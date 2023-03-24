Роналду снова на вершине! Криштиану оформил дубль и вывел Португалию на первое место

5 февраля Криштиану Роналду стукнуло 38, но он по-прежнему в сборной Португалии. Смена тренера в национальной команде никак не отразилась на будущем нападающего «Аль-Насра». Он появился в дебютном матче Роберто Мартинеса на посту главного тренера сборной Португалии. Криштиану отблагодарил испанца дублем в ворота Лихтенштейна в первой игре отбора Евро-2024.

Дубль и новый рекорд Криштиану Роналду

Криштиану появился в старте сборной Португалии впервые со 2 декабря. Тогда он сыграл 65 минут с Южной Кореей на ЧМ-2022 (матчи со Швейцарией и Марокко начал со скамейки).

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Роберто Мартинес выпустил легенду сборной Португалии с капитанской повязкой, и встреча с Лихтенштейном была для Криштиану Роналду 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю нападающий стал рекордсменом и обошёл по количеству игр за сборную Бадера Аль-Мутава, который провёл 196 матчей в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 игр.

Португалия открыла счёт уже на восьмой минуте – Жоау Канселу классно пробил с полулёта и отправил мяч под рукой вратаря – 1:0. Первый тайм прошёл за большим преимуществом хозяев – 11 ударов, четыре в створ и 1.41 показатель xG. Сборная Лихтенштейна ни разу не пробила в сторону ворот Португалии и организовала всего три опасные атаки за 45 минут. Выйдя из раздевалки, команда Роберто Мартинеса сразу сняла все вопросы о победителе матча – на 47-й минуте Бернарду Силва забил второй мяч, а через четыре минуты Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Одного гола Криштиану было мало, и на 63-й минуте он вколотил второй – 4:0. Португалец вонзил мяч со штрафного во второй раз за неделю. 18 марта Роналду забил в ворота «Абхи» в чемпионате Саудовской Аравии. Это был первый мяч португальца со штрафного впервые с апреля 2022 года. Но за сборную получилось намного эффектнее!

Второй гол Роналду установил окончательный результат на табло – 4:0. Таким образом, сборная Португалии одержала победу в первом матче отбора Евро-2024 и возглавила группу J, в которой также играют Босния и Герцеговина, Люксембург, Словакия и Исландия. Следующий матч команда Роберто Мартинеса проведёт 26 марта. У Криштиану Роналду будет возможность оторваться на Люксембурге. Португалец забил этой сборной девять голов.