Иско 4 раза выиграл ЛЧ, но остался без клуба в 30 лет. Его сгубило роковое знакомство

Летом 2017 года «Реал» взгрел в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Лучшим игроком встречи был признан полузащитник мадридцев Иско, на счету которого победный мяч. Весной 2018-го технарь оформил хет-трик за сборную Испании в товарищеской игре с Аргентиной (6:1), вскоре приправив его выигрышем с «Реалом» четвёртой в карьере Лиги чемпионов. «Иско чертовски хорош. Единственное, чего ему стоит опасаться, так это лести и соблазнов за пределами футбольного поля», – предостерёг тогда бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс.

Икер знал, о чём говорит. В последние годы Иско настолько деградировал, что отметил 30-летие весной 2022 года в статусе игрока глубокого запаса «Реала». Мадридцы не стали продлевать с ним контракт, и полузащитника подобрала «Севилья». Руководству андалусийцев хватило всего полугода для понимания, что от некогда сильнейшего испанского атакующего хава осталась лишь тень. Зато финансовые запросы у Иско прежние – в этом причина срыва его зимнего перехода в немецкий «Унион». Теперь до лета полузащитник будет крутить педали в тренажёрном зале в статусе свободного агента.

Контракт с «Реалом» на € 6 млн, критика от нового тренера

Падение Иско особенно удивительно, поскольку за девять лет в Мадриде победитель премии Golden Boy Award — 2012 выдержал сумасшедшую конкуренцию, сменил несколько позиций и зарекомендовал себя универсалом. Болельщики обожали его за магическую технику и скромность. Пиком его карьеры в «Реале» стал 2017 год, когда Иско исполнилось 25 лет. За эти 12 месяцев он забил 12 мячей во всех соревнованиях – больше, чем любой другой полузащитник Ла Лиги. Но именно тот год вызвал много сомнений относительно его будущего.

Иско с трофеем Лиги чемпионов — 2016/2017 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Были месяцы переговоров с руководством «Реала» по поводу продления истекавшего в июне 2018 года контракта. Также в испанских СМИ регулярно появлялись разговоры об иностранных претендентах на игрока, включая «Ювентус», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», и даже ходили слухи, что игрока соблазняет «Барселона». Спекуляции закончились в сентябре 2017-го, когда Иско подписал новую сделку на € 6 млн в год после уплаты налогов с клаусулой в € 700 млн. Это поставило его на относительно высокую ступеньку в шкале зарплат клуба наравне с другими полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем.

Еще одним положительным моментом для игрока стало назначение главным тренером Хулена Лопетеги, с которым Иско впервые сверкнул в сборной Испании U21, а потом и в национальной команде. Однако Лопетеги был уволен всего после 14 игр, а его временный сменщик Сантьяго Солари задвинул игрока на вторые роли. Аргентинский специалист дал шанс юным Винисиусу Жуниору и Федерико Вальверде, которые выкладывались на 200% на тренировках. Иско был явно расстроен таким отношением и публично отказался пожать руку Солари после поражения от «Эйбара» со счётом 0:3. «Я ощущаю необоснованную предвзятость с его стороны», – полыхнул полузащитник в соцсетях.

Революция Солари продлилась всего четыре месяца, прежде чем он был уволен. Возглавивший «бланкос» во второй раз в карьере Зидан вернул Иско и ещё одного «ссыльного» Марсело в обойму, но время доказало правоту Солари. С каждым сезоном Волшебник, как называли Иско фанаты, сверкал всё реже и отдалялся от первой команды. В тот момент Модрич предупредил технаря, что выезжать на старом багаже – непозволительная роскошь, и нужно предъявлять к себе новые требования. Похоже, испанец не прислушался.

Обвинения в сливе информации, провальный переход в «Севилью»

Проблемы Иско заключались не только в слабой самоотдаче в играх и на тренировках. Полузащитник не принял во внимание, что его позиция «ложной десятки» используется в современном футболе всё реже. Ранее в этом убедились два других мадридских плеймейкера, Месут Озил и Хамес Родригес. «Я очень люблю Иско и Марсело, это потрясающие игроки, – признался Зидан в конце 2020 года. – Никогда не забуду всё, что мы пережили. Но время не стоит на месте, нужно меняться и подстраиваться под современные требования».

Зинедин Зидан и другие тренеры «Реала» не смогли заставить Иско выйти из зоны комфорта Фото: Angel Martinez/Getty Images

Тренер «Реала» давал множество шансов Иско. В декабре 2019 года он вышел в основе выездного «класико» (0:0), а ещё через пару месяцев появился в старте на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2) и даже забил. Но это были лишь проблески былого уровня – преимущественно Иско коротал время на скамейке запасных. К лету 2021 года руководство «Мадрида» всячески пыталось снять с себя груз высокой зарплаты полузащитника с помощью аренды в «Милан» – игрок отказался.

Шанс воскресить карьеру в Мадриде давал полузащитнику и Карло Анчелотти, вернувшийся в клуб летом 2021 года. И снова провал – после двух игр в основном составе на старте сезона-2021/2022 Иско окончательно загремел на скамейку запасных. Клуб отказал ему в продлении контракта, после чего Волшебник лишь периодически выходил на замену в Ла Лиге, а в триумфальной для «бланкос» Лиге чемпионов ни разу не появился на поле.

Ситуацию осложнил скандал с возможными сливами информации из раздевалки «Реала». Анонимный пользователь в соцсетях предположил, что одна из мадридских радиостанций опубликовала стартовый состав команды за два часа до игры с «Эспаньолом» благодаря «кроту». Считалось, что журналисты узнают информацию от Иско. «Что за чушь! Я сейчас не играю, меня даже не было на предматчевой установке. Шлите «лучики добра» кому-нибудь другому!» – отфутболил критиков полузащитник.

Иско и его влиятельный суперагент Жорже Мендеш были уверены, что к игроку будет очередь из других топ-клубов, но в итоге единственным достойным вариантом стала «Севилья». Игрок пошёл на пятикратное сокращение зарплаты ради возможности снова выступать под руководством Лопетеги. «Я отговаривал тренера, уверял, что он не подходит под нашу игровую модель, но Хулен меня не послушал», – сокрушался технический директор «Севильи» Мончи.

Полузащитник бодро начал чемпионат, выходил в основе в чемпионате и Лиге чемпионов – даже положил гол-красавец обводящим ударом в «девятку» «Копенгагену». Однако команда играла посредственно, добыв всего одну-единственную победу в первых 10 матчах сезона. Лопетеги был уволен в начале октября, а сменивший его аргентинец Хорхе Сампаоли сразу дал понять, что хавбек не вписывается в его тактическую схему. В ответ Иско вспылил и поссорился не только с тренером, но и с Мончи.

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«Он хороший парень. Однако уровень его зарплаты не соответствовал отдаче, которую получала команда. Его подписание было ошибкой. Ещё большей ошибкой было бы продолжить сотрудничество», – разводил руками Мончи. Неудивительно, что в зимнее трансферное окно севильцы расторгли двухлетний контракт с игроком, который ожидаемо пролетел мимо чемпионата мира.

Бросил женщину с ребёнком ради актрисы

Для понимания глубины падения Иско на кривой его футбольной карьеры важно понимать, какой он человек. До перехода в «Реал» полузащитник встречался с обычной девушкой из Малаги Викторией Кальдерон. Она поддержала любимого в 2014 году, когда его, а также голкипера Давида де Хеа и полузащитника Икера Муньяина обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки. Вина игроков не была доказана, но репутация оказалась подмоченной. Викторию это не смутило, и через год она родила Иско сына.

Кальдерон настаивала на том, чтобы узаконить отношения, Иско отказывал, а потом ушёл к другой женщине. С актрисой Сарой Саламо он познакомился на вечеринке, посвящённой чемпионству «Реала» в сезоне-2016/2017. Во многом эта перемена в личной жизни изменила отношение игрока к тренировкам и играм не в лучшую сторону. Футболист уделял всё больше внимание светской жизни, забывая про голы и ассисты.

Иско с любимой женщиной Сарой Фото: из личного архива Иско

«Мы наслаждаемся жизнью на полную катушку, любим путешествия, хорошие компании и, конечно, секс! – призналась Саламо на шоу La Resistencia. – Для нас это в каком-то смысле конкуренция. Мы никогда не пропускаем «занятия». Мой муж очень любвеобильный». Эта женщина определённо свела парня с ума. До знакомства с красоткой Иско участвовал в кампании против детских браков – нарушения прав, от которого ежегодно страдают 14 млн девочек, а также поддерживал один из мадридских фондов для глухих детей. Сегодня о подобных инициативах игрока ничего не слышно.

В зимнее трансферное окно полузащитник мог продолжить карьеру в берлинском «Унионе». Переговоры и медосмотр прошли удачно, но в последний момент игрок повысил требования по зарплате, и сделка сорвалась. Последний матч Иско провёл 13 ноября прошлого года, сейчас занимается индивидуально и уже отклонил несколько предложений из MЛС, а также от клубов из Турции и Саудовской Аравии. Скорее всего, причина заключается в нежелании покидать Испанию и молодую жену. Ещё пару лет назад было сложно предположить, что четырёхкратный победитель Лиги чемпионов в 30 лет будет близок к завершению карьеры. Но он сделал этот выбор совершенно осознанно, теперь у него другие приоритеты.