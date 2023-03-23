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Экс-голкипер «Рубина» Алиреза Хагиги — первый иранец в истории РПЛ: карьера, игра за сборную против Месси на ЧМ-2014

Сыграл лишь раз за 5 лет и обошёл бан Бердыева. Первый иранец РПЛ пропускал даже от Месси
Никита Паглазов
Алирез Хагиги
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Экс-вратарь «Рубина» Хагиги чуть не остановил Аргентину на ЧМ в Бразилии.

Сердар Азмун – самый известный иранец, выступавший в чемпионате России. Однако первым футболистом из Ирана, сыгравшим в РПЛ, стал голкипер Алиреза Хагиги. Вратарь перешёл в «Рубин» в 2012 году из одного из самых титулованных иранских клубов – «Персеполиса». Как сложилась судьба Хагиги в России и где он выступал после Казани?

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В 18 лет Алиреза дебютировал в составе «Персеполиса». И в первом же матче парировал пенальти от легендарного иранского нападающего «Сайпы» Али Даеи. Но в сезоне-2005/2006 Хагиги больше не выступал. Через два года, в сезоне-2008/2009, два его основных конкурента получили травмы. Он воспользовался своим шансом, закрепившись в основе «Персеполиса». В 2010-м Алиреза стал самым молодым в истории родного клуба капитаном. В итоге за шесть лет в клубе Хагиги выиграл чемпионат Ирана и два национальных кубка.

В январе 2012 года на игрока вышел казанский «Рубин», с которым вратарь подписал четырёхлетний контракт. Тогда Хагиги стал первым легионером из Ирана в российском чемпионате. Он хотел выступать под любимым 13-м номером, однако главный тренер клуба Курбан Бердыев запрещал игрокам брать его.

Олег Кузьмин
Олег Кузьмин
экс-защитник «Рубина»

«Помню, новый игрок пришёл в «Рубин» и хотел взять 13-й номер. Кажется, Лёха Медведев (носил №13 в «Динамо», «Сатурне», «Томи» и «Крыльях Советов». — Прим. «Чемпионата»). Ему объяснили, что такого числа в клубе вообще нет. Даже 13-я комната на базе, по-моему, отсутствует. Человеку ничего не оставалось, кроме как взять другой номер».

В «Персеполисе» Хагиги выступал под 13-м номером, а в Казани, как вы поняли, об этом не могло идти и речи. Ему пришлось взять 88-й. В эпоху Бердыева в «Рубине» действительно не было ни одного футболиста с «нефартовой» цифрой. Однако первым стал именно Хагиги — уже после ухода тренера. В 2015 году, после трёх аренд и отставки Бердыева, Хагиги нанёс заветную цифру на форму. Под этим номером он и провёл свой единственный матч за пять лет (это случилось спустя 3,5 года после перехода). «Рубин» проиграл в Хабаровске в Кубке России местному СКА (0:2), а спустя всего три месяца иранец в статусе свободного агента покинул Казань.

Сергей Рыжиков и Алиреза Хагиги в «Рубине»

Сергей Рыжиков и Алиреза Хагиги в «Рубине»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Рубине» Хагиги трижды отправляли в аренды: сначала в родной «Персеполис» (2013), а затем в португальские «Спортинг» Ковильян (2014) и «Пенафиел» (2014-2015). По истечении контракта Алиреза снова отправился в Португалию, заключив контракт с «Маритиму». Хагиги провёл за клуб пять матчей и через год уехал в Швецию.

Там он обосновался в составе «Эскильстуны», выступавшей в высшем дивизионе. Но вратарь не задержался надолго и там. Позже он ещё несколько раз менял команды: уходил в шведский «Сундсвалль» (март–май 2018-го), спустя год его подписывал иранский «Нассаджи» (октябрь 2019-го – сентябрь 2020-го), затем он перешёл в «Гол Гохар» (до августа 2021-го). А в конце лета 2021-го вернулся в «Нассаджи», в котором, наконец, стал игроком основы. В сезоне-2022/2023 в чемпионате Ирана Хагиги провёл 23 матча, в которых пропустил 30 мячей. Клуб занимает 11-ю строчку в таблице (из 16), обезопасив себя от вылета, но и не борясь за серьёзные места.

Алиреза Хагиги в матче Иран — Босния и Герцеговина

Алиреза Хагиги в матче Иран — Босния и Герцеговина

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

На счету Алирезы 23 матча за сборную Ирана. Почти все встречи он провёл в период с 2014 по 2015 год, будучи игроком «Спортинга» и «Пенафиела». Вершина карьеры – три матча на ЧМ-2014 в Бразилии. Хагиги провёл все 270 минут во встречах с Нигерией (0:0), Аргентиной (0:1) и Боснией и Герцеговиной (1:3). Пропущенный мяч от Лионеля Месси на 90+1-й минуте – вероятно, главный хайлайт, связанный с иранским голкипером. Вряд ли кто-то из болельщиков (кроме фанатов «Рубина») в итоге запомнил имя первого футболиста из Ирана в России.

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