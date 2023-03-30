16 футболистов РПЛ сыграли в отборе Евро-2024. Из «Спартака» и «Зенита» — всего по одному!

Сборная России не участвует в отборочном цикле Евро-2024, тем не менее без игроков из РПЛ европейская квалификация пока ещё не обходится. В матчах первых туров приняли участие 16 футболистов из нашей лиги. Большинство из них и легионерами-то не назовёшь, так как это представители стран ЕАЭС, не попадающие под лимит в российском чемпионате.



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Всего 16 игроков – это в среднем по одному на команду. На самом деле только 12 клубов отправили своих «легионеров» в Европу. Вот полный список:

Статистика европейских сборников по клубам РПЛ

2 – «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Торпедо».

1 – «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Оренбург», «Ахмат», «Химки», «Сочи».

Рассказываем, кто и как проявил себя на старте отбора Евро-2024.

Армения: Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Хорен Байрамян

Наир Тикнизян (слева) Фото: ffa.am

За сборную Армении сыграли сразу четыре представителя РПЛ, причём трое из них родились в России! Тикнизян – уроженец Санкт-Петербурга, Сперцян – Ставрополя, а Арутюнян – Краснодара. Особое внимание обращал на себя дебют в национальной команде последнего, ведь 18-летний центральный защитник пока не сыграл в РПЛ и выступает за фарм-клуб «Краснодара» в Первой лиге. Однако в домашнем матче с Турцией, несмотря на поражение со счётом 1:2, отыгравший все 90 минут Арутюнян выглядел очень достойно и заслужил добрые слова от специалистов.

Левый защитник «Локомотива» Тикнизян тоже дебютировал в сборной Армении, попав в основу. С первых минут сыграл и одноклубник Арутюняна – атакующий хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. А вот полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян получил от нового тренера, украинца Александра Петракова, только 40 минут. Он вышел на замену при счёте 1:1.

Лучшую оценку от статистического сайта Sofascore.com получил Тикнизян – 6,9 балла. Петраков похвалил новичка сборной: «Он произвёл очень приятное впечатление, он эрудированный и воспитанный человек… Сперцян? Если он будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы, конечно, от этого не откажемся. Но выстраивать игру команды вокруг одного футболиста – не в моих принципах. Хочется, чтобы лидеров было несколько».

Беларусь: Александр Селява, Юрий Ковалёв, Роман Юзепчук

С мячом Александр Селява Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

Сборная Беларуси неудачно стартовала в отборочном цикле чемпионата Европы. К сожалению, привычная картина. Сначала была разгромлена в условно домашнем матче Швейцарией – 0:5 (игра проходила в Сербии), а потом уступила на выезде Румынии со счётом 1:2. В этих встречах поучаствовали три игрока из РПЛ, а ещё один – полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко – оставался на скамейке запасных.

Опорник «Ростова» Александр Селява и крайний хавбек «Оренбурга» Юрий Ковалёв оба матча начинали в основе. «Бровочник» Роман Юзепчук из «Торпедо» появился в стартовом составе против швейцарцев, но покинул поле уже на 33-й минуте после того, как Беларусь пропустила три гола. Во втором туре Юзепчук вышел на замену. Все трое заработали такие оценки, о которых и говорить неудобно. Разве что Селява собрал в Румынии более-менее приличную статистику.

Грузия: Лука Гагнидзе

Лука Гагнидзе (слева) Фото: nakrebi.ge

В грузинскую сборную съездили два игрока московского «Динамо» – Саба Сазонов и Лука Гагнидзе. Они попали в заявку на домашний матч с Норвегией (1:1). Однако для центрального защитника не нашлось места в составе, несмотря на то что команда играла с тройкой сзади. А вот Гагнидзе вышел на поле. Правда, только на замену и на 90-й минуте. Естественно, полузащитник не успел себя проявить. Совершил всего четыре касания мяча, отдал пару точных передач. Вот и вся статистика Гагнидзе.

Израиль: Элазар Даса

Элазар Даса Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сборная Израиля стартовала чуть лучше играющей в той же группе Беларуси. В 1-м туре не сумела победить дома Косово (1:1), а после этого потерпела крупное поражение от швейцарцев (0:3). Правый защитник «Динамо» Даса полностью провёл обе встречи и даже заработал жёлтую карточку в Швейцарии.

Не сказать чтобы Даса как-то выделялся в этих матчах. За игру с косоварами он получил лишь 6,4 балла, допустив 16 потерь владения. Со Швейцарией и вовсе наиграл на 6,1 балла. В эпизоде с первым голом, пожалуй, потерял позицию.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Казахстан: Нуралы Алип, Бактиёр Зайнутдинов, Марат Быстров, Лев Скворцов

Бактиёр Зайнутдинов Фото: kff.kz

Победа сборной Казахстана над Данией – едва ли не самое обсуждаемое событие квалификации Евро-2024. Нужно иметь крепкую волю, чтобы превратить 0:2 в 3:2 за 16 минут с таким соперником. Команда российского тренера Магомеда Адиева это сделала. Но стартовала сборная Казахстана похуже, уступив на своём поле Словении (1:2).

Защитник «Зенита» Нуралы Алип сыграл только с Данией. Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов в 1-м туре вышел лишь на замену, так как пока не в оптимальной форме после травмы, а вот в матче с датчанами, как и Алип, появился в основе. Именно Зайнутдинов реализовал пенальти, который вдохновил команду на чудо.

Защитник Марат Быстров из «Ахмата» был в стартовом составе в игре со словенцами. Полузащитник Лев Скворцов из «Химок» появился на поле против датчан ещё до перерыва и заработал высокую оценку – 7,1 балла. Это даже больше, чем у Зайнутдинова и Алипа (по 6,9). Скворцов совершил четыре отбора, выиграл семь единоборств из десяти.

Впрочем, Адиев после победы над Данией признался, что очень доволен игрой Зайнутдинова и Алипа. Для сборной Казахстана это ключевые фигуры.

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра

Кристофер Мартинс Перейра (в центре) Фото: Joaquim Ferreira/IMAGO/ТАСС

Сборная Люксембурга на старте отборочного цикла встречалась с фаворитами группы – Словакией и Португалией. И если из Трнавы записной аутсайдер неожиданно увёз нулевую ничью, то на Криштиану Роналду и компанию сил уже не хватило. Люксембуржцы были разгромлены дома со счётом 0:6.

Кристофер Мартинс Перейра в обоих матчах вышел в основе. С португальцами он заработал жёлтую карточку и был заменён в концовке от греха подальше. Зато спартаковцу по-настоящему удалась игра со Словакией. Полузащитник отдал 92% точных передач, выиграл 7 единоборств из 12, сделал три отбора и два выноса мяча. Заблокировал один удар соперника, а сам отдал два паса под удар.

Молдавия: Михаил Каймаков

Михаил Каймаков (в подкате) Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Два мирных исхода на старте квалификации Евро-2024 – успех для сборной Молдавии. Правда, если нулями с Чехией можно гордиться, то ничья 1:1 с Фарерами, скорее, устроила соперника. В этих матчах в основе команды экс-нападающего «Зенита» Сергея Клещенко выходил полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков.

В составе москвичей центрхав имеет мало практики, а вот сборной Молдавии нужен. Каймаков был хорош в борьбе за мяч. За игру с Фарерами заработал 7,2 балла, выиграв 8 единоборств из 13. За матч с Чехией получил 7,1 балла, выйдя победителем в 12 единоборствах из 19.

Словения: Ванья Дркушич

Ванья Дркушич Фото: prvaliga.si

Сборная Словении воспользовалась осечкой Дании и неожиданно захватила лидерство в группе. Словенцы в 1-м туре переиграли на выезде Казахстан, а во 2-м спокойно победили дома Сан-Марино (2:0). Постепенно завоёвывает место в национальной команде центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич.

Игра с Сан-Марино стала дебютной для Дркушича в сборной Словении. Он вышел на замену уже на 36-й минуте при счёте 0:0 вместо экс-армейца Яки Бийола. Понятно, что уровень соперника не был таким, чтобы проверить Ванью на сто процентов. Но так или иначе со своими обязанностями он справился. Два отбора, два перехвата – и дебют на ноль!