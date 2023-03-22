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РПЛ, Талалаев уволен из «Торпедо», каких тренеров отправляли в отставку два раза за сезон: Кучук, Божович, Черевченко

Уход Талалаева из «Торпедо» — исторический. В России было всего три подобных случая
Михаил Рождественский
Уход Талалаева из «Торпедо» — исторический
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Вспомнили тренеров, которых отправляли в отставку дважды за сезон. «Локомотив» особенно отличился!

Нынешний сезон складывается очень нелегко для Андрея Талалаева. В сентябре прошлого года тренера уволили из «Ахмата». Следующим местом работы стало «Торпедо», но и там Талалаев не додержался до лета — сегодня клуб объявил о расставании со специалистом. Таким образом, у тренера две отставки в течение одного сезона РПЛ. Не самый частый случай, но Талалаев в этом не первый. Рассказываем, какие тренеры оказывались в таком же положении.

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Леонид Кучук, сезон-2014/2015

Откуда ушёл: «Локомотив», «Кубань».

«Локомотив» — единственный клуб, который в этом списке фигурирует дважды. Кучук возглавил команду летом 2013-го и в первом же сезоне затащил её в топ-3. А потом всё посыпалось. Результаты стали хуже, пошли слухи о конфликте со звёздными легионерами Лассана Диарра и Мбарком Буссуфа. К 8-му туру, когда Кучука уволили, «Локо» шёл на девятом месте и не мог выиграть в РПЛ на протяжении четырёх матчей. Тренера не спасла даже абсолютная поддержка со стороны болельщиков, распевавших оскорбления в адрес предполагаемых обидчиков-футболистов.

Леонид Кучук

Леонид Кучук

Фото: «Чемпионат»

Спустя два месяца после отставки из «Локо» Кучук вернулся к работе и подписал контракт с «Кубанью», которую как раз возглавлял до московского этапа карьеры. Клуб перед этим странно расстался с Виктором Гончаренко, хоть и занимал почётное пятое место в РПЛ. Перед Кучуком стояла задача закрепить результат, но не вышло. Со старым-новым тренером «Кубань» выиграла в чемпионате всего 1 матч из 16, проиграла девять и рухнула в таблице. Кучука уволили, не дожидаясь последнего тура. И получилось максимально символично: отставка случилась после финала Кубка России, где «Кубань» проиграла, разумеется, «Локомотиву».

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Миодраг Божович, сезон-2014/2015

Откуда ушёл: «Ростов», «Локомотив»

Божович — один из главных тренеров-кочевников РПЛ в XXI веке, но в середине прошлого десятилетия темп его путешествий резко увеличился. Сезон-2014/2015 (что-то с ним всё-таки не так) черногорец начинал в «Ростове», где работал с лета 2012-го. И это был полный провал: в восьми турах команда набрала четыре очка, влетела «Динамо», ЦСКА и «Зениту» с общим счётом 3:18 и плелась на предпоследнем месте. Клубу нужно было как-то спасаться, поэтому Божович остался без работы.

Как это обычно бывало с Божовичем, новый клуб он нашёл максимально быстро. «Локомотив», расставшийся с Кучуком и назначивший Игоря Черевченко исполняющим обязанности главного тренера, обратился к услугам Миодрага. Команда к тому моменту шла на девятом месте и на семь очков отставала от зоны еврокубков.

Миодраг Божович

Миодраг Божович

Фото: «Чемпионат»

При Божовиче результаты «Локомотива» действительно улучшились, но в середине апреля что-то сломалось. Команда проиграла всухую три матча подряд, затем сыграла вничью с «Амкаром», а потом «сгорела» ЦСКА — 1:3. На этом терпение боссов «Локо» лопнуло, и Божович отправился в отставку. Уже без черногорца команда победила «Урал» в финале Кубка России и зацепилась за еврокубки, несмотря на седьмое место в чемпионате.

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Игорь Черевченко, сезон-2021/2022

Откуда ушёл: «Химки».

Вероятно, самая странная и комичная история в этом списке. Если думаете, что в «Химках» начало твориться что-то необъяснимое только в нынешнем сезоне, то нет. Уже в прошлом происходило много чего интересного. После восьмого места в чемпионате-2020/2021 Черевченко, как казалось, уверенно вступит в новый розыгрыш. Однако «Химки» посыпались: всего две победы в 12 матчах, 11 очков и 14-е место в таблице клуб не устраивали. Спустя три дня после разгромного проигрыша «Динамо» (1:4) Черевченко уволили.

Игорь Черевченко

Игорь Черевченко

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Химки» временно назначили тренером Игоря Ющенко и отправились на поиски замены для Черевченко. А потом, набрав ещё одно очко в двух матчах РПЛ, наконец сделали объявление. Главным тренером команды стал… Черевченко! С ним «Химки» провели зимнее межсезонье — в нормальной ситуации это признак какого-никакого доверия. Но за два дня до возобновления сезона Черевченко снова уволили. Уже с Сергеем Юраном команда докатилась до стыков, приложила «СКА-Хабаровск» и осталась в элите, чтобы удивлять нас дальше.

Самого Юрана, как вы знаете, тоже ждала интересная судьба в подмосковном клубе, но под критерии этого списка он не подходит.

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