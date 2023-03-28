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Хорватия — Турция — 1:1 (1:3 пен.), история легендарного матча Евро-2008, реакция Модрича, Билича, Чорлуки, Терима

«После этой игры месяц не смотрел футбол». Драма в матче Хорватии и Турции на Евро-2008
Кирилл Закатченко
Драма в матче Хорватии и Турции на Евро-2008
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28 марта сборные Турции и Хорватии проведут матч квалификации Евро-2024. Пожалуй, самая памятная игра с участием этих команд состоялась летом 2008 года. Тогда они встретились в плей-офф Евро и подарили фантастический сюжет.

ЧЕ-2008 - финальный раунд. 1/4 финала
20 июня 2008, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
1 : 3
Турция
1:0 Класнич – 119'   1:1 Шентюрк – 120+2'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сборные шли к четвертьфиналу Евро-2008

Многие российские болельщики прекрасно помнят, как хорваты отбирались на чемпионат Европы. Команда Славена Билича попала в одну группу с российской сборной, а ещё там были Англия, Израиль, Македония, Эстония и Андорра. Хорваты отлично прошли квалификацию: 9 побед в 12 матчах, первое место в группе. Они дважды прибили англичан (2:0 и 3:2), а обе встречи с Россией завершились без голов. Наша команда отобралась на Евро в Австрии и Швейцарии благодаря победе хорватов на «Уэмбли» в заключительном туре.

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Турция оказалась в одной группе с Грецией, Норвегией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией, Молдавией и Мальтой. Команда Фатиха Терима стартовала с четырёх побед — в том числе на выезде с греками (4:1). А потом её накрыла чёрная полоса: ничья с Норвегией (2:2), поражение от Боснии (2:3), ничья с Мальтой (2:2), ничья с Молдовой (1:1). Казалось, турки пролетят мимо Евро, однако они вовремя пришли в себя и завершили квалификацию двумя победами, благодаря чему обошли норвежцев.

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На чемпионате Европы хорваты попали в один квартет с немцами, поляками и австрийцами. Все матчи на групповом этапе команда Билича провела в Австрии. Сначала она справилась с хозяевами (1:0), затем сенсационно обыграла Германию (2:1), а в заключительном туре одолела Польшу (1:0). Хорватия — одна из трёх сборных, которые не потеряли на групповой стадии ни одного очка.

Турция по итогам жеребьёвки попала в группу с Португалией, Швейцарией и Чехией. Две лучшие команды в четвертьфинале выходили на две лучшие сборные группы с хорватами. Турция стартовала с поражения от Португалии (0:2), а потом организовала два ярких камбэка. Сначала команда Терима в волевом стиле обыграла Швейцарию — превратила 0:1 в 2:1 с победным голом на 90+2-й минуте. А игра заключительного тура с Чехией получилась ещё более безумной. Турки безнадёжно «горели» 0:2, но в последнюю четверть часа сотворили настоящее чудо. Они трижды огорчили соперника, а победный гол оформили на 89-й минуте.

Хорватские футболисты на Евро-2008

Хорватские футболисты на Евро-2008

Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Как сложился матч 2008 года

В четвертьфинале Евро хорваты чаще атаковали, а турки в основном оборонялись и рассчитывали на удары издали. Пожалуй, самый реальный момент упустил Ивица Олич. Экс-нападающий ЦСКА зарядил в перекладину с нескольких метров и заставил Луку Модричу схватиться за голову. Во втором тайме неплохой момент был у Ивана Ракитича, но он пальнул выше ворот примерно с 11 метров.

Так команды доиграли до овертайма, а там устроили безумную развязку. На 119-й минуте хорваты всё-таки выстрадали гол — Иван Класнич головой замкнул навес Модрича. В том эпизоде не лучшим образом сыграл турецкий голкипер Рюшту Речбер. Сначала он выскочил на перехват и опоздал, а потом помчался назад, но не спас команду.

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Хорваты праздновали так, словно уже вышли в полуфинал. Билич устроил забег к угловому флажку и прыгнул на своих футболистов. «Одна минута отделила нас от полуфинала, — вспоминал хорватский защитник Дарио Срна. — Никогда не забуду, как повернулся к Чорлуке: «Брат, мы в полуфинале!» А он ответил: «Ещё полторы минуты». Я думал, что не может такого случиться, чтобы мы пропустили за полторы минуты».

Но хорваты пропустили. Итальянский арбитр Роберто Розетти компенсировал одну минуту, и у сборной Турции оставалась последняя атака. Вратарь Рюшту выполнил длинный заброс со своей половины поля, мяч после верхового единоборства отскочил точно к Семиху Шентюрку, а тот вонзил его в девятку. Фантастический удар! Хорватскому вратарю Стипе Плетикосе оставалось лишь проводить мяч взглядом. После гола Шентюрк демонстративно приложил палец к губам и посмотрел на сектор с хорватскими фанатами.

«Возможно, это и было отчаяние, но я помню момент удара во всех подробностях, — утверждал Шентюрк. — Такое не забывается. Я пересмотрел этот момент тысячу раз и словно оказался в фантастическом фильме. Зачем приложил палец к губам? Когда хорваты забили, то радовались так, будто уже выиграли. Я просто не выдержал. После гола показал им: «Тише, ребята, рано вы радовались!»

Семих Шентюрк (справа)

Семих Шентюрк (справа)

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

«После гола хорватов многие наши футболисты рухнули на газон, — сказал Терим. — Я сказал Турану, чтобы он вынимал мяч из ворот и начинал с центра. Мы могли проиграть, но ещё была надежда спастись. Наша команда находит выход из безнадёжных ситуаций. С такими футболистами проиграть невозможно».

Деморализованные хорватские футболисты провалили серию пенальти. Модрич и Ракитич не попали в створ, а удар Младена Петрича потащил Рюшту. Турки, в свою очередь, реализовали все три попытки. Команда Терима снова забила на последних минутах и вырвала третью победу подряд. А хорватам не хватило нескольких десятков секунд, чтобы оказаться в полуфинале.

Сборная Турции празднует выход в полуфинал Евро-2008

Сборная Турции празднует выход в полуфинал Евро-2008

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Это был настоящий шок, — комментировал Билич. — Забитый мяч в практически уже завершенной встрече дал туркам большое психологическое преимущество. Не знаю, о чём думали мои игроки, но уверен, что определенно не о серии пенальти. Мыслями они всё ещё были в овертайме. Последние две минуты я просто не могу описать, они будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь».

Модрич через несколько лет назовёт это поражение самым болезненным в карьере.

Лука Модрич
Лука Модрич
полузащитник сборной Хорватии

«Я плакал всю ночь после серии пенальти. Это самое болезненное поражение в моей карьере, тяжелейший момент. Неважно, чего мы добились потом — тот матч навсегда останется в памяти».

«После этой игры я месяц не смотрел футбол и не занимался. Даже мяч не хотел видеть, чтобы забыть эту игру», — вспоминал Олич. «Это был тяжёлый день для Хорватии, — скажет в 2011 году Ведран Чорлука. — До сих пор не могу поверить, что мы проиграли тот матч. Это был один из самых печальных дней в моей жизни».

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Сборная Турции вышла в полуфинал, где проиграла Германии — 2:3. Банда Терима отыгралась на 86-й минуте, и казалось, зрители увидели ещё один камбэк. Но на этот раз всё было иначе, и сами турки пропустили на последних секундах основного времени. Бронза в 2008 году — лучший результат сборной Турции на чемпионатах Европы. А хорваты с того момента ни разу не доходили до четвертьфинала на континентальных турнирах.

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