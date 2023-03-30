Сборная России сыграет с Китаем? Что известно о потенциальном сопернике команды Карпина

Сборная России сыграет товарищеский матч с Китаем? О возможности проведения встречи сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин: «Думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России. Тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна». В последний раз китайцы играли ещё со сборной СССР в 1988 году: в рамках товарищеского Кубка Неру победу одержали советские футболисты со счётом 2:1. В новейшей истории команды не встречались. А что из себя представляет сборная Китая сейчас?

Китайская команда – середняк азиатского футбола. Сборная ни разу не побеждала в Кубке Азии, но два раза выходила в финал, ещё дважды завоёвывала бронзу, а на последнем турнире в 2019 году вышла в четвертьфинал. Кстати, Кубок Азии — 2023 должен был состояться в Китае, но страна отказалась от его проведения из-за коронавируса. В итоге турнир пройдёт в 2024 году в Катаре.

Единственный раз Китай выходил в финальную часть чемпионата мира в 2002 году. Тогда азиатская квалификация выглядела чуть проще: два местных гегемона – Южная Корея и Япония – принимали мундиаль и не участвовали в отборочном этапе. На турнире китайцы попали в группу к Бразилии, Турции и Коста-Рике и, не набрав очков, уехали домой с разницей мячей 0:9. При этом матчи ЧМ-2002 с участием китайской команды на родине посмотрели около 300 млн человек.

Сборная Китая на ЧМ-2002 Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Если возвращаться в современность, то сборная Китая почти год не играла. В июле 2022-го она выступила на Кубке Восточной Азии. Китайцы покинули турнир после группового этапа, одержав победу над Гонконгом (1:0), сыграв вничью с Японией (0:0) и уступив Южной Корее (0:3). Стоит отметить, что составы формировались преимущественно из футболистов местных лиг. В следующий раз после Кубка Восточной Азии сборная Китая сыграла всего несколько дней назад – провела два спаренных товарищеских матча с Новой Зеландией (0:0 – 23 марта, 1:2 – 26 марта).

Причина долгой паузы между играми в борьбе китайских властей с коронавирусом. Два крупнейших города страны – Пекин и Шанхай – долгое время жили в режиме строгой изоляции. Из-за этого, помимо переноса проведения Кубка Азии, пострадала местная Суперлига. Старт сезона перенесли на начало июня, и до конца декабря командам пришлось сыграть 34 тура. Некоторые матчи завершались техническими поражениями из-за проблем участников с составом. Чемпионом 2022 года, как это ни иронично, стала команда «Ухань Фри Таунс». Календарь Суперлиги-2023 до сих пор неизвестен, как и сроки начала сезона.

Максим Митрофанов генеральный директор РФС – о товарищеских матчах сборной России «Мы вели переговоры. Везде разные ситуации. Где-то меняются тренеры, как в варианте с Китаем: они пока не готовы, не хотят играть ни с кем. Где-то далеко ехать и не очень высокие рейтинги, поэтому, когда можно сыграть с одной из сильнейших стран относительно текущих условий и с комфортным коротким перелётом, почему нет? Не вижу ни одной причины отказываться от этой игры».

Действующий главный тренер сборной Китая – серб Александар Янкович. Он работает в стране с 2018 года: ранее специалист возглавлял юношеские и молодёжные китайские команды. Интересный факт: в 2006-м Янкович входил в штаб Славолюба Муслина в «Локомотиве». Из примечательных команд в биографии серба: «Црвена Звезда» (2007-2008, 2012-2013), молодёжная сборная Сербии (2010-2012), а также бельгийский «Стандард» (2016-2017). В 2022-м Янкович возглавил Китай с приставкой и. о., а с 24 февраля 2023 года тренер сделал это на полноценной основе.

Александар Янкович Фото: Lynne Cameron/AP Photo/ТАСС

За китайскую сборную не выступает ни одного легионера. Все футболисты – из местной Суперлиги. Главная звезда – форвард «Шанхай Порт» У Лэй. Ранее нападающий играл в чемпионате Испании за «Эспаньол», но после трёх лет в Примере вернулся на родину в 2022 году. У Лэй – самый дорогой игрок сборной Китая. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 2 млн. Цена остальных футболистов не превышает € 700 тыс., большинство игроков оцениваются в диапазоне от € 100 тыс. до 500 тыс.

Для сравнения – сколько стоят самые дорогие футболисты недавних соперников России: Ирак – Амжад Аттван (€ 700 тыс.), Иран – Мехди Тареми (€ 20 млн), Таджикистан – Парвизджон Умарбаев (€ 750 тыс.), Кыргызстан – Гулжигит Алыкулов (€ 600 тыс.), Узбекистан – Эльдор Шомуродов (€ 7 млн).

У Лэй Фото: Hannah Peters/Getty Images

В рейтинге ФИФА сборная Китая занимает 80-е место – между Габоном и Гондурасом (11-я среди азиатских команд). Рядом располагаются Грузия (78-я), Узбекистан (77-й), Израиль (76-й), чуть ниже – Кыргызстан (94-й), Армения (95-я) и Беларусь (97-я). Отметим, что Россия в обновлённом рейтинге находится на 37-м месте, а её недавние соперники – Иран и Ирак – на 24-й и 68-й строчках соответственно.

«Китай — отличный соперник для сборной России. Безусловно, такой матч нужен. Может быть, даже нужен один матч в Китае, а один у нас в целях укрепления той дружбы, которая сложилась в последнее время между странами», – отметил бывший полузащитник сборной России Роман Широков. После игр нашей команды с Ираном и Ираком к Китаю вряд ли стоит относиться снисходительно. Это средняя по азиатским меркам сборная, но с которой в случае встречи легко не будет никому.