Как изменились сборные Италии и Англии после финала Евро-2020

Почти два года назад случилось одно из самых болезненных поражений для англичан, а итальянцы были королями. Сегодня они встретятся вновь.

Матчи сборных Италии и Англии — это уже классика. За последние 11 лет эти команды провели пять официальных встреч, и главная из них случилась 11 июля 2021 года. Тогда в финале чемпионата Европы итальянцы, проигрывая со второй минуты на лондонском стадионе «Уэмбли», перевели игру в дополнительное время, а затем одолели соперника в серии пенальти.

С того матча прошло почти два года. Сегодня, 23 марта, Италия и Англия встретятся вновь — в 1-м туре квалификации Евро-2024. Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало — в 22:45 мск.

А как вообще сборные Италии и Англии изменились за это время? Сейчас расскажем.

Как изменилась сборная Италии

Времени прошло не так много, поэтому и у итальянцев, и у англичан изменений не так много. Но они всё же есть. Главный тренер у сборной Италии по-прежнему тот же — Роберто Манчини. Победа на Евро заставила национальную федерацию так поверить в специалиста, что ему простили даже провал в отборе на чемпионат мира. До сих пор не верится, что турнир в Катаре прошёл без действующих чемпионов Европы.

Роберто Манчини Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Главное изменение в составе итальянцев — уход Джорджо Кьеллини. Вечный защитник сборной после победного Евро поиграл в команде ещё год и решил завершить международную карьеру после Финалиссимы с Аргентиной. Красиво уйти не получилось: Лео Месси с партнёрами размотал соперника, а сам Кьеллини сыграл неуверенно. Так или иначе, 38-летнего вожака обороны мы в составе Италии больше не увидим.

Остальные лидеры итальянской сборной по-прежнему в деле. Леонардо Спинаццола, шикарно игравший, но сломавшийся посреди Евро, давно вернулся в строй, а главная звезда атаки — Федерико Кьеза — с тех пор перенёс травму крестообразных связок колена, но уже готов снова блистать. Чиро Иммобиле, вышедшего в старте на финал в 2021-м, в ближайших матчах можете не ждать — он недавно восстановился после повреждения и не попал в заявку на отборочные встречи. А ещё в составе не будет Лоренцо Инсинье, который в последний раз играл за сборную в марте 2022-го.

Есть в атаке итальянцев и новое лицо. Винченцо Грифо родился и всю карьеру проводит в Германии, но выступает за родину. Не пугайтесь, если ничего не слышали об этом левом вингере: ему 29 лет, и играет он за «Фрайбург». В нынешнем сезоне Грифо уже набил 12+4 по системе «гол+пас» в Бундеслиге. В ноябрьских товарищеских встречах Италии Винченцо на поле появлялся и наверняка сыграет в ближайших матчах.

Состав Италии в финале Евро: Доннарумма, Сиригу, Мерет; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Флоренци, Ачерби, Бастони, Толой; Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кристанте, Локателли, Пессина; Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Берарди, Бернардески, Белотти.

Заявка Италии на ближайшие матчи: Доннарумма, Фальконе, Мерет, Проведель; Ачерби, Бонуччи, Буонджорно, Дармиан, Димарко, Ди Лоренцо, Романьоли, Скальвини, Толой, Спинаццола; Барелла, Кристанте, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Пессина, Тонали, Верратти; Берарди, Кьеза, Ньонто, Грифо, Пафунди, Политано, Ретеги, Скамакка.

Раньше Сейчас

Как изменилась сборная Англии

Англичане, в отличие от итальянцев, на чемпионат мира отобрались и дошли там до четвертьфинала, где драматично уступили Франции. Главный тренер у этой сборной тоже сохранился, хотя многих факт, что Гарет Саутгейт всё ещё не безработный, удивляет не меньше, чем судьба Манчини. Англичан непрерывно критикуют за игру от обороны и требуют использовать потенциал нынешнего состава по максимуму.

Гарет Саутгейт Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ветеранов вроде Кьеллини у сборной Англии не было и два года назад, поэтому заканчивать карьеру просто некому. Футболисты из того созыва всё ещё в строю, но кое-что отметить точно нужно. Джуд Беллингем, просидевший финал Евро на лавке (55 минут на поле за весь турнир), сильно окреп и теперь по праву считается лидером команды. За 19-летним полузащитником охотятся топ-клубы, а на чемпионате мира в Катаре он был незаменим. Есть все основания ждать Джуда на поле и в матче с Италией.

Небольшие изменения есть и в атаке. Если два года назад казалось, что будущее за Джейдоном Санчо, то сейчас этот вингер забыл о стабильности. Его место в сборной с удовольствием занял Фил Фоден, растущий в «Манчестер Сити» под присмотром Пепа Гвардиолы. А Маркус Рашфорд, вышедший в финале Евро прямо перед серией пенальти (плохая идея), должен был поехать в сборную и сейчас, но получил травму бедра. Мимо состава пролетел и Рахим Стерлинг, у которого затянулась адаптация в «Челси».

Новые лица в сборной Англии — 22-летний центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи и 27-летний нападающий «Брентфорда» Айван Тони, которого многие болельщики давно хотели видеть в сборной на фоне его крутой результативности в АПЛ (16 голов в 25 матчах нынешнего розыгрыша). А вот у кого карьера в сборной при Саутгейте не складывается, так это у Трента Александер-Арнольда. И если Евро защитник «Ливерпуля» пропустил из-за травмы, то на чемпионате мира просто был резервистом, а сейчас и вовсе не попал в заявку.

Состав Англии в финале Евро: Пикфорд, Рамсдейл, Джонстон; Триппьер, Шоу, Стоунз, Магуайр, Уолкер, Коуди, Джеймс, Мингз; Маунт, Филлипс, Райс, Хендерсон, Беллингем, Грилиш; Сака, Стерлинг, Кейн, Санчо, Рашфорд, Калверт-Льюин.

Заявка Англии на ближайшие матчи: Пикфорд, Поуп, Рамсдейл; Чилуэлл, Дайер, Гехи, Джеймс, Магуайр, Шоу, Стоунз, Триппьер, Уолкер; Беллингем, Галлахер, Хендерсон, Мэддисон, Маунт, Филлипс, Райс, Фоден, Грилиш; Кейн, Сака, Тони.

Раньше Сейчас

Кстати, Италия и Англия уже встречались после финала Евро. В прошлом году у них состоялось два матча в Лиге наций: нулевая ничья и победа итальянцев со счётом 1:0. Это типичные результаты для данных команд, и Италию можно смело назвать одним из самых неудобных соперников для Англии. Последняя их победа в этом противостоянии случилась ещё в 2012 году, да и то в товарищеском матче. Прервётся ли серия сегодня?