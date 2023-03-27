Тяжелейшая победа Франции над Ирландией! Мбаппе заставили играть в невыносимых условиях

В эту международную паузу сборной Франции предстояло сыграть два матча в отборе Евро-2024. С Нидерландами вице-чемпионы мира расправились, а вот играть с, как казалось, куда более слабой Ирландией оказалось не так удобно.

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В начале матча обе команды играли аккуратно. Настолько, что первый момент — разумеется, у Франции — случился на девятой минуте. Рандаль Коло Муани после шикарного заброса Деотшанкюля Юпамекано вышел один на один, обвёл вратаря, но не стал бить с острого угла и отдал пяткой на Оливье Жиру, которого уже накрывали защитники.

Ирландцы, хоть и не были активны в атаке, идеально выполняли свой план по сдерживанию Франции. Никакого прессинга и глубочайшая оборона — в некоторых моментах хозяева садились в штрафную ввосьмером. Французы большую часть времени владели мячом, но ничего не могли сделать и явно чувствовали себя некомфортно.

При такой игре французы могли традиционно рассчитывать на чудеса от Килиана Мбаппе, но тому тоже совершенно не давали свободы. Капитану приходилось опускаться за мячом в глубину поля, однако даже туда за ним выдёргивался минимум один ирландский футболист.

После 15-й минуты Ирландия всё-таки решилась на попытку забить гол и выдала вспышку на несколько подходов. Правда, до реальной опасности дело довести так и не удалось. Остаток тайма прошёл по одному сценарию: французы владели мячом и давили, а ирландцы довольно уверенно отбивались и периодически отвечали быстрыми, но не особо продуктивными контратаками.

Учитывая молчание Мбаппе и отсутствие обилия моментов, Франции нужно было яркое индивидуальное действие хоть от кого-нибудь из состава и в идеале ошибка ирландцев в обороне. И в начале второго тайма оба этих фактора сошлись. Французы подловили неудачный пас поперёк перед штрафной Ирландии, а Бенжамен Павар шарахнул под перекладину. Супергол!

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После гола у Ирландии уже не оставалось выбора: нужно было рисковать и идти вперёд. Французов такой расклад полностью устраивал. Если в первом тайме вице-чемпионы мира оказались в практически невыносимых условиях, то теперь могли спокойно глушить атаки соперника и отвечать своими. С самоотдачей проблем у ирландцев не было, но класс футболистов не позволял по-настоящему навредить Франции.

К середине тайма стало понятно, что ирландцы неспособны полноценно переключиться на альтернативный план. Хозяева играли выше, чем до перерыва, но организованного прессинга не было и близко. Для французов это всё равно была удобная картина, и моменты создавали только они.

Ирландия — Франция — 0:1 Фото: Oisin Keniry/Getty Images

Менее безнадёжно впереди Ирландия стала смотреться только после серии замен, и дело даже начало доходить до ударов и полноценных моментов. Франция же с каждой минутой прибавляла в прагматичности и включила ту версию себя, которую больше всего не любят болельщики. По игре, при которой можно было бы забить второй и убить интригу, французы предпочли довести матч до победы со счётом 1:0.

Самая жара была на последних минутах. Ирландия прижала французов к воротам и заставила Мика Меньяна дважды тащить после подач с угловых. Но беспощадный подход Дидье Дешама дал результат, и Франция выстояла.

Учитывая исходный план, матч мог закончиться не в пользу Франции только в одном случае: если бы расчёт ирландцев сработал на 100% и счёт 0:0 сохранился до финального свистка. И в первом тайме игра складывалась именно так, но французы показали, что в футболе значит класс. Пускай матч проходил не по их сценарию, они наказали соперника за первую же серьёзную ошибку и забили так, как ирландцы вряд ли бы смогли. А потом в нужный момент отбились и увезли три очка.