Долгожданная победа сборной России! Но первый тайм с Ираком хочется забыть

Два гола за восемь минут всё решили. А Пиняев установил рекорд!

Сборная России провела второй товарищеский матч за несколько дней. После ничьей с Ираном от команды Валерия Карпина ждали только победу. Во-первых, соперник скромнее (Ирак), во-вторых, играть предстояло дома. Оправдать ожидания получилось, но с оговорками.

Сборная России начала матч с преимуществом. Футболисты здорово играли в одно касание, но в большинстве случаев мешали проблемы с последним пасом. А потом начались трудности в обороне — «поплыл» Сергей Песьяков. Голкипер «Ростова», как и в матчах за клуб, не стеснялся выходить из ворот и играть в пас ногами, но качество передач оказалось катастрофическим. За несколько минут Песьяков «привёз» два опаснейших момента, буквально вложив мяч в ногу соперникам. Сначала спас Руслан Литвинов, потом просто повезло.

Подаренные моменты добавили уверенности Ираку, и ближе к середине тайма гости стали огрызаться куда чаще. Сборная России при этом не спешила отказываться от атак, из-за чего началась безбашенная игра. Команды практически забыли про центр поля и носились от ворот до ворот, причём Ирак моментами смотрелся явно острее.

Разница в атаках России и Ирака заключалась в первопричине. Если наши футболисты старались разыгрывать комбинации, то соперник больше использовал забросы и ловил оборону на ошибках. И количество этих недочётов увеличивалось с каждой минутой. Главный момент иракцев случился после ошибки Максима Осипенко, который, такое ощущение, решил поддержать одноклубника Песьякова. Защитник не рассчитал траекторию мяча и позволил сопернику убежать один на один. Но тот неудачно исполнил.

Если выделять положительные моменты в игре сборной России в первом тайме, то это фланги атаки. Справа на не совсем привычной позиции креативил Иван Обляков (в одном эпизоде даже красиво пробросил мяч между ног защитнику), а слева носился Сергей Пиняев. Особенно ярко смотрелся второй, традиционно включавший скорость и технику.

К концу тайма сборная Ирака выдохлась и откровенно подсела, практически полностью отказавшись от атак. А редкие попытки выбраться вперёд глушили российские футболисты. Однако нашей команде остроты всё же не хватало, и на перерыв игроки ушли при счёте 0:0.

Россия — Ирак — 2:0 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Карпин провернул всего одну замену. Тренер не стал трогать проваливавшуюся оборону и лишь заменил Данила Пруцева на Антона Миранчука. И угадал! Свежий полузащитник забил уже на 50-й минуте, воспользовавшись отскоком после сейва вратаря.

После этого сборную России прорвало. В большом количестве пошли хорошие и полноценные моменты, и особенно активен был Пиняев. Сергей сначала запорол свой шанс, а потом исправился и исполнил красоту. Дебютный мяч за сборную! Заодно Пиняев стал самым молодым автором гола в истории российской команды (18 лет 4 месяца и 24 дня). Рекорд Дмитрия Сычёва пал.

Такая картина игры сохранилась надолго, но новые голы никак не приходили. Особенно не везло Александру Соболеву, который после перерыва получил несколько возможностей забить и даже попал в штангу. Поспокойнее в обороне Ирака стало после замены Пиняева на Антона Зиньковского на 71-й минуте. Но активности в атаке гостям это не добавило — по-прежнему моменты создавали исключительно наши футболисты.

Концовка матча проходила практически без происшествий, но всё изменилось за секунды до финального свистка. Далер Кузяев потолкался с иракским футболистом, тот рухнул на газон и изобразил страдания, а судья, не имея возможности воспользоваться VAR, удалил россиянина.

Победа сборной России оставляет больше положительных эмоций, учитывая, что её ждали полгода. Но первый тайм из-за игры в обороне хочется забыть как страшный сон. А со сборной мы прощаемся на неопределённый срок. Можно пока попробовать угадать, какие соперники нас ждут в будущем.