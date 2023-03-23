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Иран — Россия, 23 марта 2023, товарищеский матч, где сыграет команда Карпина, стадион «Азади», фото, репортаж

Россия сыграет в Иране на разваливающейся арене. Отовсюду капает, а трибуны закрыты
Дмитрий Голубович
Иран — Россия, 23 марта 2023, товарищеский матч
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Много впечатлений и ещё больше фотографий.

Испытываешь странные ощущения при входе на стадион «Азази» в Тегеране. Тебя встречает симпатичный Кубок мира, хотя смотрится он тут весьма неуместно. Особенно учитывая полуразрушенное состояние стадиона. В Иране в последние пару дней шли дожди. Идёшь в подтрибунном помещении, и с потолка капает вода. Если честно, то течёт отовсюду. Ощущение, будто арену скоро будут сносить.

Ощущение, будто арену скоро будут сносить

Ощущение, будто арену скоро будут сносить

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Внутри арена чем-то напоминает стадион «Торпедо» на Восточной улице, который сейчас реконструируют. Беговые дорожки вокруг поля и табло, очень похожее на торпедовское. Хочется отметить газон. Выглядит ровным, зелёным и без проплешин. Привычные чёткие полосы, по которым удобно отслеживать офсайд. Слышал, и Баринов сказал, что газон отличный.

Внутри арена чем-то напоминает стадион «Торпедо»

Внутри арена чем-то напоминает стадион «Торпедо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рекламные щиты оригинально установлены на деревянные поддоны. Некоторые из них покосились. Впрочем, это только второй ряд бортов. Первый обошёлся без таких конструкций. Ему достаточно металлических подпорок и мешков с песком. Ветер тут бывает весьма суровый.

Рекламные щиты оригинально установлены на деревянные поддоны

Рекламные щиты оригинально установлены на деревянные поддоны

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несколько секторов на центральной трибуне закрыты на реконструкцию и огорожены забором. Зато на соседнем секторе установлены современные чёрные сиденья. На время тренировки туда пустили болельщиков сборной России (около 50 человек). Сотрудники нашего посольства приехали с флагами. Кто-то даже в майке или шарфе нашей национальной команды. Один из болельщиков крикнул «Валера, верим».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
Не начался
Россия
Несколько секторов на центральной трибуне закрыты

Несколько секторов на центральной трибуне закрыты

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё обратила на себя внимание телевизионная вышка. Достаточно непривычный ракурс для трансляции. Кажется, эта конструкция перекрывает обзор зрителям за воротами. Также я раньше не видел, чтобы проход между трибунами ограждали специальной металлической сеткой. С сидений до сих пор не сняли коронавирусную разметку.

С сидений до сих пор не сняли коронавирусную разметку

С сидений до сих пор не сняли коронавирусную разметку

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболисты сборной России выходили на тренировку по красному ковру через специальный туннельчик. На внутренней стороне было изображение Азиатской футбольной конфедерации. Игроки и тренеры, выйдя на поле, первым делом решили осмотреться. Арена действительно не похожа на те, где раньше доводилось выступать.

Футболисты сборной России выходили на тренировку по красному ковру

Футболисты сборной России выходили на тренировку по красному ковру

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренировка сборной прошла в стандартном режиме и чем-то особенным не выделялась. Перед занятием Валерий Карпин традиционно ответил на вопросы журналистов. Собрались как российские, так и местные репортёры.

Тренировка сборной прошла в стандартном режиме

Тренировка сборной прошла в стандартном режиме

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед тем как уйти со стадиона, я хотел сфотографировать котов. Там бегало несколько разных. Когда один из них пробегал, я направлял камеру в его сторону. Так получилось, что в какой-то момент направил её в сторону стюарда. Ему это явно не понравилось, и он убежал жаловаться другому стюарду. Кот понимающе на меня посмотрел.

Кот понимающе на меня посмотрел…

Кот понимающе на меня посмотрел…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему-то в этот момент подумалось, что РФС был в шаге от перехода в АФК. Не такая уж и плохая идея была взять паузу и ещё раз всё взвесить.

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