Тедеско — в рейтинге лучших тренеров до 40 лет. А кто из них №1?

Юлиан Нагельсман (35 лет, без клуба)

Этот тренер дебютировал в Бундеслиге, когда ему было всего 28 лет. Нагельсман возглавил скромный «Хоффенхайм» и дважды выводил его в Лигу чемпионов. По итогам сезона-2016/2017 клуб занял четвёртое место, а через год добрался до третьей строчки в таблице. Неудивительно, что в 2017-м Юлиана назвали футбольным тренером года в Германии.

Разумеется, на успехи Нагельсмана обратили внимание топовые клубы страны, и его переманил «РБ Лейпциг». Там тренер отработал два сезона — получилось достаточно успешно. В 2020 году клуб занял третье место в Бундеслиге, в 2021-м — второе. Нагельсман дважды выводил «Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов, при этом в первом сезоне они добрались до полуфинала.

Первые трофеи тренер завоевал уже в «Баварии», куда пришёл в 2021 году. В коллекции Нагельсмана победа в чемпионате Германии и два Суперкубка страны. А вот в Лиге чемпионов успехов пока нет. В прошлом сезоне «Бавария» сенсационно проиграла «Вильярреалу» (0:1, 1:1) в четвертьфинале, а теперь снова дошла до этой стадии, где её ждёт «Манчестер Сити». Правда, Юлиан уже оказался в числе безработных. 24 марта его уволили с поста главного тренера «Баварии».