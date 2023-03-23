Теперь-то Англия выиграет? Её ждёт самый неудобный соперник! LIVE

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! Сегодня, 23 марта, стартует отборочный цикл 17-го по счёту чемпионата Европы. Впервые после распада СССР он пройдёт без России. Но это же не повод «забивать» на любимую игру! Тем более сегодня нас ждёт суперматч безо всяких оговорок. Италия — Англия — это не просто классика мирового футбола, соперничество самых крутых клубных лиг и игровых философий. Это ещё и ремейк последнего еврофинала, 2021 года!

К сожалению, легальной трансляции этого грандиозного матча на Россию не запланировано. Следить за ходом игры в режиме реального времени вам поможет подробнейшая текстовая трансляция «Чемпионата». Начало матча — в 22:45 мск. Присоединяйтесь!