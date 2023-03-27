Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная России по футболу: тест на знание памятных голов игроков команды, Валерий Карпин, Артём Дзюба

Помните знаковые голы футболистов сборной России? Сейчас проверим
Кирилл Закатченко
Тест на знание памятных голов сборной России
Аудио-версия:
Комментарии
На некоторые вопросы ответить будет тяжело.

Сборная России наконец-то сыграла дома — впервые за полтора года. Команда Валерия Карпина справилась с Ираком (2:0) в Санкт-Петербурге, а второй мяч забил талантливый Сергей Пиняев. Футболист «Локомотива» стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Талантливый парень сделал это в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Материалы по теме
Долгожданная победа сборной России! Но первый тайм с Ираком хочется забыть
Видео
Долгожданная победа сборной России! Но первый тайм с Ираком хочется забыть

В связи с этим мы предлагаем вам пройти тест и понять, насколько хорошо вы знакомы с историей сборной России. В списке — вопросы, связанные с памятными голами национальной команды. Некоторые из них касаются недалёкого прошлого, другие — относятся к 90-м. Ответьте на 10 вопросов, но сделайте это без использования поисковиков.

Делитесь результатами в комментариях!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023