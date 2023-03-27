Конте наконец-то уволен. В чём виноват тренер, а в чём — клуб?

Мы уже приводили высказывания Антонио Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3). Если коротко, то тренер «Тоттенхэма» наехал и на футболистов, и на владельцев клуба. После такого отставка напрашивалась и случилась в ночь с воскресенья на понедельник.

Обычно в таких случаях главный тренер уходит со своим штабом. Однако на этот раз (с одобрения Конте) «Тоттенхэмом» остался руководить до конца сезона его помощник Кристиан Стеллини. Именно он возглавлял команду, когда главный тренер отсутствовал из-за операции. И, кстати, статистика впечатляет. При Стеллини команда выиграла все четыре матча: 2:1 («Марсель»), 1:0 («Сити»), 2:0 («Вест Хэм») и 2:0 («Челси»).

Кристиан Стеллини Фото: Clive Rose/Getty Images

В чём виноват Конте?

Конте всегда балансировал на грани характеристик «импульсивный» и «токсичный». Однако теперь он не просто требовал трансферов, как это обычно бывает, а публично предъявил претензии футболистам. А ещё уколол свой собственный клуб из-за отсутствия трофеев и фактически обвинил в этом владельцев клуба. Это было сделано грубо и вопреки корпоративной этике.

В каком-то смысле Конте считался гарантией результата. «Ювентус», «Челси», «Интер» – везде тренер добивался победы в чемпионате. Правда, при этом надо помнить и об отсутствии результата в Лиге чемпионов. Достаточно сказать, что последний раз в 1/4 финала ЛЧ Конте выходил 10 лет назад, когда его «Ювентус» прошёл «Селтик» в 1/8 финала. Хотя если брать в целом, то тренер явно давал результат. Всё-таки побеждать одновременно и чемпионате, и в еврокубках – такое практически нереально.

Так сложилось, что столкнулись две тенденции. Тренер, который приносит трофеи, и клуб, который не выигрывает ничего. В результате победил «Тоттенхэм» — и его правила жизни. Похоже, итальянец просто не смог с этим смириться и переложил вину с себя на игроков и владельцев.

Антонио Конте Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В чём виноват «Тоттенхэм»?

Взрывной характер Конте – это то, о чём было известно всегда. Если в других случаях о характере человека ходят слухи и инсайды, то в этом случае тренер делал достаточно публичных заявлений, чтобы все понимали, какой у него характер. Его возмущения как бы входят в стоимость тренера. Вполне можно было ожидать, что примерно так оно и закончится.

По трансферам ситуация была достаточно пограничной. Нельзя сказать, что тратили слишком много или мало для топ-клуба. И тяжело сказать, насколько футболистов брали именно под тренера. Некоторые сделки были явно по инициативе итальянца – например, Перишич и Кулушевски. С другой стороны, взяли Спенса, который тренеру явно был не нужен, и последовало красноречивое заявление тренера: «Клуб решил его купить». Самым загадочным остаётся подписание Ришарлисона. Мы не знаем, насколько его хотел видеть Конте. Видим только, что даже здоровым он получал мало времени на поле, но и тому могут быть разные объяснения.

«Тоттенхэм» Фото: Mike Hewitt/Getty Images​

А теперь о том, что мы знаем точно. У «Тоттенхэма» за четыре года тренер ни разу не отработал сезон полностью. Почеттино ушёл по ходу сезона-2019/2020. Моуринью – по ходу сезона-2020/2021 (за несколько дней до финала Кубка Лиги!). Эшпириту Санту – по ходу сезона-2021/2022. И вот теперь Конте по ходу сезона-2022/2023. И это на фоне того, что в АПЛ успеха, скорее, добиваются команды, где тренеры работают годами – Гвардиола и Клопп. Плюс теперь начинает получаться у Артеты, который руководит «Арсеналом» с 2019 года. В этой ситуации «Тоттенхэм» изначально не выглядит клубом, планирующим вдолгую.

А в чём не виноват ни Конте, ни «Тоттенхэм»?

Так исторически сложилось, что клуб выступает в чемпионате Англии – самой конкурентной лиге в мире. Нужно показать что-то особенное для победы в АПЛ. Тем более когда есть стабильный «Сити» Гвардиолы. В какой-то степени это нормально, что «Тоттенхэм» не выигрывает чемпионат Англии. Тут изначально есть завышенные ожидания.

Проблема клуба в том, что на него давит отсутствие успеха. Топ-клуб фактически гарантировал себе, что 15-й сезон подряд остался без трофея. И тут есть доля случайности. Какого-то банального невезения. Только вдумайтесь: «Тоттенхэм» дошёл до финала Лиги чемпионов, но за столько лет ни разу не зацепил даже Кубок Англии или Кубок лиги.

Да и вообще успешность «Тоттенхэма» зависит от критериев. Клуб выступал в Лиге чемпионов пять раз за последние семь лет – это хоть в какой-то степени точно успех. И если брать Конте, то он в прошлом сезоне титаническими усилиями, но ворвался в топ-4. И в этом мог бы, если бы не психанул.