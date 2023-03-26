Карпин ответил на жёсткую критику министра. А потом тренера сборной поддержал Дюков

Сборная России впервые за полтора года сыграла дома и победила Ирак 2:0. Это первая победа для нашей команды в 2023 году и вторая с момента отстранения от официальных матчей.
Перед матчем фон вокруг сборной был напряжённый. Во-многом из-за слов Валерия Карпина о том, что он не держится за своё место главного тренера. На предматчевой пресс-конференции его даже спросили о возможной отставке в случае поражения, а за несколько часов до игры с критикой на Карпина обрушился министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Каждое сказанное Карпиным слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили и по максимуму выкладывались за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе».
После матча Карпина попросили ответить министру. «Я вчера на пресс-конференции всё разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги: мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия ― об этом говорить даже не приходится. Мы вместе».
Валерий Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
О победе над Ираком
― Вторым таймом доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны. У нас есть вратари, которых можно использовать как опцию. Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве, что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим. Можем ли сыграть в Кубке Азии? Это не ко мне вопрос.
Об ошибках в первом тайме и будущем сборной России
― К Песьякову претензий нет. Он просто допустил технический брак: один раз хотел развернуть атаку, во втором случае ― просто выбить мяч. От технического брака никто не застрахован. Почему предыдущие три матча сыграли вничью? Вам самим смешно с этих вопросов. Потому что не забили на один мяч больше. Когда сыграем в следующий раз? Следующие окна ФИФА – июнь. Вы сами знаете разговоры про азиатский турнир. Но что будет – не знаю, посмотрим.
Сравнить азиатские сборные с европейскими? Смотря с кем. По мне — Иран сильнее, например, Словакии и Словении. Есть команды сильнее, есть слабее. Как и везде. Будет ли легче выходить на ЧМ из Азии? Я не знаю, я не изучал. Если вдруг будет так, то легко точно не будет.
Дюков заступился за Карпина и рассказал о переговорах с УЕФА и АФК
После игры говорил не только главный тренер. Пообщался с журналистами и глава РФС ― Александр Дюков. Конечно, его тоже спросили про недовольство министра спорта РФ словами Карпина.
― Реакция Матыцина на слова Карпина? Этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу. Наверное, была не очень точная формулировка и ответ Валерия Георгиевича вырвали из контекста. Я знаю его, знаю, как он относится к сборной. Для него это честь. И большая ответственность. Я планирую переговорить с Валерием Георгиевичем относительно его слов. Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследования.
Также чиновник оценил игру сборной и высказался о переговорах с УЕФА и АФК.
― Отлично, что мы сыграли этот домашний матч. Первая игра в России с ноября 2021 года. Если говорить о качестве футбола, то первый тайм получился не очень убедительным. Да, были какие-то подходы, но голевые моменты мы создавали в основном у своих ворот. Во втором тайме получился более качественный футбол. Исключили свои ошибки, создали моменты у ворот соперника. Может, могли забить больше.
Переход в АФК? Вы знаете, что создана рабочая группа совместно с УЕФА и ФИФА. Проведено несколько рабочих встреч. На данный момент у нас есть договорённость не разглашать подробности. Когда окончательно договоримся, сформируем дорожную карту, тогда и выступим. Что касается АФК, то такая возможность существует. Мы держим подобные варианты развития события в голове. Решение об участии в летнем азиатском турнире примем в апреле.
Александр Дюков (слева)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Игроки говорили о Fan ID, напутствиях и прекрасной атмосфере
После матча поговорили и футболисты сборной России. Первым к журналистам вышел Николай Комличенко, который с Ираком не играл.
― В первом тайме у сборной не получилось забить. Простили, что мы где-то ошиблись, и подарили шанс. Недооценки никакой не было. Давно не играли дома, атмосфера — супер. Очень соскучились. Я бы дома только и играл такие матчи.
В команде никак не реагировали на высказывания Карпина. Мы просто готовились к игре. Как мы должны реагировать? Держусь ли я за место? Думаю, да. У меня в «Ростове» контракт, а в сборную Георгиевич вызывает — значит, нужен. Вцепился в место? Конечно. В футболе без этого нельзя.
А вот Даниил Хлусевич в первую очередь высказался о фанатах и атмосфере на стадионе.
― Конечно, доволен атмосферой. Спасибо большое болельщикам, что они пришли. Что ещё нужно для хорошего футбола и атмосферы? Это прекрасно вообще!
Есть ли контраст с матчами с Fan ID? Вы сами видите. Так же и на поле. Такой контраст… Сумасшедший!
Не буду оценивать матч. Задача выиграть была. Задачу выполнили. Задача сборной России — каждую игру выигрывать. Самое главное сделали, а там уже разберём. Георгиевич скажет, что было не так, что было хорошо.
Даниил Хлусевич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Руслан Литвинов же рассказал, кто его напутствовал на матчи сборной.
― Все понимают, что сборная должна побеждать. Очень приятно, что сегодня получилось это сделать. В первую очередь хочется показывать целостный и красивый футбол. Понятно, что мало времени на подготовку.
Как чувствую себя в роли центрального защитника? Мне уже не привыкать. Первую часть сезона играл так, сейчас — опорником. Особо ничего не поменялось. Всё помню.
Нет Джикии рядом? Георгий Тамазович, к сожалению, на травме. Здоровья ему! Перед матчами сказал напутственные слова. Созванивались с ним и обсуждали моменты какие-то.
- 26 марта 2023
-
23:28
-
23:28
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:36
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:10
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:39