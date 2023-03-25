Армения обидно проиграла Турции в историческом матче. Всё решил курьёзный гол

Матч сборных Армении и Турции изначально мог вызывать определённые опасения, учитывая исторические отношения между этими странами. Но в 1-м туре квалификации Евро-2024 удалось вывести футбол на первое место.

В этом матче было полно фамилий, знакомых российским болельщикам. Турцию тренирует Штефан Кунц, который полтора года назад чуть не возглавил сборную России. У Армении же главным является Александр Петраков, которому помогает Роман Березовский. Вдобавок в основном составе хозяев вышли Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян.

Первые минуты матча прошли практически без моментов. Мячом в основном владели турки, что ожидаемо сопровождалось свистом с трибун, но на жёсткую обструкцию это не было похоже. Да и в целом, к счастью, обходилось без чрезмерного уровня конфликтности.

А на 10-й минуте сборная Армении неожиданно сделала гол. Тикнизян красивым финтом разогнал атаку, которая завершилась прострелом справа и срезкой Озана Кабака в свои ворота. Первый же момент — и сразу 1:0! А армянские фанаты отпраздновали успех пиротехникой с красным дымом.

Гол Армении оказался случайностью лишь отчасти. Правый фланг оставался главным местом развития атак хозяев. По похожей схеме свой момент получил и Сперцян, подключившись в штрафную и плотно пробив в одно касание.

В середине тайма у Армении возникла проблема. Подключившийся в атаку защитник Тарон Восканян претендовал на пенальти, но вместо этого получил травму и не смог продолжить игру. В результате на поле появился Сергей Мкртчян. Пока армяне готовили замену, сборная Турции попыталась воспользоваться численным большинством и создала два момента: сначала был опасный удар головой после углового, а потом Дженгиз Ундер закручивал мяч в угол с линии штрафной.

Хоть явной грубости в игре не было, принципиальность матча всё равно чувствовалась. Футболисты обеих команд, особенно сборной Армении, охотно шли в стыки и поддерживали довольно высокий уровень жёсткости. Главный арбитр при этом полностью контролировал ситуацию, давал бороться и не спешил глушить игру жёлтыми карточками.

Игре при всей динамичности по-прежнему не хватало моментов, но Турция ответила своим голом из ничего. Сборная Армении чересчур вжалась, и турки этим воспользовались: Оркуну Кёкчю дали пробить с линии штрафной, а он взял и идеально попал в угол. 1:1!

После гола территориальное преимущество сборной Турции стало абсолютным. А армянские футболисты словно подвыдохлись после активности в первой половине тайма. И всё же ничейный счёт сохранился до перерыва.

Кунца расклад, несмотря на преимущество Турции в игре, не устраивал, поэтому перед вторым таймом он провернул сразу две замены. А у Армении вскоре после возобновления матча вышел ещё один представитель РПЛ — полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Удивил разве что выбор армянского тренерского штаба, поскольку поле покинул Мкртчян, заменивший в первом тайме травмированного Восканяна.

Армения — Турция — 1:2 Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images)

Игра во втором тайме пошла равная, но сборная Армении после небольшого отдыха вновь была чуть инициативнее в атаке. А забила Турция. И этот гол — ответ на вопрос, зачем футболисты встают перед мячом, когда соперник собирается разыграть штрафной. Армянские игроки так не сделали и сразу поплатились: Энес Унал хитро отдал на Керема Актюркоглу, тот убежал один на один с центра поля и покатил мимо вратаря. 1:2!

После второго гола сборной Турции игра стала ещё веселее. Армения прибавила в остроте и несколько раз была близка к голу, а её соперник отвечал быстрыми контратаками и старался ловить оборону на ошибках.

В концовке у сборной Армении не убавилось желания, но сил было уже меньше. Плюс сказался класс, который у Турции всё же выше. Футболистам гостей с каждой минутой становилось всё комфортнее, и, несмотря на попытку хозяев устроить навал, последние минуты прошли уже без явных голевых моментов.

Для сборной Армении это точно обидный результат. При в целом равной игре всё решил курьёзный гол, которого не было бы, если бы в один момент футболисты действовали внимательнее. Но унывать рано — это только 1-й тур, и вся борьба ещё впереди.