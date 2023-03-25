Первый матч сборной Франции после ЧМ — восторг! Раскатали Нидерланды за 22 минуты

А Мбаппе стал капитаном и уже обошёл Бензема по количеству голов.

Сборная Франции провела первый матч после досадного поражения в финале чемпионата мира. Банда Дидье Дешама успешно стартовала в квалификации Евро-2024, хотя у неё в соперниках была крепкая команда Нидерландов. Удивило, как легко вице-чемпионы мира разделались с соперником.

Французы так резво начали матч, что его можно было заканчивать через 20 минут после стартового свистка. Для начала Антуан Гризманн выполнил прекрасный подкат на чужой половине поля и лишил соперника мяча. Хозяева рванули в контратаку, Килиан Мбаппе выдал своевременную передачу на Гризманна, а нападающий с розовыми волосами в касание пробил вратаря. С начала матча прошло всего две минуты.

Второй гол Франции — следствие неуверенной игры нидерландского вратаря. Яспер Силлессен неловко поставил руки, и мяч рикошетом от Дайо Юпамекано залетел в сетку. Наблюдавшие за игрой с трибун «Стад де Франс» Уго Льорис и Рафаэль Варан не скрывали удовлетворения и аплодировали соотечественникам. Ранее оба игрока объявили о завершении международной карьеры.

А потом пришло время Мбаппе. Новоиспечённый капитан сборной Франции удрал от защитников и спокойно реализовал выход один на один с вратарём. Орельен Тчуамени отдал гениальный пас, а Рандаль Коло Муани тонко прочувствовал момент и пропустил мяч на Мбаппе. Красота! Сборная Нидерландов в этот момент выглядела абсолютно растерянной.

Кстати, Мбаппе догнал по голам за сборную Карима Бензема. Сейчас они делят пятое место в списке лучших бомбардиров французской команды. Но есть важный нюанс — у Бензема 37 голов в 97 матчах, а Мбаппе провёл на 30 встреч меньше. Первое место пока удерживает Оливье Жиру (53 гола), но мало кто сомневается, что в будущем Килиан превзойдёт этот результат. На втором месте находится Тьерри Анри (51), на третьем — Гризманн (42).

Гости, в свою очередь, проводили первый матч под руководством нового тренера. Луи ван Гал покинул свой пост по окончании чемпионата мира, и команду возглавил Рональд Куман. Соперник для дебюта — хуже не придумаешь. И первый тайм сложился для Нидерландов просто кошмарно. Дошло до того, что Куман ещё в первом тайме убрал с поля Кеннета Тейлора и заменил его на Ваута Вегорста. Правда, это никак не сказалось на игре гостей в атаке.

Килиан Мбаппе провёл первый матч в статусе капитана сборной Франции Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Любопытный эпизод произошёл в начале второго тайма. Тчуамени схватил руками сдувшийся мяч и выкинул его за пределы поля. Дело было недалеко от штрафной площади французов, а судья Маурицио Мариани зафиксировал игру рукой. К счастью для самого Тчуамени, опасный стандарт не привёл к голу. Но, согласитесь, подобные эпизоды встречаются не так часто.

В целом вторая половина прошла спокойнее первой. Хотя у того же Мбаппе был ещё один хороший момент, но с его ударом справился вратарь. Впрочем, в самой концовке Килиан всё-таки оформил дубль. Нападающий нанёс идеальный по точности удар в дальний угол и обошёл Бензема. Первый матч в статусе капитана Мбаппе явно удался.

На последних секундах арбитр назначил пенальти в ворота Франции после того, как Юпамекано сыграл рукой. Однако Мемфис Депай не переиграл с «точки» Мика Меньяна, который справился с ударом нападающего. Очень неудачный вечер для сборной Нидерландов!

В отборочной группе с Францией находятся сборные Нидерландов, Ирландии, Греции и Гибралтара. Если вице-чемпионы мира продолжат в том же духе, то спокойно отберутся на Евро-2024 (из каждой группы выходят по две команды). 27 марта команду Дешама ждёт выездная игра с Ирландией.