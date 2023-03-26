Карпин ответил на жёсткую критику министра. А потом тренера сборной поддержал Дюков

Сборная России впервые за полтора года сыграла дома и победила Ирак 2:0. Это первая победа для нашей команды в 2023 году и вторая с момента отстранения от официальных матчей.

Перед матчем фон вокруг сборной был напряжённый. Во-многом из-за слов Валерия Карпина о том, что он не держится за своё место главного тренера. На предматчевой пресс-конференции его даже спросили о возможной отставке в случае поражения, а за несколько часов до игры с критикой на Карпина обрушился министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин министр спорта РФ «Каждое сказанное Карпиным слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили и по максимуму выкладывались за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе».

После матча Карпина попросили ответить министру. «Я вчера на пресс-конференции всё разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги: мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия ― об этом говорить даже не приходится. Мы вместе».

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О победе над Ираком

― Вторым таймом доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны. У нас есть вратари, которых можно использовать как опцию. Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве, что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим. Можем ли сыграть в Кубке Азии? Это не ко мне вопрос.

Об ошибках в первом тайме и будущем сборной России

― К Песьякову претензий нет. Он просто допустил технический брак: один раз хотел развернуть атаку, во втором случае ― просто выбить мяч. От технического брака никто не застрахован. Почему предыдущие три матча сыграли вничью? Вам самим смешно с этих вопросов. Потому что не забили на один мяч больше. Когда сыграем в следующий раз? Следующие окна ФИФА – июнь. Вы сами знаете разговоры про азиатский турнир. Но что будет – не знаю, посмотрим.

Сравнить азиатские сборные с европейскими? Смотря с кем. По мне — Иран сильнее, например, Словакии и Словении. Есть команды сильнее, есть слабее. Как и везде. Будет ли легче выходить на ЧМ из Азии? Я не знаю, я не изучал. Если вдруг будет так, то легко точно не будет.

Дюков заступился за Карпина и рассказал о переговорах с УЕФА и АФК

После игры говорил не только главный тренер. Пообщался с журналистами и глава РФС ― Александр Дюков. Конечно, его тоже спросили про недовольство министра спорта РФ словами Карпина.

― Реакция Матыцина на слова Карпина? Этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу. Наверное, была не очень точная формулировка и ответ Валерия Георгиевича вырвали из контекста. Я знаю его, знаю, как он относится к сборной. Для него это честь. И большая ответственность. Я планирую переговорить с Валерием Георгиевичем относительно его слов. Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследования.

Также чиновник оценил игру сборной и высказался о переговорах с УЕФА и АФК.

― Отлично, что мы сыграли этот домашний матч. Первая игра в России с ноября 2021 года. Если говорить о качестве футбола, то первый тайм получился не очень убедительным. Да, были какие-то подходы, но голевые моменты мы создавали в основном у своих ворот. Во втором тайме получился более качественный футбол. Исключили свои ошибки, создали моменты у ворот соперника. Может, могли забить больше.

Переход в АФК? Вы знаете, что создана рабочая группа совместно с УЕФА и ФИФА. Проведено несколько рабочих встреч. На данный момент у нас есть договорённость не разглашать подробности. Когда окончательно договоримся, сформируем дорожную карту, тогда и выступим. Что касается АФК, то такая возможность существует. Мы держим подобные варианты развития события в голове. Решение об участии в летнем азиатском турнире примем в апреле.

Александр Дюков (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игроки говорили о Fan ID, напутствиях и прекрасной атмосфере

После матча поговорили и футболисты сборной России. Первым к журналистам вышел Николай Комличенко, который с Ираком не играл.

― В первом тайме у сборной не получилось забить. Простили, что мы где-то ошиблись, и подарили шанс. Недооценки никакой не было. Давно не играли дома, атмосфера — супер. Очень соскучились. Я бы дома только и играл такие матчи.

В команде никак не реагировали на высказывания Карпина. Мы просто готовились к игре. Как мы должны реагировать? Держусь ли я за место? Думаю, да. У меня в «Ростове» контракт, а в сборную Георгиевич вызывает — значит, нужен. Вцепился в место? Конечно. В футболе без этого нельзя.

А вот Даниил Хлусевич в первую очередь высказался о фанатах и атмосфере на стадионе.

― Конечно, доволен атмосферой. Спасибо большое болельщикам, что они пришли. Что ещё нужно для хорошего футбола и атмосферы? Это прекрасно вообще!

Есть ли контраст с матчами с Fan ID? Вы сами видите. Так же и на поле. Такой контраст… Сумасшедший!

Не буду оценивать матч. Задача выиграть была. Задачу выполнили. Задача сборной России — каждую игру выигрывать. Самое главное сделали, а там уже разберём. Георгиевич скажет, что было не так, что было хорошо.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Руслан Литвинов же рассказал, кто его напутствовал на матчи сборной.

― Все понимают, что сборная должна побеждать. Очень приятно, что сегодня получилось это сделать. В первую очередь хочется показывать целостный и красивый футбол. Понятно, что мало времени на подготовку.

Как чувствую себя в роли центрального защитника? Мне уже не привыкать. Первую часть сезона играл так, сейчас — опорником. Особо ничего не поменялось. Всё помню.

Нет Джикии рядом? Георгий Тамазович, к сожалению, на травме. Здоровья ему! Перед матчами сказал напутственные слова. Созванивались с ним и обсуждали моменты какие-то.