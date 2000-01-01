Месси вошёл в «элитный клуб» — к Роналду. Как играет аргентинец после победы на ЧМ

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Как играет Месси за Аргентину после победы на ЧМ
Как играет Месси за Аргентину после победы на ЧМ
Семикратный обладатель «Золотого мяча» продолжает радовать своих болельщиков.
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В декабре 2022 года Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира со сборной Аргентины. Он шёл к этому пять долгих циклов.
В декабре 2022 года Лионель Месси наконец-то стал чемпионом мира со сборной Аргентины. Он шёл к этому пять долгих циклов.
Казалось бы, теперь капитану можно отдохнуть? Но нет! Месси уже принял участие в двух товарищеских матчах национальной команды. И отыграл очень полезно.
Казалось бы, теперь капитану можно отдохнуть? Но нет! Месси уже принял участие в двух товарищеских матчах национальной команды. И отыграл очень полезно.
24 марта. Аргентина — Панама — 2:0
24 марта. Аргентина — Панама — 2:0
Лионель провёл на поле весь матч, установив окончательный счёт на 89-й минуте. Этот гол со штрафного стал 800-м в его карьере (701 за клубы плюс 99 за сборную). Матч стал первым домашним для Аргентины и Месси после победы на ЧМ.
«Мы должны поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Всегда говорили, что сделаем всё возможное, чтобы выиграть ЧМ. Я всегда мечтал об этом», — приводит слова Лео «твиттер» сборной.
«Мы должны поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Всегда говорили, что сделаем всё возможное, чтобы выиграть ЧМ. Я всегда мечтал об этом», — приводит слова Лео «твиттер» сборной.
29 марта. Аргентина — Кюрасао — 7:0
29 марта. Аргентина — Кюрасао — 7:0
Тут Месси выступил ещё ярче, сделав хет-трик и отдав голевую передачу. Капитан Аргентины стал третьим в истории игроком со 100 и более мячами за сборную (Роналду (Португалия) — 122, Али Даеи (Иран) — 109).
Несмотря на эти подвиги, Transfermarkt понизил ценник Месси. Теперь Лео стоит не € 50 млн, а «всего» € 45 млн. Возраст, ничего не поделаешь.
Несмотря на эти подвиги, Transfermarkt понизил ценник Месси. Теперь Лео стоит не € 50 млн, а «всего» € 45 млн. Возраст, ничего не поделаешь.
Когда следующая игра Аргентины?
Когда следующая игра Аргентины?
Пока неизвестно. Ожидается, что в июне команда проведёт ещё два товарищеских матча. А отбор на ЧМ-2026, по сообщениям СМИ, начнётся уже осенью 2023-го.
Месси вошёл в «элитный клуб» — к Роналду. Как играет аргентинец после победы на ЧМ
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