«Эпоха Тедеско очаровывает». Европа в восторге от старта экс-тренера «Спартака» в Бельгии

Сначала сборная разнесла Швецию, а потом обыграла Германию. И всё это в гостях!

Доменико Тедеско начал работу в сборной Бельгии с двух побед. «Красные дьяволы» в гостях обыграли Швецию (3:0) в рамках отборочного цикла Евро-2024, а затем в товарищеской встрече оказались сильнее Германии (3:2). Бельгийцы играли в атакующий и интенсивный футбол, а Ромелу Лукаку за две встречи забил четыре мяча. Получается, Тедеско «оживил» форварда? Вот реакция европейской прессы на успехи экс-тренера «Спартака» на старте карьеры в Бельгии.

Немецкий Kicker сделал акцент на провале своей сборной на старте матча: «Тедеско успешно дебютировал и провёл хороший первый тайм против полностью разрозненной немецкой команды. Германия показала свои возможности в первые 30 минут против безжалостной Бельгии. Матч уже тогда закончился».

«Фундамент успешного будущего заложен. Хотя Тедеско, в отличие от некоторых, никогда ранее не находился внутри бельгийского футбола», — отмечается в другом материале газеты.

Доменико Тедеско — главный тренер сборной Бельгии Фото: Lars Baron/Getty Images

Bild восхитился игрой Бельгии в первом тайме: «Ханси, больно! Счёт 2:3 в конечном счёте льстит немцам, эта встреча снижает оптимизм в отношении Евро. Первые 35 минут были невероятно плохими. Это одна из лучших игр Бельгии за последние годы. Бельгийцы в первом тайме могли повести 4:0».

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус шокирован выступлением немцев в первые 45 минут: «Давайте посмотрим на первые 35 минут: то, как играла Германия, — это худшее, что я видел за свою долгую карьеру».

«Де Брёйне и Тедеско ведут Бельгию. Тренер не мог начать свою работу в сборной лучше. Имея возможность спокойно перестраиваться по ходу матча, «красные дьяволы» прекрасно интегрируют принципы нового тренера», — французская L’Equipe выделила двух главных героев «красных дьяволов»

Кевин Де Брёйне Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Испанская Marca не скупилась на комплименты капитану бельгийцев, а также подчеркнула, что команда может стать фаворитом Евро-2024: «Бельгийцы подчёркивают слабости Германии с впечатляющим Де Брёйне. Эпоха Тедеско очаровывает Бельгию. Игра команды вселяет оптимизм. Бельгия хочет возродиться после разочарования на чемпионате мира 2022 года».

«Бельгия уничтожила соперника в первом тайме», — кратко подвёл итоги матча BBC.

Доменико Тедеско главный тренер сборной Бельгии «Мы хотели быть смелыми с мячом и прессинговать высоко с самого начала игры. Мы хотели шокировать Германию. Думаю, наш соперник был удивлён такой интенсивностью. За эти полчаса мы очень хорошо контрпрессовали и каждый раз находили свободного человека. Честно говоря, мы должны были убить игру в первом тайме. Должно было быть 3:0 или 4:0».

У бельгийцев впереди ещё семь матчей в отборочном цикле Евро-2024. В июне команда Тедеско сыграет дома с Австрией и в гостях с Эстонией. У тренера есть время для экспериментов, тем более нет сомнений, что Бельгия спокойно квалифицируется на ЧЕ. Но уже две первых встречи бельгийцев под руководством Тедеско впечатляют. Если команда продолжит играть в таком стиле, то станет одним из главных претендентов на победу на Евро-2024.