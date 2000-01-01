Месси вошёл в «элитный клуб» — к Роналду. Как играет аргентинец после победы на ЧМ

24 марта. Аргентина — Панама — 2:0

Лионель провёл на поле весь матч, установив окончательный счёт на 89-й минуте. Этот гол со штрафного стал 800-м в его карьере (701 за клубы плюс 99 за сборную). Матч стал первым домашним для Аргентины и Месси после победы на ЧМ.