Как аргентинец Ретеги стал звездой сборной Италии
В первых двух матчах Матео забил два гола!
Матео родился в аргентинском городе Сан-Фернандо. Его отец, Карлос, играл за хоккейную сборную Аргентины на трёх Олимпиадах. А его сын представлял эту страну в молодёжных футбольных командах U19 и U20.
Но затем Ретеги получил итальянский паспорт благодаря дедушке по маминой линии, Анджело ди Марко, который родился на Сицилии и лишь затем переехал в Аргентину.
Как отмечает CBS Sports, форвард не говорит по-итальянски, но это не мешает ему понимать товарищей по команде. Он стал четвёртым игроком в истории, который забил в первых двух матчах за сборную Италии.
Матео принадлежит «Бока Хуниорс», где начинал карьеру Диего Марадона. На данный момент форвард находится в аренде у «Тигре», где он забил 29 голов в 51 матче во всех турнирах.
Не исключено, что Ретеги в скором времени сменит клубную прописку, ведь 23-летним футболистом уже интересуются три крупных команды: «Атлетико», «Интер» и «Айнтрахт».
Нападающий неплохо проявил себя во время квалификации чемпионата Европы 2024 года. Несмотря на поражение Италии от Англии (1:2), победа над Мальтой (2:0) подняла командный дух. Без помощи Матео не обошлось.
Пример Ретеги вдохновил Роберто Манчини. Тренер задумался о натурализации ещё нескольких аргентинцев, включая Николаса Капальдо, Николаса Валентини и Хино Инфантино.
«Мир меняется. Каждая сборная в мире имеет игроков, которые родом из других стран или выступали за другую национальную команду. У нас были футболисты, которые играли на молодёжном уровне, но на взрослом стали представлять родные страны», — заявил Манчини.
Возможно, натурализация – новый вектор развития сборной Италии. Узнаем это позже, но, забив в первых двух матчах, Ретеги повторил достижение легенды «Милана» Пьерино Прати, которое тот установил более полувека назад. В 1968 году он поразил ворота Болгарии в двух встречах.
Новая звезда сборной Италии не знает итальянского! Удивительная история Ретеги
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