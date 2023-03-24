Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Фенербахче» — «Зенит» — 2:2, благотворительный матч, подробности, репортаж

«Зенит» вновь показал себя Европе. И всем это понравилось
Дмитрий Зимин
«Фенербахче» — «Зенит» — 2:2
Аудио-версия:
Комментарии
Сейчас очень важно не дать забыть о себе.

Четвёртый международный матч за восемь месяцев. «Зенит» почти в графике прежней жизни. Тогда было минимум шесть. Иногда больше, иногда меньше. Теперь – Стамбул и «Фенербахче». Второй европейский клуб в списке. До этого дважды играли с «Црвеной Звездой». И раз – с командой из Ирана. Попробовали разный колорит, сравнили и теперь расширяют коллекцию. С одной стороны, важно не забывать об уровне европейского футбола, но и параллельно знакомиться с Азией. Никто не знает, куда нас закинет жизнь в ближайшие годы.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Яндаш – 7'   1:1 Малком – 21'   1:2 Клаудиньо – 42'   2:2 Айдынлык – 68'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» давно планировал матч с «Фенербахче». У руководства клубов длинный опыт позитивных отношений, на которые не повлияли внешние факторы. Сначала согласовывали даты и никак не могли подстроиться друг под друга. Потом землетрясение. В итоге было найдено оптимальное решение – благотворительный матч, когда все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим. Плюс какую-то сумму докинут игроки «Зенита».

Ещё руководство российского клуба сегодня проведёт встречу с коллегами из «Фенербахче» по вопросу взаимодействия на разных уровнях. И академия, и тренеры, и основа. Подобные договоры работают с Сербией, Казахстаном, Ираном. Сейчас в коллекцию может добавиться ещё один. Возможно, не только футбольный. В баскетболе тоже есть над чем поработать.

Материалы по теме
«Зенит» достойно сыграл с «Фенербахче». Но пропустил от топ-клуба Турции два нелепых гола «Зенит» достойно сыграл с «Фенербахче». Но пропустил от топ-клуба Турции два нелепых гола
Пара секунд — и появился ОМОН. Подробности конфликта фанатов «Зенита» на стадионе в Турции Пара секунд — и появился ОМОН. Подробности конфликта фанатов «Зенита» на стадионе в Турции

Вообще, выбор Стамбула как новой точки для международного матча где-то символичен. Империя, которая имела все шансы стать столицей мира, расположена на границе Европы и Азии. Примерно как и российский футбол сейчас. Сам город – тоже сплошной контраст: в мрачную погоду он отсылает к депрессивным образам Орхана Памука, а в солнечную – пробуждает восторг. Ты словно сливаешься с темпом местной жизни, который заставляет чувствовать себя счастливым.

Местные команды, в том числе «Фенербахче», отчасти соответствуют подобным образам. Могут ввалить соперникам по четыре-пять голов, а могут выглядеть безнадёжно. Против «Зенита» получилось что-то среднее. Полуосновной состав. Полусерьёзный настрой. Но матч в любом случае вышел эффектным. С обеих сторон. А пару голов, в том числе от Клаудиньо, точно можно вносить в коллекцию красоты.

Материалы по теме
«Тоже внесём свои средства». Как российские клубы помогают жертвам землетрясения в Турции
«Тоже внесём свои средства». Как российские клубы помогают жертвам землетрясения в Турции

В Стамбуле полузащитник финально зафиксировал важное. После матча он давал интервью и застенчиво произнёс: «Я русский». Это уже спровоцировало кучу мемов. Но выглядело очень мило.

Здорово, что «Зенит» не закрывается от мира. И устанавливает связи, с кем это возможно. В будущем это точно пригодится.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023