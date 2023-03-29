Форвард «Баварии» и таланты РПЛ. Обновлённая сборная Армении собрала игроков со всего мира

Уровень футбола в Европе неуклонно выравнивается — в том числе за счёт прогресса сборных, ранее считавшихся аутсайдерами или середняками. Почти в каждой команде есть несколько серьёзных футболистов, стали чаще появляться молодые таланты. Один из таких примеров – Армения.

Армянская команда ещё ни разу не играла на крупных турнирах. Впервые Армения приняла участие в квалификационном этапе к ЧЕ-1996 в Англии, но заняла в отборочной группе последнее, шестое место. Ближе всего к финалу команда была в отборе Евро-2012. Тогда Армения финишировала третьей в группе. Сборная под руководством Вардана Минасяна набрала 17 очков, пропустив вперёд Россию (23) и Ирландию (21). Всё решилось в последнем туре: Армения в гостях уступила ирландцам (1:2). При обратном исходе сборная с Юрой Мовсисяном и Генрихом Мхитаряном вышла бы на чемпионат Европы.

С экс-тренером Украины Александром Петраковым команда неудачно стартовала в отборочном цикле Евро-2024. На Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна Армения уступила в принципиальной встрече Турции (1:2). Всё начиналось для хозяев неплохо: на 10-й минуте турецкий защитник Озан Кабак срезал мяч в собственные ворота. Но затем гости дважды отличились и увезли победу из Еревана. Однако Армению нельзя упрекнуть в плохой игре: команда выглядела достойно на фоне более статусной сборной. А какие интересные футболисты есть в нынешнем поколении Армении? Многие из них дебютировали за команду буквально на днях!

Матч Армении и Турции Фото: FFA.AM

Российского болельщика в первую очередь интересуют игроки из РПЛ. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян – новые лидеры сборной Армении. Они провели все 90 минут с Турцией. Товарищеский матч с Кипром (2:2) Сперцян также отыграл целиком, а Тикнизяна заменили на 78-й минуте. Полузащитник «Краснодара» занимает место в центре поля, а футболист «Локо» приносит пользу универсальностью: во встрече с Турцией он вышел на фланг полузащиты, а с Кипром опустился на позицию левого защитника. Напомним, и Сперцян, и Тикнизян могли выступать за главную сборную России, но приняли решение играть за Армению. Защитник «Локо» выступал за российские молодёжные команды, но в 2023 году стало известно, что он получил армянский паспорт. И в матче с Турцией Тикнизян дебютировал за Армению.

Наир Тикнизян защитник «Локомотива» и сборной Армении «Почему меня игнорировали в сборной России? Наверное, главный тренер сборной России не рассчитывает на меня, но это абсолютно нормально. Я никогда в футбольной карьере не обвинял ни одного из тренеров в том, что не играю. У каждого своё видение. Тренер может считать футболиста просто не подходящим под свою модель игры. Я не знаю конкретной причины, но вполне возможно, что так и есть. Как я уже сказал, у меня нет никакой обиды и злости. Могу только рассуждать так: если меня не вызвали в сборную России, значит, я не достиг уровня национальной команды. Но я и не говорю, что уровень Армении в разы ниже, чем у России. Просто сборная Армении верит в меня, поэтому я получил вызов».

Ещё один старый знакомый в армянской команде – полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Он появился на поле на 54-й минуте в матче с Турцией, а в игре с Кипром остался на скамейке запасных. В 2012 году Байрамян провёл семь матчей за сборную России U21, но, так и не дождавшись приглашения от главной команды, в 2020-м принял решение выступать за Армению. На счету Хорена уже 22 матча и два гола за закавказскую сборную (Грузии в Лиге наций и Исландии в отборе ЧМ-2022).

Хорен Байрамян в сборной Армении Фото: FFA.AM

Помимо Тикнизяна, за Армению в матче с Турцией дебютировал 18-летний защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян. В текущем сезоне он играет преимущественно за молодёжку клуба (15 матчей в МФЛ), а также провёл семь игр за «двойку» в Первой лиге. Георгий родился в Краснодаре и с раннего возраста тренировался в академии команды. Также он регулярно вызывался в юношескую сборную России, но принял решение выступать за Армению. По итогам сезона-2021/2022 Арутюнян попал в символическую сборную ЮФЛ-1, куда также вошли, например Павел Мелёшин и Даниил Зорин из «Спартака». Ещё один футболист с российским паспортом в Армении – голкипер Станислав Бучнев. Почти всю карьеру он провёл в России, выступая за «Нефтехимик», «Машук-КМВ», «Ангушт», «Волгарь», «Тюмень» и «Факел». В 2020 году Бучнев перешёл в армянский «Пюник», а с 2021-го представляет сборную Армении. На его счету четыре товарищеские встречи, а единственная официальная – с Германией (1:4) в рамках отбора на ЧМ-2022.

Георгий Арутюнян (слева) Фото: FFA.AM

Несколько футболистов сборной Армении выступают в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Самые яркие примеры: форвард Саркис Адамян, играющий в чемпионате Германии за «Кёльн», полузащитники Тигран Барсегян («Слован», Словакия) и Лукас Мануэль Селараян («Коламбус Крю», МЛС), а также нападающие Норберто Бриаско-Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина) и Грант-Леон Ранос («Бавария», Германия). Как аргентинцы оказались в Армении? Бриаско-Балекян родился в Буэнос-Айресе, в испано-армянской семье. Он также имеет армянское гражданство через свою мать. Несмотря на то что в детстве он говорил только по-испански, его мать часто общалась по-армянски со своими родителями, поэтому однажды парень заявил, что «знает некоторые слова, по крайней мере на слух». Он также заявил, что очень гордится своим армянским наследием, поэтому «не колебался, когда его пригласили в сборную». В марте 2018 года Бриаско получил вызов от сборной Армении на товарищеские матчи с Эстонией и Литвой и дебютировал за команду.

Норберто Бриаско-Балекян Фото: FFA.AM

Лукас Мануэль Селараян родился в аргентинском городе Кордова, куда активно переселялись ранее в том числе и армяне. В июне 2020 года главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос сообщил, что Селараян будет приглашён в сборную. 28 сентября 2021 года футболист заявил, что будет выступать за армянскую команду. Селараян дебютировал 8 октября 2021 года в матче квалификации чемпионата мира – 2022 со сборной Исландии, отметившись голевой передачей. За семь матчей в составе Армении Лукасу пока не удалось забить ни одного мяча.

Ещё один неожиданный новичок Армении – 19-летний Грант-Леон Рамос. Он дебютировал за сборную в матче с Кипром и сразу оформил дубль. Рамос выступает в Германии за вторую команду «Баварии», в текущем сезоне он провёл 28 матчей, забив 16 голов и отдав восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 325 тыс.

Грант-Леон Рамос дебютант сборной Армении «Я родился в Гердене (Германия). Я начал заниматься футболом благодаря моему отцу. Он играл в одном из небольших местных клубов. Иногда я ходил на тренировки, смотрел, как он играет. Так я полюбил футбол. Я провёл в дортмундской «Боруссии» год, затем получил предложение от мюнхенской «Баварии». Сейчас играю в Региональной лиге, где интенсивность игры очень высокая, уровень достаточно хороший, легко развивать игровые качества. Я принял решение играть за сборную Армении, потому что люблю эту страну и очень горжусь тем, что я армянин».

Последний игрок, дебютировавший за сборную Армении в марте – полузащитник Угочукву Иву. 23-летнего нигерийского футболиста «Урарту» (который тренирует Дмитрий Гунько) впервые пригласили в команду после того, как это стало возможно из-за правил ФИФА. Иву провёл в Армении пять лет и имеет право выступать за эту страну. В 2018 году он перешёл в ванадзорский «Лори», через год оказался в «Пюнике», а в 2020-м оказался в «Урарту». Отметим, что полузащитник был признан лучшим игроком первого круга чемпионата Армении – 2022/2023.

Руководство армянского футбола собрало в сборной игроков буквально со всего мира. Получится ли у Армении выйти на Евро-2024? У команды очень тяжёлая группа: помимо Турции, в неё входят Уэльс, Хорватия и Латвия. Однако перспективы армян с таким подбором футболистов не выглядят призрачными. Впереди ещё семь матчей.