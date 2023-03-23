Россия сыграет в Иране на разваливающейся арене. Отовсюду капает, а трибуны закрыты

Испытываешь странные ощущения при входе на стадион «Азази» в Тегеране. Тебя встречает симпатичный Кубок мира, хотя смотрится он тут весьма неуместно. Особенно учитывая полуразрушенное состояние стадиона. В Иране в последние пару дней шли дожди. Идёшь в подтрибунном помещении, и с потолка капает вода. Если честно, то течёт отовсюду. Ощущение, будто арену скоро будут сносить.

Ощущение, будто арену скоро будут сносить Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Внутри арена чем-то напоминает стадион «Торпедо» на Восточной улице, который сейчас реконструируют. Беговые дорожки вокруг поля и табло, очень похожее на торпедовское. Хочется отметить газон. Выглядит ровным, зелёным и без проплешин. Привычные чёткие полосы, по которым удобно отслеживать офсайд. Слышал, и Баринов сказал, что газон отличный.

Внутри арена чем-то напоминает стадион «Торпедо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рекламные щиты оригинально установлены на деревянные поддоны. Некоторые из них покосились. Впрочем, это только второй ряд бортов. Первый обошёлся без таких конструкций. Ему достаточно металлических подпорок и мешков с песком. Ветер тут бывает весьма суровый.

Рекламные щиты оригинально установлены на деревянные поддоны Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несколько секторов на центральной трибуне закрыты на реконструкцию и огорожены забором. Зато на соседнем секторе установлены современные чёрные сиденья. На время тренировки туда пустили болельщиков сборной России (около 50 человек). Сотрудники нашего посольства приехали с флагами. Кто-то даже в майке или шарфе нашей национальной команды. Один из болельщиков крикнул «Валера, верим».

Несколько секторов на центральной трибуне закрыты Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё обратила на себя внимание телевизионная вышка. Достаточно непривычный ракурс для трансляции. Кажется, эта конструкция перекрывает обзор зрителям за воротами. Также я раньше не видел, чтобы проход между трибунами ограждали специальной металлической сеткой. С сидений до сих пор не сняли коронавирусную разметку.

С сидений до сих пор не сняли коронавирусную разметку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболисты сборной России выходили на тренировку по красному ковру через специальный туннельчик. На внутренней стороне было изображение Азиатской футбольной конфедерации. Игроки и тренеры, выйдя на поле, первым делом решили осмотреться. Арена действительно не похожа на те, где раньше доводилось выступать.

Футболисты сборной России выходили на тренировку по красному ковру Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренировка сборной прошла в стандартном режиме и чем-то особенным не выделялась. Перед занятием Валерий Карпин традиционно ответил на вопросы журналистов. Собрались как российские, так и местные репортёры.

Тренировка сборной прошла в стандартном режиме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед тем как уйти со стадиона, я хотел сфотографировать котов. Там бегало несколько разных. Когда один из них пробегал, я направлял камеру в его сторону. Так получилось, что в какой-то момент направил её в сторону стюарда. Ему это явно не понравилось, и он убежал жаловаться другому стюарду. Кот понимающе на меня посмотрел.

Кот понимающе на меня посмотрел… Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему-то в этот момент подумалось, что РФС был в шаге от перехода в АФК. Не такая уж и плохая идея была взять паузу и ещё раз всё взвесить.