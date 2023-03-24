«Зенит» вновь показал себя Европе. И всем это понравилось

Сейчас очень важно не дать забыть о себе.

Четвёртый международный матч за восемь месяцев. «Зенит» почти в графике прежней жизни. Тогда было минимум шесть. Иногда больше, иногда меньше. Теперь – Стамбул и «Фенербахче». Второй европейский клуб в списке. До этого дважды играли с «Црвеной Звездой». И раз – с командой из Ирана. Попробовали разный колорит, сравнили и теперь расширяют коллекцию. С одной стороны, важно не забывать об уровне европейского футбола, но и параллельно знакомиться с Азией. Никто не знает, куда нас закинет жизнь в ближайшие годы.

«Зенит» давно планировал матч с «Фенербахче». У руководства клубов длинный опыт позитивных отношений, на которые не повлияли внешние факторы. Сначала согласовывали даты и никак не могли подстроиться друг под друга. Потом землетрясение. В итоге было найдено оптимальное решение – благотворительный матч, когда все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим. Плюс какую-то сумму докинут игроки «Зенита».

Ещё руководство российского клуба сегодня проведёт встречу с коллегами из «Фенербахче» по вопросу взаимодействия на разных уровнях. И академия, и тренеры, и основа. Подобные договоры работают с Сербией, Казахстаном, Ираном. Сейчас в коллекцию может добавиться ещё один. Возможно, не только футбольный. В баскетболе тоже есть над чем поработать.

Вообще, выбор Стамбула как новой точки для международного матча где-то символичен. Империя, которая имела все шансы стать столицей мира, расположена на границе Европы и Азии. Примерно как и российский футбол сейчас. Сам город – тоже сплошной контраст: в мрачную погоду он отсылает к депрессивным образам Орхана Памука, а в солнечную – пробуждает восторг. Ты словно сливаешься с темпом местной жизни, который заставляет чувствовать себя счастливым.

Местные команды, в том числе «Фенербахче», отчасти соответствуют подобным образам. Могут ввалить соперникам по четыре-пять голов, а могут выглядеть безнадёжно. Против «Зенита» получилось что-то среднее. Полуосновной состав. Полусерьёзный настрой. Но матч в любом случае вышел эффектным. С обеих сторон. А пару голов, в том числе от Клаудиньо, точно можно вносить в коллекцию красоты.

В Стамбуле полузащитник финально зафиксировал важное. После матча он давал интервью и застенчиво произнёс: «Я русский». Это уже спровоцировало кучу мемов. Но выглядело очень мило.

Здорово, что «Зенит» не закрывается от мира. И устанавливает связи, с кем это возможно. В будущем это точно пригодится.