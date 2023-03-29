«Мог бы пожертвовать деньги на благотворительность». Неймар проиграл € 1 млн в казино!

Неймар продолжает восстанавливаться от травмы. Бразилец перенёс операцию на лодыжке и вернётся на поле только в следующем сезоне. Без него «ПСЖ» тяжело – французский клуб вылетел из Лиги чемпионов от «Баварии» и проиграл «Ренну» в последнем матче Лиги 1. У Неймара же всё относительно хорошо: он ведёт стримы, играет в онлайн-казино и даже смеётся после больших проигрышей.

Неймар проиграл € 1 млн в онлайн-казино

У Неймара большая любовь к азартным играм. Бразилец — частый участник покерных турниров, а также лицо многих мероприятий в этой сфере. Он заинтересовался азартными играми на чемпионате мира — 2014, а в прошлом году во время отпуска принял участие в Мировой серии покера. Нападающий «ПСЖ» заявил, что после завершения игровой карьеры сможет путешествовать и участвовать в таких турнирах. Когда Неймар травмирован и не играет, он старается уделять время своему хобби. Так, например, в одном из последних прямых эфиров форвард менее чем за два часа проиграл € 1 млн в онлайн-казино, что примерно составляет его недельную зарплату в «ПСЖ». Эту сумму Неймар слил меньше чем за два часа.

Реакция Неймара – удивительна. Сначала на его глазах появились слёзы, но сожаление быстро переросло в истерический смех. Пользователи посчитали, что звезда «ПСЖ» мог распорядиться деньгами намного лучше.

@natiette: «Лучше бы этими деньгами оплатил налоги!»

@zanittei: «Забавно, что он мог бы пожертвовать какой-нибудь благотворительной организации, но предпочитает уклоняться от налогов и переводить миллиарды на ветер. Этот человек не заслуживает той славы, которую имеет, потому что у него нет таланта».

@PervertidoPlays: «Как видите, даже проиграв заоблачную сумму, он остаётся в хорошем настроении и с улыбкой на лице, приучая нас к тому, что даже в трудные времена нужно идти вперёд».

@ngelaDomingos5: «Я знаю, что Неймар не виноват, но меня это очень бесит. Я учитель, и я изо всех сил пытаюсь заработать, и я знаю, что никогда не получу такие же деньги на моей работе, как этот парень».

Неймар за покерным столом Фото: twitter.com/SuperPoker

@LenzaDario: «Между тем Месси боготворят в Аргентине и во всём мире».

@filipefogar23: «Было бы лучше заплатить Специальному департаменту федеральных доходов Бразилии».

@s4muraipk: «Ребята, вы действительно думаете, что эти деньги с конторы или тех, кто делает эфир? Эти деньги не нужны Неймару, это спонсорские деньги с самого сайта».

@enkizin: «Я почти уверен, что он ничего не проиграл. Эти деньги должны быть своего рода демонстрацией, которую различные влиятельные лица получают от платформы для создания контента и, таким образом, обманывают других доверчивых людей. Грустно видеть знаменитостей уровня Неймара и Фелипе Нето, делающих эти публикации».

@Luciano50609745: «Я понимаю тебя, Ней, у меня такое же чувство, когда я проигрываю свои пять реалов [в рублях – 75] на ставках».

Кстати, после первого матча с «Баварией», в котором Неймар сыграл, он тоже уделил время азартным играм. По информации RMC Sport, на следующий день бразилец принял участие в турнире European Poker Tour в Париже. С организатором турнира – PokerStars – у Неймара контракт. Таким образом, форвард проигнорировал просьбу Килиана Мбаппе о соблюдении режима. Покерный турнир начался в 22:30 по местному времени, а после него бразилец был замечен в «Макдоналдсе». Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал раскрывать подробности разговора с Неймаром. Интересно, отреагирует ли он на внушительный проигрыш своего футболиста?