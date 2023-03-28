«Новый Холанд» и брат Феликса забили за сборную! Перформансы молодых игроков за неделю

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв. Молодые игроки разъехались по сборным, где продолжают удивлять своими выступлениями. Но есть и те, кто в национальные команды не поехал и зажигает в чемпионатах, которые не остановились. Традиционно рассказываем о тех, кто проявил себя ярче других.

Брат Жоау Феликса разрывает за сборную Португалии U19

Португальцы на неделе разнесли сверстников из Чехии, забив им три безответных гола. Во всех поучаствовал 19-летний Уго Феликс: у полузащитника два гола и ассист. Один из забитых мячей — красивейший удар в ближнюю «девятку» из-за пределов штрафной.

Уго Феликс Фото: FPF

Уго идёт по пути брата и скоро, возможно, уже будет зажигать за основную команду «Бенфики». В этом сезоне за команды U19 и U23 Феликс-младший набрал 10+12 по системе «гол+пас».

Самый молодой игрок в истории АПЛ тащит Англию U17

Итан Нванери на прошедшей неделе отпраздновал 16-летие, а после оформил 4+1 в матчах со сверстниками из Дании и Северной Ирландии. Англия возглавила отборочную группу к Евро U17.

Итан — атакующий полузащитник, играет в академии «Арсенала». В сентябре Артета вызвал его на матч с «Брентфордом» и выпустил на последние минуты. Юноша стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ — на тот момент ему было 15 лет и 181 день. Больше к играм за первую команду вундеркинд не привлекается: играет за команды U18 и U21. «Манчестер Сити» и «Челси» постараются подписать подростка уже грядущим летом.

Расмус Хёйлунн забил все голы Дании в отборе к Евро

Форвард «Аталанты» до этого международного перерыва ни разу не выходил в старте сборной Дании и не забивал за неё. А на прошедшей неделе всё исправил: провёл без замен встречи с Финляндией и Казахстаном, в которых забил пять голов. На данный момент только Расмус и забивает за сборную Дании в квалификации к Евро.

Матис Тель примеряет роль ассистента

Форвард «Баварии» поехал в сборную Франции U19. На неделе команда провела матчи со сверстниками из Северной Ирландии и Норвегии, в которых забила два гола. Матис не отличился ни разу, но зато отдал два ассиста. Сначала Вильсону Одоберу из «Труа», а потом Элиссу Бен-Сегиру из «Монако».

Букайо Сака хорош и в сборной

Вингер провёл неплохой матч против сборной Италии, где не без его участия был заработан пенальти, с которого забили победный гол. В матче со сборной Украины Букайо поучаствовал в обоих забитых мячах своей команды: сначала ассистировал Кейну, а потом и сам забил. Гол получился на загляденье: издали с подкруткой в левый верхний угол.

Серхио Аррибас тащит дубль «Реала» в Сегунду

Талантливый полузащитник не поехал в сборную во время перерыва, а остался в распоряжении Рауля. «Кастилья» в воскресенье играла с «Линенсе»: Аррибас оформил дубль и принёс победу. Команда продолжает борьбу за прямую путёвку во второй испанский дивизион, отставание от лидирующего «Алькоркона» — четыре очка.

Нони Мадуэке зарешал со скамейки

Новичок «Челси» был вызван в сборную Англии до 21 года. Команда квалифицировалась на молодёжный Евро и готовится к нему с помощью товарищеских матчей. На неделе обыграли Францию (4:0), а Нони начал матч на скамейке. Вышел на 66-й минуте и за отведённое время забил и отдал два ассиста.

Эстанис Педрола стучится в двери основы «Барселоны»

19-летний левый вингер играет за «Барсу Атлетик» и, как и Аррибас, пытается протащить свою команду во второй испанский дивизион. На выходных он оформил дубль в ворота «Сабаделя» и помог добыть выездную победу. «Барса Атлетик» закрепляется в зоне плей-офф.

Эстанис Педрола Фото: Pedro Salado/Getty Images

В прошлом сезоне Хави дал юноше дебютировать в Ла Лиге. В текущей кампании Эстанис за основу не играл, но регулярно оказывался на скамейке запасных.

Амар Дедич вписал своё имя в историю сборной Боснии и Герцеговины

В матче с Исландией Босния забила три гола. И в каждом взятии ворот поучаствовал 20-летний правый защитник Амар Дедич: дважды разогнал атаку, а после забил сам. Он стал третьим самым юным автором гола в истории сборной Боснии и Герцеговины.

На этом матче за ним следили скауты «Барселоны». Но, кроме каталонцев, к защитнику «Лейпцига» присматриваются «МЮ», «Милан» и другие топ-клубы.

Сергей Пиняев забил первый гол за сборную России

Нападающий «Локомотива» отличился в товарищеском матче со сборной Ирака и стал самым юным автором гола в истории сборной России. Это очередной его рекорд: Сергей ещё и самый молодой дебютант в истории команды.