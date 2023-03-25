У соперника сборной России особенный тренер. Он помог «Барселоне» выиграть девять трофеев

В воскресенье, 27 марта, сборная России сыграет первый домашний матч за полтора года. Её соперником станет команда Ирака. У этой сборной нет в составе известных игроков. Так, например, трансферная стоимость всех футболистов Ирака оценивается порталом Transfermarkt в € 8,8 млн. Этот показатель меньше, чем у «Факела» (€ 10,7 млн). Самый известный представитель сборной Ирака – её тренер. Рассказываем, что нужно знать об испанце Хесусе Касасе, который в сезоне-2015/2016 помог «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

Семь лет в системе «Барсы», бронза Евро-2020

Хесус Касас – уроженец Мадрида, начал тренерскую карьеру в 29 лет в молодёжной команде «Кадиса». В системе этого клуба специалист проработал шесть лет: получил повышение до должности спортивного координатора основной команды, был помощником тренера дубля и сам руководил вторым составом. Летом 2009 года Хесус Касас ушёл в «Эйбар», где проработал год аналитиком. Испанец изучал матчи основной команды и помогал тренерскому штабу. Его прогресс не остался незамеченным: через год будущий тренер сборной Ирака получил аналогичную должность в «Барселоне Б».

Хесус Касас Фото: Alex Morton/Getty Images

Руководству сине-гранатовых понравилась работа Касаса, и спустя сезон испанец стал скаутом основной команды. На этой должности он проработал три года, а затем ещё столько же был аналитиком. Хесус помог команде выиграть девять трофеев (два титула, три Кубка Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ и Суперкубок Испании). После такого успеха испанец вернулся в «Кадис», где стал главой молодёжного департамента.

Через полгода Касас вошёл в тренерский штаб «Уотфорда» и шесть месяцев помогал экс-коучу «Рубина» Хави Грасии. Летом-2018 их пути разошлись: Луис Энрике позвал опытного аналитика в сборную Испании. Они провели бок о бок три с половиной года. За это время Энрике и Касас завоевали вместе бронзу Евро-2020 и серебро Лиги наций в сезоне-2020/2021. Их совместная работа продлилась до февраля 2022 года: будущий тренер Ирака ушёл из тренерского штаба, а в декабре раскритиковал Энрике за провал на ЧМ в Катаре. Позже экс-помощник удалил пост в соцсетях, но Интернет помнит всё. Эту цитату испанец сопроводил фотографией тренерского штаба Луиса Энрике на ЧМ-2022.

Хесус Касас экс-помощник Луиса Энрике в сборной Испании «Люди, которыми вы себя окружаете, влияют на ваше поведение. Выбирайте тех, кто помогает вам видеть то, что вы должны видеть, а не то, что вы хотите видеть. Здравый смысл — это искусство решать проблемы, а не плодить их».

Как Хесус Касас возглавил сборную Ирака

5 ноября Касас подписал со сборной Ирака контракт до конца 2026 года. Это его первая работа в должности главного тренера, а не помощника. По данным IFA, зарплата Хесуса составила € 1 млн в год. Сборная Ирака сыграла пять официальных матчей под его руководством. Национальная команда выиграла Кубок Персидского залива – 2023, где сыграла вничью с Оманом (0:0), победила Саудовскую Аравию (2:0), Йемен (5:0), Катар (2:1) и в финале – Оман (3:2). Это был первый титул для сборной Ирака с 1988 года. Таким образом, у России есть шанс нанести первое поражение новому тренеру Ирака.

Что касается приглашения Касаса на пост главного тренера сборной Ирака, то это был непростой процесс. В августе 2022 года Иракская футбольная ассоциация встретилась с Федерацией футбола Испании. В рамках этой встречи представители Ирака запросили у противоположной стороны рекомендации по испанским тренерам, которые могли бы возглавить их сборную. В итоге была предложена кандидатура Хесуса.

Испанец давно мечтал стать главным тренером, и на его плечи пришёлся нелёгкий выбор. Как отмечал журналист Хосе Мари из Кадиса, в одно время Касас получил предложения от Ирака, «Депортиво», «Бадахоса» и ещё одной неназванной команды. Сперва Хесус отказал Ираку, но через несколько месяцев возглавил сборную. Возможно, у тренера были сомнения по поводу работы в Багдаде в связи с политической нестабильностью в стране. Основная задача Касаса – подготовка сборной Ирака к Кубку Азии, который пройдёт в Катаре в начале 2024 года.

Хесус Касас Фото: ifa.iq

Месяц назад, когда было неизвестно, состоится ли матч между Россией и Ираком, бывший тренер нашего соперника Желько Петрович рассказал «РБ Спорт» о потенциальном оппоненте и его наставнике:

– Я не вижу причин, по которым не могла бы состояться игра между Россией и Ираком. В Ираке нет никаких проблем, где бы ни решили проводить матч — в Багдаде ли, в Басре ли. Ноль проблем. Пару месяцев назад там прошёл Кубок наций Персидского залива, на матчи приходили по 60 тысяч зрителей, собирались полные стадионы. Послушайте, я там жил, и у меня не было никаких сложностей.

В каждом отеле есть охрана. В гостиницах живут сотни разных иностранцев, и у них всё отлично. Ирак сейчас тренирует испанец Хесус Касас, который работал в сборной Испании с Луисом Энрике, и он тоже живёт в отеле с пятью помощниками, и у него всё отлично. На улицах не разгуливают люди с автоматами! И близко ничего такого нет. Оружие только у охранников отелей. Так что вопросов с безопасностью у сборной России точно не возникло бы.