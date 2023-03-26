В Россию внезапно едет тренер из Европы. Он открыл Беллингема и странно покинул Италию

«Торпедо» — один из самых удивительных клубов РПЛ в этом сезоне. После возвращения в элиту у команды сменились главный тренер и президент, но безнадёжное последнее место в таблице никуда не девается. Теперь в «Торпедо» новая тренерская перестановка: Андрей Талалаев отправился в отставку, а его место, по нашей информации, займёт испанец Пеп Клотет. Совершенно неочевидный кандидат, которого вряд ли кто-либо ожидал увидеть в России. Знатоки наверняка слышали об этом специалисте, но для большинства болельщиков имя новое. Пора знакомиться.

Тренер, давший шанс Беллингему

Клотет родился в Барселоне, но с одноимённым клубом ничего общего не имел. Большой карьеры футболиста у Пепа не получилось: он играл за местную любительскую команду «Игуалада» и уже в 24 года переключился на тренерскую работу. Первые восемь лет нового этапа Клотет провёл на родине, где пиком стала должность главного тренера второй команды «Эспаньола».

А дальше началось насыщенное путешествие: Клотет работал в Швеции и Норвегии, возвращался в Испанию ради поста во второй команде «Малаги», уезжал в Англию и Италию. Именно две последние страны из этого списка стали ключевым этапом в карьере тренера. Для начала Пеп устроился в «Суонси» и даже пересёкся с Микаэлем Лаудрупом, но куда ярче получилось в тренерской связке с Гарри Монком.

«Я ранее никогда не встречался с Гарри, — вспоминал Клотет. — Но президент завёл нас в комнату и сказал: «Вы двое будете работать вместе. Начиная с матча с «Кардиффом», вы руководите командой». И мы сразу же стали отличным тандемом. Гарри как бывший капитан «Суонси» знал британский футбол и игроков, а я использовал свой богатый тренерский опыт. Это был настоящий рабочий симбиоз».

Тот самом принципиальный матч с «Кардиффом» закончился для «Суонси» разгромной победой — 3:0. В сезоне-2013/2014 команда финишировала на 12-й строчке, а в середине следующего розыгрыша тренерский тандем развалился. Клотет покинул клуб и не застал историческое восьмое место.

После расставания с «Суонси» Пеп работал ассистентом и «Лидсе», возглавлял «Оксфорд Юнайтед», а в 2018-м устроился в «Бирмингем». Там он был ассистентом, но за год добрался до должности главного тренера. Повышение случилось в том числе благодаря, вероятно, главному открытию в карьере Клотета. Именно Пеп подтянул к основе 16-летнего Джуда Беллингема. Того самого, который сейчас тащит дортмундскую «Боруссию», разрывает за сборную Англии и входит в списки трансферных целей всех топ-клубов Европы.

«Джуд — отличная реклама английского футбола, — хвалил бывшего подопечного Клотет два года назад. — Мне нравится, когда он играет в тройке полузащитников. Так у него появляется больше свободы, и он может прессинговать, смещаясь на фланги или оставаясь в центре».

Пеп Клотет и Джуд Беллингем Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

У Клотета и Беллингема действительно особая связь, и сейчас тренер активно делится историями о звёздном экс-подопечном. Во время интервью для FourFourTwo Пепа спросили, почему Джуд всегда играет под 22-м номером. А тот взял и позвонил футболисту, чтобы узнать напрямую. Оказалось, что Беллингем просто сложил 4, 8 и 10 — этими номерами обозначаются позиции на поле, на которых Джуд привык выступать.

А вот ещё яркие фрагменты из того интервью:

— Однажды исполнительный директор сказал: «Джуд сегодня не приедет, потому что мы разрешили ему провести встречу с «Манчестер Юнайтед». Но в итоге Беллингем сам отказался, чтобы не пропустить тренировку. Он честно сказал мне, что для него приоритетом является клуб, который позволил ему развиваться. Джуд не думал о деньгах. Позднее «Боруссия» предложила ему попробовать себя в Бундеслиге и еврокубках, а наш клуб провёл переговоры на высшем уровне. Это была отличная сделка для всех сторон.

Я как-то сказал игрокам: «Запомните одну вещь. Если мы не вылетим и все мои задумки воплотятся в жизнь, это будет сезон, который останется в вашей памяти до конца жизни. Вы сможете говорить своим внукам, что играли с Джудом Беллингемом в его первом сезоне на взрослом уровне. Сейчас эти слова могут показаться бессмыслицей, но однажды вы поймёте, что я имел в виду».

Новый Пеп для «Брешии»

Концовку ковидного сезона-2019/2020 Клотет откровенно завалил — всего три очка в девяти матчах. Но со своей задачей тренер справился, и «Бирмингем» всё же сохранил место в Чемпионшипе. Однако пути Пепа и английского клуба разошлись.

Спустя семь месяцев после отъезда из Англии у Клотета началось новое приключение. Вообще, в «Брешии» до того момента знали только одного Пепа — Гвардиолу, который ненадолго заезжал в команду в конце карьеры игрока. Но теперь всё было иначе: клуб вместо Серии А болтался дивизионом ниже и пытался вернуться в элиту. Да и Пеп уже был другой — и не футболист, а тренер.

Пеп Клотет бывший главный тренер «Брешии» «В начале работы в «Брешии» я думал, что, возможно, стоит убрать знаковые футболки. Потому что для игрока нелегко заходить в раздевалку и видеть футболку с фамилией Баджо. Такое может пугать. Но мы не стали ничего убирать. Просто представьте, что это был за клуб».

За полгода при Клотете «Брешия» разогналась, проиграла в чемпионате всего 3 матча из 16 и залетела в плей-офф. Но добиться повышения в классе не удалось: в первом же круге команда влетела «Читтаделле» (0:1) и осталась в Серии Б.

И всё же для Клотета это был интереснейший опыт. Итальянский футбол славится тактикой, и Пеп проявил одну из своих главных черт — гибкость. У Клотета есть своё видение и предпочтения в схемах, но он в первую очередь исходит из возможностей команды и не навязывает ей собственный стиль, если считает, что тот не подходит. Вот что Клотет рассказывал о работе с тактикой в Серии Б в апреле 2021-го:

— В Италии существуют свои тренды. Есть модель «Аталанты», которая основана на игре с тремя защитниками и высоким или средним прессингом. В таком случае футболисты плотно закрывают соперников один в один и не дают создать пространство. Другой распространённый вариант — 4-3-1-2. Я использую именно эту схему, но не потому, что предпочитаю её, а потому, что она уже приносила команде успех. Замысел был в том, чтобы дать футболистам установку, которую они знают и которой доверяют.

Пеп Клотет Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

После ухода из «Брешии» летом 2021-го Клотет возглавил другую команду, желающую вернуться в Серию А. СПАЛ вылетел из элиты по итогам сезона-2019/2020 как раз вместе с «Брешией». Этот союз тоже продлился недолго: с Пепом команда проиграла 8 матчей из 18, и в январе 2022-го тренер снова остался без клуба.

Клотет пробыл без работы полгода и летом снова получил контракт. Угадайте, в каком клубе. В «Брешии»! В этот раз получилось ещё страннее. Пеп продержался на должности до декабря, был уволен, а спустя 26 дней клуб передумал и снова его назначил. Можно только догадываться, чем руководствовались боссы «Брешии», но история получила очередной поворот. При Клотете команда проиграла в трёх матчах подряд, и Пепа снова отправили в отставку.

После дикости в «Брешии» Клотет взял новую паузу, но теперь возвращается к работе максимально неожиданным образом. Не звёздный, но опытный тренер, много лет строивший карьеру в Европе, едет в команду, которую от вылета из РПЛ, кажется, не спасёт уже никакое чудо. Но следить за этим союзом в любом случае будет интересно.