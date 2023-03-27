«День победы? День позора». Франция обманом попала на ЧМ и провалилась на глазах у всех

Сегодня французы снова встретятся с Ирландией, но эти две команды уже совсем другие.

Сегодня, 27 марта, сборные Ирландии и Франции сыграют в матче отборочного цикла Евро-2024 в Дублине. Более 13 лет назад встреча этих команд в рамках стадии плей-офф квалификации ЧМ-2010 завершилась громким скандалом. Вспоминаем, из-за чего ирландцы ненавидят Тьерри Анри.

Команды сошлись в рамках квалификации на чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Сборные заняли вторые места в своих отборочных группах, и судьба свела Ирландию и Францию в стыках. Первая встреча, состоявшаяся в Дублине, завершилась минимальной победой французов: на 72-й минуте забил Николя Анелька. Франция начала лучше и ответный матч, но уже на девятой минуте потеряла из-за травмы основного центрального защитника Жюльена Эскюде. На 33-й минуте ирландцы открыли счёт: отличился Робби Кин. Команда Джованни Трапаттони полностью завладела инициативой, попутно упустив несколько классных моментов.

А главное событие произошло в первом экстра-тайме: на 103-й минуте Тьерри Анри подыграл себе рукой в штрафной ирландцев, после чего отдал пас на Вильяма Галласа, который забил гол и вывел Францию на чемпионат мира.

Ирландцы протестовали по поводу инцидента, однако шведский арбитр Мартин Ханссон был непреклонен. «Игра рукой была настолько очевидной и откровенной, что я уже готовился исполнить штрафной. Я посмотрел на рефери, а он указал на центр поля, сигнализируя о голе. Я побежал за ним, другие игроки побежали к лайнсмену. Это было вопиюще. Кто-то должен был увидеть нарушение, будь то лайнсмен или судья. Я думаю, даже Анри немного смутился — он и сам знал, что это была чистая игра рукой», – негодовал голкипер Ирландии Шей Гивен.

Франция – Ирландия, отборочный матч ЧМ-2010

«После игры я плакал в раздевалке. Понял, какая это была ошибка», – отмечал судья спустя время. Также арбитр рассказывал, что до момента, пока не посмотрел повтор считал, что матч Франция – Ирландия – один из лучших в его карьере. А на вопрос о встрече с Анри он ответил, что не стал бы с ним общаться после случившегося.

Мартин Ханссон арбитр матча Франция – Ирландия «Это было худшее выступление в моей карьере. Я просто благодарен, что у меня были очень хорошие друзья, которые поддержали. Судьи со всей Европы писали мне сообщения. Это была катастрофа для Ирландии. Они были так близки к чемпионату мира, это могло стать для них большим событием».

После матча в раздевалку к судьям пришёл представитель Федерации футбола Ирландии. Однако он не скандалил, а поддержал арбитров. Пожав им руки, он отметил: «Господа, конечно, это ошибка, но мы виним игрока, а не вас. Это большой обман с его стороны». Анри сразу после матча извинился перед ирландцами: «Я просто сказал им: «Да, это была рука, извините». И знаете что? Мне сказали: «Мы тебя не виним». Я говорил честно – это был рефлекс. Точно такой же, как когда вы тянетесь к мячу на линии, когда ваш вратарь не дотягивается до него». Но мировые СМИ не щадили Тьерри. Вот лишь некоторые цитаты из ноября 2009 года.

Франция – Ирландия, отборочный матч ЧМ-2010 Фото: Stu Forster/Getty Images

«Тьерри Анри — неискренний мошенник, навсегда запятнавший свою репутацию. Когда мы будем размышлять в ближайшие годы о карьере одного из лучших нападающих, которых знала игра, мы должны будем поставить его игру рукой против Ирландии в один ряд со всеми великолепными голами, которые он забил» (The Times);

«День победы? Скорее, день позора. Франция обманом проложила себе путь в Южную Африку. Насколько легко Анри будет спать после этого, ещё неизвестно. Что особенно возмутило, так это то, как капитан сборной Франции бурно отпраздновал гол. Бесстыдно» (The Telegraph);

«Бывшая легенда «Арсенала» до сих пор считается героем в Британии после его подвигов на «Хайбери», но теперь его репутация подорвана после одной из самых вопиющих махинаций» (The Express);

«Это было чудом, что французская команда продержалась так долго, с её детскими передачами и очень средним выступлением футболистов. Рука, конечно, была, но мы на чемпионате мира – тот факт, что путёвка добыта в сложных обстоятельствах, только заставляет нас больше её ценить» (L'Equipe);

«Мы собираемся поехать на ЧМ, но мы идём в раздевалку с опущенными головами. Это не то, чем можно гордиться. Я не собираюсь праздновать» (Биксант Лизаразю, экс-футболист сборной Франции);

«В мире насчитывается около 80 миллионов ирландцев. Мы уверены, что все они чувствуют себя довольно плохо. Но я искренне надеюсь, что есть трое шведов, которым ещё хуже. Это Мартин Ханссон, а также [помощники судьи] Стефан Виттберг и Фредрик Нильссон...» (Aftonbladet).

Ирландцы после матча просили ФИФА отправить их в ЮАР в качестве 33-й команды. Либо устроить переигровку. Однако ФИФА приняла решение оставить всё как есть. В 2015 году стало известно, что ФИФА заплатила Ирландии € 5 млн, чтобы не допустить судебного разбирательства. С заявлением по ситуации спустя несколько дней после матча выступил главный «виновник торжества» – Тьерри Анри.

Тьерри Анри экс-нападающий сборной Франции «Самым справедливым решением было бы переиграть игру, но это не в моей власти. Естественно, мне стыдно, как мы выиграли, и мне очень жаль ирландцев, которые определённо заслуживают, чтобы быть в ЮАР. Я сказал тогда и скажу ещё раз: да, я подыграл рукой. Я не мошенник и никогда им не был. Это была инстинктивная реакция на мяч, который летел очень быстро».

Забавно, но сборная Франции опозорилась на турнире в ЮАР. Анелька и Патрис Эвра посылали тренера Раймона Доменека, саботируя тренировки. Анри отстранился. Французы показали футбол, не соответствующий статусу вице-чемпиона мира, сыграв вничью с Уругваем (0:0), а затем уступив Мексике (0:2) и ЮАР (1:2). Во время первого матча с Уругваем Анри уличил в игре рукой уругвайского защитника и требовал назначения 11-метрового. Арбитр не назначил пенальти, повтор момента показал отсутствие нарушения. После этого инцидента СМИ вновь обрушились на футболиста, припоминая ему инцидент с Ирландией. Анри ушёл из национальной команды сразу после провального чемпионата мира в ЮАР.

Позже Анелька рассказывал про напряжение в команде на ЧМ-2010: «Объявление тренеру бойкота стало общим решением. Если бы я не организовал акцию протеста, то это осуществил бы кто-нибудь другой. Ситуация в команде была взрывоопасной». После увольнения из сборной Раймон Доменек 10 лет оставался без работы – лишь в 2020-м он на год возглавил «Нант». А футболисты сборной Франции, в том числе и Анри, вероятно, были бы не против вернуться в прошлое и вылететь в стыках от Ирландии.

Тьерри Анри Фото: Clive Rose/Getty Images

Кстати, судья Ханссон всё же поехал в ЮАР. Но в качестве резервного арбитра. Позже он ещё три года работал на матчах еврокубков и чемпионата Швеции, после чего завершил карьеру. Почти все футболисты-участники скандального матча уже давно завязали с футболом. Последний игрок, выступавший за национальную команду в тот период – Уго Льорис. Он завершил карьеру в сборной после финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

Скандал в матче 2009 года – история, которую точно знают нынешние футболисты сборных Франции и Ирландии. И если французы, вполне вероятно, не придают ей большого значения, то ирландцы вряд ли перестали злиться.