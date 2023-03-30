Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Китаем: что известно о команде, прошлые игры, рейтинг ФИФА

Сборная России сыграет с Китаем? Что известно о потенциальном сопернике команды Карпина
Никита Паглазов
Сборная России сыграет с Китаем?
Аудио-версия:
Комментарии
Китайцы не играли почти восемь месяцев из-за ковида, а тренер сборной даже работал в «Локомотиве».

Сборная России сыграет товарищеский матч с Китаем? О возможности проведения встречи сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин: «Думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России. Тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна». В последний раз китайцы играли ещё со сборной СССР в 1988 году: в рамках товарищеского Кубка Неру победу одержали советские футболисты со счётом 2:1. В новейшей истории команды не встречались. А что из себя представляет сборная Китая сейчас?

Материалы по теме
Помните знаковые голы футболистов сборной России? Сейчас проверим
Тест
Помните знаковые голы футболистов сборной России? Сейчас проверим

Китайская команда – середняк азиатского футбола. Сборная ни разу не побеждала в Кубке Азии, но два раза выходила в финал, ещё дважды завоёвывала бронзу, а на последнем турнире в 2019 году вышла в четвертьфинал. Кстати, Кубок Азии — 2023 должен был состояться в Китае, но страна отказалась от его проведения из-за коронавируса. В итоге турнир пройдёт в 2024 году в Катаре.

Единственный раз Китай выходил в финальную часть чемпионата мира в 2002 году. Тогда азиатская квалификация выглядела чуть проще: два местных гегемона – Южная Корея и Япония – принимали мундиаль и не участвовали в отборочном этапе. На турнире китайцы попали в группу к Бразилии, Турции и Коста-Рике и, не набрав очков, уехали домой с разницей мячей 0:9. При этом матчи ЧМ-2002 с участием китайской команды на родине посмотрели около 300 млн человек.

Сборная Китая на ЧМ-2002

Сборная Китая на ЧМ-2002

Фото: Gary M. Prior/Getty Images

Если возвращаться в современность, то сборная Китая почти год не играла. В июле 2022-го она выступила на Кубке Восточной Азии. Китайцы покинули турнир после группового этапа, одержав победу над Гонконгом (1:0), сыграв вничью с Японией (0:0) и уступив Южной Корее (0:3). Стоит отметить, что составы формировались преимущественно из футболистов местных лиг. В следующий раз после Кубка Восточной Азии сборная Китая сыграла всего несколько дней назад – провела два спаренных товарищеских матча с Новой Зеландией (0:0 – 23 марта, 1:2 – 26 марта).

Причина долгой паузы между играми в борьбе китайских властей с коронавирусом. Два крупнейших города страны – Пекин и Шанхай – долгое время жили в режиме строгой изоляции. Из-за этого, помимо переноса проведения Кубка Азии, пострадала местная Суперлига. Старт сезона перенесли на начало июня, и до конца декабря командам пришлось сыграть 34 тура. Некоторые матчи завершались техническими поражениями из-за проблем участников с составом. Чемпионом 2022 года, как это ни иронично, стала команда «Ухань Фри Таунс». Календарь Суперлиги-2023 до сих пор неизвестен, как и сроки начала сезона.

Максим Митрофанов
Максим Митрофанов
генеральный директор РФС – о товарищеских матчах сборной России

«Мы вели переговоры. Везде разные ситуации. Где-то меняются тренеры, как в варианте с Китаем: они пока не готовы, не хотят играть ни с кем. Где-то далеко ехать и не очень высокие рейтинги, поэтому, когда можно сыграть с одной из сильнейших стран относительно текущих условий и с комфортным коротким перелётом, почему нет? Не вижу ни одной причины отказываться от этой игры».

Действующий главный тренер сборной Китая – серб Александар Янкович. Он работает в стране с 2018 года: ранее специалист возглавлял юношеские и молодёжные китайские команды. Интересный факт: в 2006-м Янкович входил в штаб Славолюба Муслина в «Локомотиве». Из примечательных команд в биографии серба: «Црвена Звезда» (2007-2008, 2012-2013), молодёжная сборная Сербии (2010-2012), а также бельгийский «Стандард» (2016-2017). В 2022-м Янкович возглавил Китай с приставкой и. о., а с 24 февраля 2023 года тренер сделал это на полноценной основе.

Александар Янкович

Александар Янкович

Фото: Lynne Cameron/AP Photo/ТАСС

За китайскую сборную не выступает ни одного легионера. Все футболисты – из местной Суперлиги. Главная звезда – форвард «Шанхай Порт» У Лэй. Ранее нападающий играл в чемпионате Испании за «Эспаньол», но после трёх лет в Примере вернулся на родину в 2022 году. У Лэй – самый дорогой игрок сборной Китая. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 2 млн. Цена остальных футболистов не превышает € 700 тыс., большинство игроков оцениваются в диапазоне от € 100 тыс. до 500 тыс.

Для сравнения – сколько стоят самые дорогие футболисты недавних соперников России: Ирак – Амжад Аттван (€ 700 тыс.), Иран – Мехди Тареми (€ 20 млн), Таджикистан – Парвизджон Умарбаев (€ 750 тыс.), Кыргызстан – Гулжигит Алыкулов (€ 600 тыс.), Узбекистан – Эльдор Шомуродов (€ 7 млн).

У Лэй

У Лэй

Фото: Hannah Peters/Getty Images

В рейтинге ФИФА сборная Китая занимает 80-е место – между Габоном и Гондурасом (11-я среди азиатских команд). Рядом располагаются Грузия (78-я), Узбекистан (77-й), Израиль (76-й), чуть ниже – Кыргызстан (94-й), Армения (95-я) и Беларусь (97-я). Отметим, что Россия в обновлённом рейтинге находится на 37-м месте, а её недавние соперники – Иран и Ирак – на 24-й и 68-й строчках соответственно.

«Китай — отличный соперник для сборной России. Безусловно, такой матч нужен. Может быть, даже нужен один матч в Китае, а один у нас в целях укрепления той дружбы, которая сложилась в последнее время между странами», – отметил бывший полузащитник сборной России Роман Широков. После игр нашей команды с Ираном и Ираком к Китаю вряд ли стоит относиться снисходительно. Это средняя по азиатским меркам сборная, но с которой в случае встречи легко не будет никому.

Материалы по теме
Сборная России, которую хочется увидеть летом. Пять главных тезисов
Сборная России, которую хочется увидеть летом. Пять главных тезисов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023