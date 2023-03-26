Кто заменит Конте в «Тоттенхэме»? Есть минимум восемь кандидатов

Союз «Тоттенхэма» и главного тренера Антонио Конте мог прерваться ещё в первый год сотрудничества: итальянский коуч регулярно говорил о недостаточной поддержке и слабых амбициях боссов клуба, не соответствующих его собственным. Жёсткость и откровенность итальянца на пресс-конференциях дала плоды, и «шпоры» завершили сезон на четвёртом месте.
Разговоры о возможном уходе специалиста всё равно не утихали, но на новую кампанию Антонио остался в северном Лондоне. Даниэль Леви проспонсировал летнюю закупку, и «Тоттенхэм» рассчитывал улучшить результат прошлого сезона, но всё идёт по тому же сценарию – только на этот раз, похоже, Конте сжёг последние мосты.
«Шпоры» держатся в четвёрке, но слухи о предстоящей отставке Антонио всё так же циркулировали, а после выездной ничьей с «Саутгемптоном» тренер выдал самое жаркое интервью за время работы с командой. Северолондонцы вели со счётом 3:1 до 77-й минуты, но в итоге увезли с юга страны только ничью.
«Проблема в том, что мы показали: это не команда, а 11 отдельных игроков. Я вижу эгоистов. Я вижу футболистов, которые не хотят помогать друг другу, не вкладывают душу в общее дело. Одно и то же каждый сезон, независимо от того, кто тренер. Здесь к этому привыкли: не бороться за что-то важное, не играть под давлением.
У сторон есть целый международный перерыв, чтобы решить: дать друг другу время до лета (текущий контракт как раз подходит к концу) или всё же разойтись за 10 туров до развязки чемпионата. Если «шпоры» решат отправить итальянца в отставку, у них будет богатый выбор на замену. Собрали основных претендентов.
Горячий вариант: Юлиан Нагельсман
В последние дни главным кандидатом на позицию называли Томаса Тухеля, находящегося без работы после увольнения из «Челси», но внезапно «Бавария» смешала все планы, уволив Юлиана Нагельсмана и без промедления назначив Тухеля. Зато у «шпор» появился вариант с 35-летним экс-тренером «Лейпцига». Судя по манере прощания Юлиана с мюнхенцами, Леви не стоит ждать от нового коуча тихого нрава даже на фоне экспрессивного Конте.
Выбор болельщиков: Маурисио Почеттино
В истории с Почеттино и «Тоттенхэмом» есть чувство незавершённости, а у потенциального возвращения Маурисио – позитивный вайб, на который Леви может купиться. Аргентинца уволили всего через четыре месяца после того, как он вывел клуб в первый в его истории финал Лиги чемпионов. Камбэк стал бы красивой историей, но Почу придётся полностью обновить состав, который, возможно, уступает тому, который он оставил четыре сезона назад.
Долгосрочный проект: Роберто Де Дзерби
У «Тоттенхэма» есть опыт переманивания тренера у мощно выступающего соперника по Премьер-лиге. С Почеттино всё вышло прекрасно, а вот приглашение Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» дало совсем другие результаты. Роберто Де Дзерби скорее похож на Почеттино, чем на Нуну, но у Леви перед глазами есть пример «Челси», пригласившего коуча «Брайтона» по ходу сезона.
Антонио Конте и Роберто Де Дзерби
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Достойное резюме: Брендан Роджерс
«Лестер», может, и переживает спад, но под руководством Роджерса клуб выиграл за последние 15 лет больше трофеев, чем «Тоттенхэм». У Роджерса есть опыт перестройки буксующих команд, а борьба за титул с «Ливерпулем», требл с «Селтиком» и Кубок Англии с «Лестером» показывают, что он неплохо справляется с работой в условиях ограниченных ресурсов.
Бывший игрок: Майкл Кэррик
В последние годы многими клубами АПЛ рулили их бывшие игроки. Фрэнк Лэмпард, Уле-Гуннар Сульшер и Микель Артета приходили на родные стадионы в новой роли с разной степенью успешности. Майкл Кэррик за короткий срок вернул «Мидлсбро» в борьбу за промоушен из Чемпионшипа в АПЛ. Лэмпард в похожей ситуации сменил «Дерби» на «Челси» – возможно, для Кэррика вызов покажется слишком серьёзным на таком раннем этапе карьеры.
Континентальный подход: Луис Энрике или Оливер Гласнер
Назначение тренера без опыта работы в Премьер-лиге означало бы кардинальную смену курса при Леви: в последний раз такой специалист рулил «шпорами» в далёком 2008 году – это был испанец Хуанде Рамос. Луис Энрике не работал в клубном футболе с 2017 года, но его опыт в «Барселоне» и сборной Испании делает его достойным кандидатом. Ещё один континентальный спец – Оливер Гласнер из «Айнтрахта», интерес «шпор» к которому приписывает Bild. По информации немецкого таблоида, боссов «Тоттенхэма» впечатлила прошлогодняя победа «орлов» в Лиге Европы. Нагельсман – туда же.
Дикий вариант: Райан Мэйсон
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» присоединился к академии клуба в семь лет и прошёл весь путь до взрослой основы. После тяжелейшей травмы ему пришлось закончить карьеру в возрасте 26 лет, и «шпоры» предложили ему работу. В сезоне-2020/2021 Мэйсон руководил первой командой в заключительных семи матчах после ухода Жозе Моуринью, а Конте позвал его в свой штаб. Почему бы не доверить парню остаток сезона, а летом искать Антонио полноценную замену?
- 26 марта 2023
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