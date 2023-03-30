Тедеско — в рейтинге лучших тренеров до 40 лет. А кто из них №1?

Издание FourFourTwo сформировало рейтинг лучших футбольных тренеров. Но есть один нюанс — в списке только тренеры, которым ещё нет 40 лет.
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Юлиан Нагельсман (35 лет, без клуба)
Этот тренер дебютировал в Бундеслиге, когда ему было всего 28 лет. Нагельсман возглавил скромный «Хоффенхайм» и дважды выводил его в Лигу чемпионов. По итогам сезона-2016/2017 клуб занял четвёртое место, а через год добрался до третьей строчки в таблице. Неудивительно, что в 2017-м Юлиана назвали футбольным тренером года в Германии.
Разумеется, на успехи Нагельсмана обратили внимание топовые клубы страны, и его переманил «РБ Лейпциг». Там тренер отработал два сезона — получилось достаточно успешно. В 2020 году клуб занял третье место в Бундеслиге, в 2021-м — второе. Нагельсман дважды выводил «Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов, при этом в первом сезоне они добрались до полуфинала.
Первые трофеи тренер завоевал уже в «Баварии», куда пришёл в 2021 году. В коллекции Нагельсмана победа в чемпионате Германии и два Суперкубка страны. А вот в Лиге чемпионов успехов пока нет. В прошлом сезоне «Бавария» сенсационно проиграла «Вильярреалу» (0:1, 1:1) в четвертьфинале, а теперь снова дошла до этой стадии, где её ждёт «Манчестер Сити». Правда, Юлиан уже оказался в числе безработных. 24 марта его уволили с поста главного тренера «Баварии».
Доменико Тедеско (37 лет, сборная Бельгии)
Первый самостоятельный тренерский опыт Тедеско получил в 2017 году, когда возглавил клуб Второй Бундеслиги «Эрцгебирге». Он спас команду от вылета, после чего пошёл на повышение и возглавил «Шальке». Там Доменико отработал полтора сезона, а команда под его руководством заняла второе место в Бундеслиге и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Весной 2019 года Тедеско отправили в отставку после сокрушительного поражения от «Манчестер Сити» (0:7). На тот момент «Шальке» занимал всего лишь 14-е место в чемпионате.
Позднее Тедеско переехал в Россию и подписал контракт со «Спартаком». К слову, договор он отработал до конца, после чего ушёл из клуба. Под его руководством красно-белые сначала заняли седьмое место в РПЛ, а в сезоне-2020/2021 финишировали на второй строчке и получили путёвку в квалификацию ЛЧ. После этого Доменико вернулся на родину и поднял «Лейпциг». Тренер возглавил 11-ю команду Бундеслиги, а в итоге она добралась до четвёртой строчки. Помимо этого, Тедеско выиграл Кубок Германии (пока единственный трофей в карьере) и дошёл до полуфинала Лиги Европы. Сезон-2022/2023 сложился для немца неудачно — он покинул свой пост уже в сентябре. А через несколько месяцев возглавил сборную Бельгии. Старт впечатляющий – победы в гостевом матче со Швецией — 3:0 (отбор Евро) и в товарищеском — с Германией — 3:2, тоже в гостях.
Венсан Компани (36 лет, «Бёрнли»)
Бельгиец завершил карьеру в 2020 году и приступил к тренерской работе. До этого у него был опыт играющего тренера, но удачным его не назовёшь. По окончании карьеры Венсан возглавил «Андерлехт», и тот дважды входил в тройку лучших клубов Бельгии по итогам сезона. А в сезоне-2021/2022 Компани дошёл до финала Кубка, где его команда уступила в серии пенальти «Генту».
Летом 2022-го молодой тренер возглавил «Бёрнли». Клуб только вылетел из элитного английского дивизиона и рассчитывал на мгновенное возвращение. В 37 матчах Чемпионшипа «Бёрнли» потерпел всего два поражения и сформировал приличный отрыв от преследователей. Вторая команда отстаёт от лидера на 13 очков, третья — на 16. Если не произойдёт форс-мажора, в следующем сезоне мы увидим Компани в АПЛ.
Уильям Стилл (30 лет, «Реймс»)
Самый молодой тренер из списка. Он возглавил «Реймс» по ходу нынешнего сезона, а до этого входил в штаб клуба. Тренер-ноунейм — фанат футбольного симулятора Football Manager. Бельгиец рассказывал, что этот опыт помогает ему и в реальной тренерской карьере. А ещё Стилл пользуется богатым опытом видеоаналитика — он занимал эту должность задолго до того, как добрался до поста главного тренера. Под его руководством «Реймс» отыграл 21 матч во всех турнирах и потерпел всего два поражения. Отличный результат для французского середняка!
Рубен Аморим (38 лет, «Спортинг»)
Аморим завершил игровую карьеру в 2017 году и сразу занялся тренерской деятельностью. Сначала он уехал работать в третий дивизион, а затем получил приглашение во вторую команду «Браги». Через три месяца Рубена утвердили на посту главного тренера основного клуба. «Брага» выиграла Кубок португальской лиги — в финале справились с «Порту» (1:0). Да и в целом Аморим добился прекрасных результатов: 10 побед в 13 матчах во всех турнирах.
Представители «Спортинга» быстро поняли, что в стране появился перспективный тренер, и переманили его к себе. Это назначение оправдало себя. В первом же полном сезоне Аморим сделал лиссабонский клуб чемпионом Португалии и победителем Кубка лиги. А ведь к тому моменту «Спортинг» не побеждал в национальном первенстве почти 20 лет. В прошлом сезоне Аморим вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в этом она уже дошла до четвертьфинала Лиги Европы, попутно выбив «Арсенал».
Уэйн Руни (37 лет, «Ди-Си Юнайтед»)
Английский тренер ещё не работал в высшем дивизионе европейского чемпионата. Сначала он тренировал «Дерби Каунти» и в первом сезоне спас команду от вылета из Чемпионшипа. А потом задача заметно осложнилась. У клуба возникли серьёзные финансовые сложности, и его оштрафовали на 21 очко. Чуда не произошло — «Дерби» вылетел из Чемпионшипа во втором сезоне при Руни. Но не будь этого огромного штрафа, команда бы спаслась. С лета 2022-го англичанин работает в США, где тренирует «Ди-Си Юнайтед». В прошлом сезоне команда заняла последнее место в Восточной конференции и, разумеется, не попала в плей-офф.
Маттиас Яйсле (34 года, «Зальцбург»)
Немец занялся тренерской деятельностью в 2015 году. Сначала он работал с юношескими командами «Лейпцига» и «Зальцбурга», а также входил в штаб датского «Брондбю». В январе 2021-го Яйсле возглавил «Лиферинг» — клуб второго австрийского дивизиона. Через полгода он получил первое серьёзное назначение и занял пост главного тренера «Зальцбурга». В прошлом сезоне собрал неплохое комбо: чемпионат Австрии, Кубок и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В 2023 году получается чуть хуже. Команда уже вылетела из Кубка Австрии и из еврокубков, но при этом уверенно лидирует в чемпионате (+7 от второго места).
- 30 марта 2023
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