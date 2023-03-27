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Сборная России победила Ирак 2:0, 26 марта 2023 года – голы Антона Миранчука и Пиняева, слова Карпина

Сборная России включила тумблер совести. Выходит, мы снова её любим?
Дмитрий Зимин
Сборная России победила Ирак 2:0
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Дружно выплыли из потока негатива.

К 25-й минуте игры с Ираком картинка будущего сборной формировалась всё отчётливее: Россия пропускает один-два мяча, вновь ничего не показывает в атаке, а Валерия Карпина спрашивают об отставке. Неприязнь усиливается. Настроение вокруг команды в последнее время и так не очень. А тут ещё и первый за полтора года матч в России. Происходящее на поле в дебютные 45 минут намекало на что-то катастрофически плохое. Но всё каким-то чудом обошлось.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
26 марта 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Ирак
1:0 Миранчук – 50'   2:0 Пиняев – 58'
Удаления: Кузяев – 90+3' / нет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не представляю, что тренер сказал игрокам в перерыве. Однако во втором тайме они показали, что им не всё равно. В этом заключался важнейший месседж, который читался на протяжении матча. Прозвучит наивно, но, похоже, парни во втором тайме сыграли за страну, за Карпина и за всё остальное. Может, в какой-то момент щёлкнул тумблер совести. Нельзя проигрывать Ираку дома. В любом составе и в любом состоянии. Особенно когда и так победить почти никого не можешь. Видимо, домашняя арена и правда плюс. Добавляет ответственности. В предыдущих случаях этой самой ответственностью и не пахло. Нет побед – и ладно. Играем ведь не для этого. А чтобы знакомиться с молодёжью. Назнакомились. Ведь согласитесь, был бы результат, никто не обратил бы внимание на слова тренера перед матчем. Про место, за которое он не держится. А так нет побед, но есть эпатаж. Такое не ценится. Поэтому перед матчем в нарушение всех рамок корректности и выступил министр спорта Олег Матыцин. Может, это тоже помогло?

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С финальным свистком градус точно снизился. Карпин выдохнул. Игроки довольны. Теперь расход до лета. А там либо товарищеский турнир в Центральной Азии, либо что-то другое. Сейчас никто не знает, как сложится. Самое интересное, что варианты-то есть. Даже можно выбирать. Но финальное решение будет в апреле.

Матч с Ираком показал важную вещь: как здорово, когда команда играет в России. Этого действительно не хватало. И всё оказалось не так уж и трудно. Ирак без особых сложностей прилетел, отыграл в нормальном темпе целый тайм, и никто не стал смотреть на восточного соперника из-за этого как-то с презрением или осуждением. Значит, прецедент создан. В России можно проводить международные матчи. И будет здорово, если до конца года команда сыграет в своей стране ещё несколько раз. Возможно, это даже важнее турнира в Азии.

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И, конечно, нужно было выйти из потока негатива, выплыть из него. Ведь после Ирана этот поток стал уж слишком большим. Но даже при этом Карпин не отступил от базовых идей: выпустил не совсем основу на Ирак и заставил Песьякова играть в пас, а не бездумно выбивать вперёд. Тренер, общем-то, показал, что принципы важнее результата. Однако в этот раз такой подход сработал. Не факт, что сработает в следующий. Спасибо Сергею Пиняеву и его дебютному голу. Спасибо не будущему, а а уже настоящему сборной России по футболу.

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