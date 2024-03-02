Первая сенсация отбора Евро-2024! Экс-тренер «Анжи» обыграл хедлайнера группы. Видео

Казахстан дома победил Данию (3:2) в матче 2-го тура квалификации Евро-2024. Команда Магомеда Адиева по ходу встречи уступала в два мяча, но перевернула игру в последние 15 минут – и забила трижды. Таким образом, ситуация в группе Н закручивается в самом начале квалификации.

Сборная Дании – хедлайнер группы Н. И по именам, и по статусу, и по прошлым заслугам – речь в первую очередь не о победе на Евро-1992, а о бронзе минувшего чемпионата Европы. Да и уверенная победа над Финляндией (3:1) в 1-м туре сразу дала понять, кто должен выходить с первого места. А если учесть поражение Казахстана от Словакии (1:2) в дебюте отбора, фаворит встречи был чётко обозначен заранее.

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К 35-й минуте встречи датчане вели 2:0 – оба мяча забил Расмус Хёйлунн. Сначала форвард классно открылся под длинную передачу Симона Кьера и перебросил Игоря Шацкого.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Затем Хёйлунн отличился уже не так красиво: оказался в гуще событий в штрафной и подкараулил отскок после череды киксов. Не эффектно, зато эффективно!

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Казалось, игра сделана – бронзовый призёр Евро-2020 уверенно ведёт 2:0. Но надо помнить, что матч проходил в Астане на искусственном газоне. А там оступались даже именитые клубы, когда приезжали к «Астане» в рамках еврокубковых турниров. То же самое произошло и с датчанами. Начало камбэку положил Бактиёр Зайнутдинов, реализовавший пенальти.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Ещё два мяча казахстанцы забили в добавленное ко второму тайму время. Асхат Тагыберген зарядил издали – да так, что этот гол вряд ли по красоте кто-то в ближайшее время переплюнет. Зарядил от души! Приглядитесь: даже партнёры взялись за голову после такого выстрела.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

А точку поставил Абат Аймбетов. Сборную Казахстана так вдохновил второй гол, что они прижали датчан и пошли забивать третий. И снова получилось красиво: после фланговой подачи казахстанский футболист головой перевёл мяч точно в девятку! Стадион в Астане взорвался!

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

После этой невероятной встречи положение команд в группе Н интригует: сразу у четырёх сборных по три очка. Но если Сан-Марино победил Словению, а Финляндия – Северную Ирландию, то у всех команд будет равенство по очкам. Ух!