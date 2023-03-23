Сборная России возвращается! Соскучились? LIVE

Привет, друзья! Ну-ка признайтесь честно: соскучились по сборной России? Давно мы её не видели — с ноября 2022 года, а на фоне реально классного соперника — ещё дольше. С той самой Хорватии. При всём уважении к Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану Иран — это всё же другой уровень. Участник последнего чемпионата мира, 24-й номер рейтинга ФИФА. Уж здесь-то недостаток мотивации парням Валерия Карпина совершенно точно не грозит. А значит, нас гарантированно ждёт эмоциональное и, будем надеяться, содержательное футбольное зрелище.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Тегерана. Первый свисток в матче прозвучит в 20:00 по Москве, но наш онлайн стартует значительно раньше. Присоединяйтесь, и вы не пропустите ничего интересного и важного!