«Месси прожил волшебную ночь». Как прошёл первый матч Аргентины после победы на ЧМ-2022

Сборная Аргентины сыграла впервые после того, как стала чемпионом мира, – на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе обыграла в товарищеском матче Панаму (2:0).

Mundo Deportivo пишет, что это было «блестящее выступление, в котором Лионель Месси ослепил своей магией». «Аргентина с самого начала искала возможности поразить ворота соперника, но в первом тайме натыкалась на защиту, решившую любой ценой противостоять аргентинским игрокам. Больше всех в первые 45 минут создал Месси, но счёт на табло изменился только во втором тайме благодаря влиянию капитана сборной Аргентины: он третий раз попал в штангу, чем воспользовался Тьяго Альмада. Уже ближе к концу игры настойчивость Месси окупилась: на 89-й минуте ему, наконец, с шестой попытки удалось забить гол со штрафного».

Этот вечер был особенным и для сборной, и для болельщиков: на стадионе чествовали чемпионов мира, и это была настоящая вечеринка, в которой футбол стал лишь приятным дополнением. Перед стартом матча 83 000 человек вместе с музыкантами исполнили все фанатские хиты, ставшие знаменитыми в Катаре, а потом долго и очень громко приветствовали игроков, которые вышли на поле в статусе лучших в мире. La Nacion пишет, что перед игрой футболисты были взволнованы и на эмоциях – настолько, что многие плакали, когда играл государственный гимн.

Перед стартом матча Месси в окружении команды и множеств копий Кубка мира обратился к болельщикам: «Я хочу поблагодарить вас за всю ту любовь, которую мы не только получаем за победу на чемпионате мира, но и получали раньше, когда выиграли Кубок Америки. Лично я всегда мечтал об этом моменте, чтобы иметь возможность отпраздновать с вами нашу победу дома. Давайте насладимся им, потому что мы потратили много времени, чтобы стать чемпионами мира. И так будет, пока мы не выиграем кубок снова! Давайте наслаждаться третьей звездой».

Лионель Месси Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

«Лионель Месси прожил сегодня на стадионе «Монументаль» волшебную ночь, о которой он всегда мечтал: с признанием и любовью 83 000 болельщиков, которые буквально поклонялись ему, аплодируя как никогда раньше и выкрикивая его имя, – пишет издание TELAM. – Месси в первом тайме успел поприветствовать болельщиков, находящихся на стадионе, и устроил настоящее безумие. В битловском стиле, когда легендарный гитарист Джордж Харрисон поднял руку посреди выступления и крики битломанов усилились, – то же самое произошло и на «Монументале».

Почтение, эта демонстрация уважения, множилась на трибунах стадиона каждый раз, когда выкрикивали фамилию Месси. Даже когда он не ступал на игровое поле, а просто мелькал на гигантском экране, расположенном на высокой трибуне. Лео радовался, улыбался, когда болельщики пели хит «Мучачос», пока над стадионом гремел фейерверк, а бело-голубой дым застилал небо тёплой ночи Буэнос-Айреса.

И он глубоко выдохнул в момент пения гимна. Возможно, Месси понадобился момент, чтобы выплеснуть столько эмоций. Но даже со слегка остекленевшими глазами он мог различить аплодисменты болельщиков перед собой. Они были так же счастливы и горды, как и он».

Месси в матче с Панамой Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Для Месси признание публики действительно важно: было время, когда именно его винили во всех неудачах сборной, требовали от него большего и ругали за то, что у Аргентины ничего не получается. Этот момент всеобъемлющей любви после годов упрёков – пожалуй, одно из важнейших достижений в его карьере.

«Месси стоит на стадионе «Монументаль», и взгляд его устремляется в бесконечность, он становится влажным, мутным, наполненным воспоминаниями, – пишет колумнист La Nacion. – Он фыркает так, что слеза не бежит, а счастье льётся. Он смеётся и смеётся, и не может перестать это делать. Да, именно там, где Лео когда-то страдал, потому что на него смотрели с подозрением.

Тем временем трибуны тают в преданности, купаются в любви – настоящей, той, что и иррациональна, потому что многие, почитающие их сегодня, тоже умели взрываться от гнева, когда чувствовали, что им не отвечают взаимностью с результатами. Но слава ЧМ-2022 в Катаре сняла соль с ран Месси, залечила ночи бессонницы, истерик, тоски и разочарования. Вот почему Лионель Месси, капитан, ведёт себя как младенец: он позволяет себе быть ребёнком из Росарио, тем, кто стал чемпионом мира со сборной. И после стольких лет стараний ночь на «Монументале» была идеальной сценой для истории о тех, кто будет вечным».