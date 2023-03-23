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Италия — Англия: текстовая онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024, 23 марта 2023, где смотреть

Теперь-то Англия выиграет? Её ждёт самый неудобный соперник! LIVE
Олег Лысенко
Италия — Англия: текстовая онлайн-трансляция
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Повторение финала Евро-2020 — на стадионе имени великого Марадоны. Не проходите мимо!

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! Сегодня, 23 марта, стартует отборочный цикл 17-го по счёту чемпионата Европы. Впервые после распада СССР он пройдёт без России. Но это же не повод «забивать» на любимую игру! Тем более сегодня нас ждёт суперматч безо всяких оговорок. Италия — Англия — это не просто классика мирового футбола, соперничество самых крутых клубных лиг и игровых философий. Это ещё и ремейк последнего еврофинала, 2021 года!

К сожалению, легальной трансляции этого грандиозного матча на Россию не запланировано. Следить за ходом игры в режиме реального времени вам поможет подробнейшая текстовая трансляция «Чемпионата». Начало матча — в 22:45 мск. Присоединяйтесь!

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