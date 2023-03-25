От официанта до призёра ЧМ. Защитник сборной Хорватии стал звездой благодаря конкурсу

Йосип Юранович – одно из главных открытий сборной Хорватии во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Мало кто знает, что его профессиональная карьера могла бы вовсе не начаться, но всё изменил конкурс от Nike.

Юный Юранович начал заниматься футболом в академии клуба «Дубрава» вместе с двумя братьями. В команде он провёл семь лет – с 2004 по 2011 год, затем на непродолжительное время перебрался в «Кроацию». И уже в 2011-м снова вернулся в «Дубраву». Йосип продолжал путь к главной команде, но перебраться в основу ему помог случай. В начале 2014 года он поучаствовал в конкурсе Nike Chance, в котором его признали лучшим футболистом-любителем. В качестве приза Юрановичу подарили поездку в Лондон, также юный игрок встретился с форвардом сборной Хорватии Марио Манджукичем. Вероятно, если бы не участие в конкурсе, то Йосип работал бы официантом: он рассказывал, что ему приходилось подменять друга.

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«Nike организовал турнир для игроков, у которых не было профессионального контракта с клубом. Было 46 мальчиков, которые играли по три матча в день. Затем у нас были тесты на скорость и выносливость, а в итоге один должен был отправиться представлять Хорватию в Лондоне», — делился воспоминаниями Юранович. На конкурсе в Англии хорват прошёл далеко, но в итоге занял место в топ-5. А первым трём счастливчикам предоставили место в академии Nike.

Йосип Юранович защитник «Униона» и сборной Хорватии «После конкурса моя карьера пошла вверх. Есть видео, на котором я принимаю поздравления от Марио Манджукича, также там присутствовал Матео Ковачич. А теперь я играю с ним за сборную».

После участия в конкурсе от Nike юного футболиста заметил один из самых больших клубов Хорватии – «Хайдук». Многие сомневались, что Юранович заиграет на высоком уровне: он переходил из академии слабой команды. Йосип старался доказать, что не зря занимает своё место. В итоге он провёл за «Хайдук» пять сезонов, а в одном из них защитника включили в символическую сборную чемпионата. Но трансфера на повышение не произошло: в 2020 году Юранович перебрался в «Легию». А уже в Польше Йосипа заприметили скауты «Селтика». Через год шотландцы забрали игрока к себе, заплатив почти € 3 млн. Несмотря на то что большую часть карьеры футболист играл на правом фланге, в новом клубе Йосип выходил и слева, в том числе в дебютном матче с «Рейнджерс». «Тренер спрашивал меня, могу ли я сыграть левым защитником. Я сказал «да», потому что я командный игрок и хочу помочь. Вот и всё», — рассказывал Юранович.

Юранович в «Селтике» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Впервые в сборную Йосип попал в 2019 году. Златко Далич искал футболиста, который сможет заменить экс-защитника «Локомотива» Тина Едвая. Получив шанс в национальной команде, Юранович воспользовался им, больше не отдав никому место на позиции правого защитника. Лучшим матчем в карьере за сборную для Юрановича, несомненно, можно назвать четвертьфинал ЧМ-2022 с Бразилией. Он закрыл Винисиуса Жуниора, вызвав восторг у тренера. «Если бы я выбирал лучшего игрока матча, то назвал бы Юрановича. Он уничтожил Винисиуса, задавил его в обороне и атаке. Винисиуса убрали, потому что он не смог ничего сделать, а Йосип продолжил бегать по флангу», — сказал Далич. «Важным примером оборонительного мастерства Юрановича стала замена Винисиуса Жуниора во втором тайме. Это выглядело ключевой тактикой для Бразилии: быстро передать мяч игроку «Реала», но этот путь был недоступен из-за потрясающей защиты один на один от Юрановича», — отмечал после матча аналитик Sky Sports Льюис Джонс.

Юранович против Винисиуса Фото: Lars Baron/Getty Images

По окончании турнира интерес к Юрановичу проявили «Барселона», «Атлетико», «Челси» и «Реал Сосьедад». Но зимой 2023 года Йосип оказался в немецком «Унионе» — команде, максимально подходящей ему по духу. Берлинский клуб идёт в лидирующей группе Бундеслиги во многом благодаря самоотдаче и трудолюбию игроков, Юранович – отличное дополнение в состав. Лучший матч для хорвата за клуб на данный момент — ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы с «Аяксом». Юранович забил гол и отдал результативную передачу, что позволило «Униону» одержать победу (3:1) и пройти дальше. Йосип прошёл удивительный путь: от академии клуба второго дивизиона до бронзы чемпионата мира и игры в клубе Бундеслиги. В Хорватии наверняка не раз поблагодарили Nike за открытие таланта.