлементов для тренировок и интенсивных матчей: от 6 до 10 г углеводов на кг массы тела, от 1,2 до 1,7 г белка на кг массы тела и от 20% до 35% жиров от общего потребления энергии. Для того чтобы не терять силы в Рамадан, спортсменам нужно готовиться, используя метод углеводной нагрузки, то есть заранее употреблять больше углеводов, тем самым повышая запасы гликогена в организме. В этом хорошо помогают финики и жирное молоко. Также необходимо повысить уровень потребления белка (для снижения риска мышечных травм) и различных аминокислот.

Спортсмены, которые держат в балансе уровень потребления энергии и макроэлементов, тренировочную нагрузку и сон, вряд ли заметят какое-либо существенное снижение работоспособности во время Рамадана.

Бернард Бериша полузащитник «Ахмата» «Для меня Рамадан важнее футбола. Да, футбол дал мне всё в этой жизни, но, если надо выбирать, я выберу свою религию. Мне не очень трудно следовать всем предписаниям. Всё дело в голове, как ты себя готовишь к этому. Если будешь себя настраивать на то, что тебе будет тяжело ― так оно и будет. Я себя ощущаю ещё здоровее в этот период. На моих тренировках это никак не сказывается. Тренеры всё контролируют, мы все обвешаны датчиками. Они не показывают никаких отклонений. Что помогает восполнять энергию? Финики с молоком ― отличный способ».

Зелимхан Бакаев рассказывал, что в «Спартаке» у них был диетолог, который помогал ему и соблюдать «уразу», и не терять в качестве. Он, учитывая все ограничения, даже стал игроком месяца – просто потому, что грамотно следовал всем указаниям. В три часа ночи у него был ранний завтрак, на утренние тренировки ему разрешали не ходить, чтобы он мог поспать и набраться сил. Если дело было на выезде, то ночью в номер ему приносили горячую еду.

Что будет, если нарушить пост?

Пропущенный день можно «перенести» на период после завершения Рамадана – для этого, правда, должна быть уважительная причина: болезнь, путешествия или менструация. Возмещать пост можно вплоть до наступления следующего священного месяца в любой день – как по отдельности, так и друг за другом (если накопилось несколько дней). Есть ещё милостыня-искупление (фидья-садака) – за каждый пропущенный день поста необходимо накормить нищего, потратив на него столько, сколько обычно обходится питание в сутки.

Арсен Адамов защитник «Зенита» «Я один раз пропустил пост, когда мы играли в Москве с «Химками». Было очень трудно. В таком случае должен накормить бедную семью, чтобы этот день тебе засчитался. После того как я пропустил пост из-за игры с «Химками», отправил деньги нуждающимся. Я знаю семьи в селе, которые нуждаются в деньгах. Нашёл номер этих людей через мою семью. Мама помогла отправить деньги».

А в РПЛ будут делать паузы для игроков-мусульман?

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил «РИА Новости», что готовы подобное обсуждать, но пока предложения от клубов не поступали.