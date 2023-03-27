Кейну вручили «Золотую бутсу» за голы в сборной. А кто лучшие бомбардиры других топ-команд

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром за всю историю национальной команды, отметившись забитым мячом во встрече с Италией (2:1) в отборе на Евро-2024. 29-летний форвард упрочил лидерство, отметившись и в следующей игре «трёх львов» с Украиной (2:0). Теперь на счету Кейна 55 голов в 82 встречах. Он превзошёл достижение Уэйна Руни, забившего за Англию 53 мяча в 120 матчах. А кто является лучшим бомбардиром в истории у других топ-сборных?

Криштиану Роналду (Португалия) – 122 гола в 198 матчах

Криштиану Роналду Фото: Octavio Passos/Getty Images

38-летний португалец, дебютировавший за сборную ещё в 2003 году, побил все возможные рекорды национальной команды. Он провёл наибольшее количество матчей (198) за Португалию, ближайший преследователь – Жоау Моутинью (146). Также Криштиану принадлежит мировой рекорд по проведённым встречам за национальную команду, ранее он превзошёл достижение Бадера Аль-Мутвы (Кувейт). Роналду уже давно побил рекорд по забитым голам в составе Португалии. Примечательно, что у одного Роналду больше голов, чем у следующих трёх человек в списке: Педру Паулета, занимающий второе место, забил 47 мячей, у Эйсебио 41 гол, а у Луиша Фигу – 32.

Лионель Месси (Аргентина) – 99 голов в 173 матчах

Лионель Месси Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Чемпиону миру в составе сборной Аргентины осталось забить всего один гол, чтобы покорить отметку в 100 мячей за сборную. Месси в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды опережает Габриэля Батистуту (55 голов), третий – его близкий друг Серхио Агуэро (41). Из действующих игроков ближе всего к Месси полузащитник Анхель Ди Мария (28). Лео надолго останется лучшим бомбардиром в истории Аргентины, к тому же сам футболист пока не собирается завершать карьеру в сборной, даже после выигранного Кубка мира.

Пеле/Неймар (Бразилия) – 77 голов в 92/124 матчах

Неймар Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У пятикратных чемпионов мира – двоевластие на троне. Неймар мог превзойти Пеле на ЧМ-2022, но отметился на турнире всего двумя мячами. Сейчас 31-летний бразилец травмирован и не вызван в расположение Бразилии. Нет сомнений, что Неймар превзойдёт Пеле и станет единолично лучшим бомбардиром в истории «пентакампеонов». Однако Королю футбола на 77 голов понадобилось куда меньше матчей, при этом он трижды выигрывал чемпионат мира. На счету Неймара – только серебро в Кубке Америки.

Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол в 105 матчах

Мирослав Клозе Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Легендарный немец стал лучшим бомбардиром не только сборной Германии, но и в истории чемпионатов мира. На ЧМ в Бразилии он побил достижение Роналдо, забив в общей сложности за турниры 2002, 2006, 2010 и 2014 годов 16 голов. В списке лучших бомбардиров немецкой команды Клозе на три мяча обошёл Герда Мюллера (68 голов), третий – Лукас Подольски (49). Мирослав завершил карьеру в сборной на красивой ноте – победив на ЧМ-2014 и побив рекорд Роналдо. «Счастлив, что всё так сложилось. Я давно говорил, что завершу карьеру после данного турнира. Я ухожу в ранге чемпиона мира – сбылась моя детская мечта. Горд и счастлив, что был частью этой команды. Думаю, лучшего момента завершить карьеру нельзя и придумать», — отмечал Клозе.

Ромелу Лукаку (Бельгия) – 68 голов в 104 матчах

Ромелу Лукаку Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Золотое» поколение сборной Бельгии так и не выиграло ни одного топ-турнира, однако побило несколько достижений национальной команды. Лукаку занимает безоговорочное первое место в списке лучших бомбардиров, опережая экс-партнёра Эдена Азара (33 гола) более чем в два раза. Свои последние три мяча Лукаку, кстати, забил в 2023-м – в ворота Швеции. И вряд ли он собирается останавливаться.

Замыкают тройку Бернард Ворхоф и Поль ван Химст (по 30 мячей), игравшие за Бельгию в начале и середине XX века соответственно. Примечательно, что Лукаку дебютировал в сборной Бельгии под руководством Дика Адвоката. Это произошло в марте 2010 года во встрече с Хорватией (0:1).

Луис Суарес (Уругвай) – 68 голов в 137 матчах

Луис Суарес Фото: Richard Heathcote/Getty Images

36-летний форвард – олицетворение успешного поколения Уругвая. Команда, главной звездой которой был Суарес, занимала четвёртое место на ЧМ-2010 и выигрывала Кубок Америки — 2011. Луис всегда стабильно забивал и «настрелял» 68 голов за национальную команду. Ближайший преследователь – его давний партнёр по атаке Эдинсон Кавани (58 голов). Замыкает тройку лучший бомбардир ЧМ-2010 – Диего Форлан (36). В обозримом будущем вряд ли кто-то хотя бы приблизится к достижению Суареса. Из действующих игроков сборной лучший результат – у Хиорхьяна де Арраскаеты – всего 10 голов в 42 матчах.

Давид Вилья (Испания) – 59 голов в 98 матчах

Давид Вилья Фото: David Ramos/Getty Images

Чемпион мира 2010 года, победитель Евро-2008 – главная атакующая сила «золотой» сборной Испании. Вилья в расцвете – нападающий без слабых мест, отлично встроившийся в систему игры «Фурия Роха», где всем управляли Хави, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс и Давид Сильва. Вилья превзошёл по голам Рауля (44), а также далеко убежал от партнёра – Фернандо Торреса (38). Из действующих игроков ближе всего к Давиду – Альваро Мората. На его счету 30 голов в 62 матчах. 30-летнему форварду нужно серьёзно прибавить в результативности, чтобы побороться с Вильей за первую строчку.

Оливье Жиру (Франция) — 53 гола в 121 матче

Оливье Жиру Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

36-летний форвард стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2022. Жиру отличился в матче 1/8 финала с Польшей (3:1) и обошёл Тьерри Анри, на счету которого 51 мяч. При этом Оливье понадобилось меньше матчей на установление рекорда. На счету Анри – 123 матча за Францию. В тройку лучших бомбардиров также входит Антуан Гризманн (43 гола). В топ-5 — Килиан Мбаппе, на счету которого 38 мячей в 67 встречах. Нет сомнений, что именно он в будущем побьёт рекорд Жиру, учитывая, что форварду всего 24 года.

Робин ван Перси (Нидерланды) – 50 голов в 102 матчах

Робин ван Перси Фото: Jeff Gross/Getty Images

«Летучий голландец» завершил карьеру в национальной команде в 2017 году, забив ровно 50 голов. Главный хайлайт ван Перси в сборной – гол Испании на ЧМ-2014, когда он совершил невероятный полёт за мячом в воздухе. Робин с Нидерландами выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира в ЮАР (2010) и Бразилии (2014) соответственно. Скоро ван Перси с первой строчки может сместить Мемфис Депай. Он отстаёт от Робина на семь мячей (43), однако форварду всего 29 лет, и он даже не думает завершать международную карьеру. Так что пока ван Перси может наслаждаться лидерством, однако скоро всё может поменяться.

Луиджи Рива (Италия) – 35 голов в 42 матчах

Луиджи Рива Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Самая удивительная часть списка. Трудно осознать, но лучший бомбардир в истории сборной Италии забил всего 35 голов. Рива почти всю карьеру провёл в «Кальяри», став лучшим бомбардиром в истории клуба (207 голов). Луиджи входил в итоговую тройку номинантов на «Золотой мяч» в 1969 и 1970 годах, а в 1968-м помог Италии выиграть Евро.

Итальянцы всегда славились великими форвардами, но влияние оборонительного футбола берёт своё в статистике. К примеру, на счету Алессандро Дель Пьеро и Роберто Баджо всего по 27 голов за Италию, у Филиппо Индзаги – 25, у Кристиана Вьери – 23. А у Даниэля Де Росси больше забитых мячей (21), чем у Луки Тони (16) и Джанлуки Виалли (16). Лучший результат среди действующих игроков – у Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» забил 15 голов за 55 матчей, но вряд ли сможет претендовать на рекорд сборной. Иммобиле уже 33 года, ему нужно совершить чудо, чтобы занять первую строчку.

Бонус: Артём Дзюба/Александр Кержаков (Россия) – 30 голов в 55/92 матчах

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То, что объединяет нашу и бразильскую сборную – двоевластие в топе бомбардиров. Не исключено, что Дзюба и Кержаков длительное время будут делить первую строчку, пока их кто-то не обгонит. Всё дело в том, что действующий тренер сборной Валерий Карпин не очень рассчитывает на игроков старше 30 лет. Неизвестно, когда Россию вернут к официальным матчам. И не факт, что если вернут, то Карпин вызовет Дзюбу, с которым у них уже длительное время тлеющий конфликт. Так что ждём нового супербомбардира?