Помните знаковые голы футболистов сборной России? Сейчас проверим
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На некоторые вопросы ответить будет тяжело.
Сборная России наконец-то сыграла дома — впервые за полтора года. Команда Валерия Карпина справилась с Ираком (2:0) в Санкт-Петербурге, а второй мяч забил талантливый Сергей Пиняев. Футболист «Локомотива» стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Талантливый парень сделал это в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.
В связи с этим мы предлагаем вам пройти тест и понять, насколько хорошо вы знакомы с историей сборной России. В списке — вопросы, связанные с памятными голами национальной команды. Некоторые из них касаются недалёкого прошлого, другие — относятся к 90-м. Ответьте на 10 вопросов, но сделайте это без использования поисковиков.
Делитесь результатами в комментариях!
Комментарии
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