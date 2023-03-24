«У них нет уважения». В соцсетях негодуют от нового празднования Аргентины победы на ЧМ

Сборная Аргентины провела первую игру после финала чемпионата мира – 2022. В Буэнос-Айресе команда Лионеля Скалони уверенно обыграла в товарищеском матче Панаму (2:0). На стадионе «Монументаль», вмещающем 83 тысячи зрителей, не осталось свободных мест. Встреча стала настоящим праздником для болельщиков и сборной: и до, и после игры чествовали чемпионов мира. Однако действия некоторых футболистов вызвали неоднозначную реакцию мировой общественности.

Главный герой сборной Аргентины – Лионель Месси – снова купался в любви болельщиков, отвечая им взаимностью. Перед матчем он выступил с речью, поблагодарив людей за поддержку.

Лионель Месси капитан сборной Аргентины «Я хочу поблагодарить вас за всю ту любовь, которую мы не только получаем за победу на чемпионате мира, но и получали раньше, когда выиграли Кубок Америки. Лично я всегда мечтал об этом моменте, чтобы иметь возможность отпраздновать с вами нашу победу дома. Давайте насладимся им, потому что мы потратили много времени, чтобы стать чемпионами мира. И так будет, пока мы не выиграем кубок снова! Давайте наслаждаться третьей звездой».

Главными действующими личностями стали форвард Лаутаро Мартинес и голкипер Эмилиано Мартинес. Вратарь, эксцентрично праздновавший победу на ЧМ-2022 в декабре (прикладывал трофеи к паху, пел оскорбительные песни и появлялся на публике с куклой Мбаппе), расплакался во время исполнения гимна Аргентины.

Лаутаро Мартинес Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Болельщики в соцсетях отреагировали на слёзы Эмилиано.

«Люди должны уважать его имя»;

«Мастер интеллектуальных игр»;

«Владелец Франции»;

«Этот парень делает шоу. Он знает, что камеры смотрят на него».

Однако по окончании встречи Мартинес взялся за старое: вместе с товарищами по команде (Херонимо Рульи, Херманом Пеccельей, Маркосом Акуньей и Гидо Родригесом) он снова приложил трофей к паху. На этот раз не «Золотую перчатку», а копию Кубка мира: его подарили каждому футболисту.

Сборная Аргентины Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Пользователи соцсетей по-разному оценили поступок Эмилиано.

«Он мужчина-ребёнок, который, вероятно, через год или около того будет забыт»;

«Перестаньте придавать этому парню значение и говорить о нём каждый раз. Он вратарь низкого уровня, который не заслуживает большего внимания»;

«Вы должны перестать так беситься. Он не гордился поступком после ЧМ, потому что его восприняли как провокацию, хотя это было не так. Теперь он вернулся в свою страну и празднует с товарищами по команде. Этот жест стал культовым, а он играет».

Отметим, что в феврале 2023 года Мартинес в интервью рассказывал, что не гордится жестом, сделанным по окончании финала. Также он сообщил, что общался с Мбаппе и сказал ему, что француз «провёл отличную игру и сделал честь своей стране» в финале.

Ещё одним «отличившимся» на празднованиях стал форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес. Во время торжеств после матча с Панамой игрок «Интера» начал скандировать в микрофон: «Бразилия, что случилось, пятикратный чемпион сморщился...». Забавно, что заряд вызвал улыбку у Месси, начавшего кричать его с партнёрами. А затем Лаутаро объявил «минуту молчания» в честь сборной Франции. Болельщики в соцсетях разделились на два лагеря, комментируя поведение нападающего.

«Я люблю тебя, бык»;

«Совершенный человек»;

«Лаутаро Мартинес мог бы стать лучшим певцом в истории, но решил посвятить себя футболу»;

«Когда я это услышал, я не мог поверить, хахаха»;

«Маленькая страна»;

«Аргентинцы показали, что у них нет ни уважения, ни порядочности, ни класса, ни честности. Вы выиграли у нас, но наши игроки и болельщики явно лучше вас. Я рад быть французом, а не аргентинцем, мне было бы стыдно. Жалкие человечки».

Что это: искренняя нелюбовь к французам (и бразильцам), провокация, глупость или нормальное празднование от чемпионов мира?