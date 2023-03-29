Сборная Испании устроила сенсацию в отборе на Евро, уступив Шотландии

А вот и ещё одна сенсация в отборочном цикле Евро-2024! Сборная Испании бита в Глазго.

Новый главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте удивляет экспериментами. После матча с Норвегией (3:0) этот 61-летний специалист поменял восемь из десяти полевых игроков: всю линию обороны и всю группу атаки. Оставил в основе только двух опорных полузащитников – Родри (он вышел на поле с капитанской повязкой) и Микеля Мерино. Понятно, что Испания играла через два дня на третий, тем не менее мало кто из коллег де ла Фуэнте решился бы на такие перестановки. Центральный защитник «Осасуны» Давид Гарсия вообще сыграл в Глазго впервые за национальную команду.

Были в составе испанцев и игроки с одним-единственным матчем за сборную. Например, Педро Порро. Именно правый защитник «привёз» гол в свои ворота на седьмой минуте, поскользнувшись и потеряв мяч у собственной штрафной. Эндрю Робертсон тут же нашёл передачей Скотта Мактоминея, которому не успел помешать пробить в касание Микель Оярсабаль. Гол хозяев не выглядел нелепой случайностью хотя бы потому, что Шотландия в дебюте встречи играла на равных и даже, представьте себе, владела мячом больше испанцев.

Только при счёте 0:1 фаворит прижал соперника к его штрафной. Однако впервые команда де ла Фуэнте пробила по воротам лишь в середине тайма. Центрфорвард Хоселу, завоевавший место в основе дублем Норвегии, нанёс удар головой после кросса слева. Вскоре после этого он снова атаковал с воздуха после кросса уже с правого фланга – попал в перекладину. Поразительно, но испанцы включили в Шотландии британскую классику! Вообще, до перерыва гости сделали 12 кроссов, из которых три оказались точными. Играть в таком стиле позволяла схема шотландцев, насытивших центр и оставлявших пространство для крайних защитников «Красной фурии».

Шотландия выиграла первый тайм, причём команде Стива Кларка повезло избежать удаления Робертсона (влепил по лицу Порро) и пары пенальти. Например, в РПЛ в подобных эпизодах с попаданиями по ноге и задержками за футболку в штрафной не единожды назначали 11-метровые на Николае Комличенко. Но швейцарский судья Сандро Шерер в этот вечер готов был наказывать, наверное, только за отрывание головы.

В перерыве случились три замены – две у Испании и одна… судейская. Де ла Фуэнте убрал невезучего Порро, допустившего 16 потерь владения за 45 минут и сделавшего четыре подачи в никуда, поставив опытного Дани Карвахаля. Знал бы он, чем это закончится, не стал бы поднимать со скамейки игрока «Реала»! Шотландия внезапно забила в начале второго тайма, как и в начале первого. Киран Тирни убежал от Карвахаля, словно от памятника Великому герою прошлого, а Мактоминей опередил Дани Себальоса на подборе. Мощный рывок из глубины – и новый удар в касание. Центрхав «МЮ» оформил дубль второй тур квалификации Евро-2024 подряд. Тремя днями ранее он положил два мяча Кипру.

После этого Испания окончательно забрала мяч: преимущество гостей по владению доходило до 80% на 20%. Вот только Шотландия комфортно чувствовала себя в позиционной обороне. Де ла Фуэнте бросал в бой одного атакующего игрока за другим – Нико Уильямса, Яго Аспаса, Борху Иглесиаса, Гави. Но испанцам недоставало креатива. Последней передачи, резкого открывания в нужной точке штрафной хозяев. Эмоций было больше, чем остроты: игроки бились, рубились, толкались и вступали в конфликты на поле.

В общем, Шотландия заслужила победу, а Испания поражение. За весь второй тайм команда де ла Фуэнте лишь однажды пробила в створ, да и вообще по ударам не превзошла противника (9:8 в пользу хозяев, в створ – 3:3). Только количество кроссов в исполнении «Красной фурии» росло. Испанцы ещё 18 раз подали с флангов, но всего два раза мяч дошёл до адресата. Грустная картина.