Самая популярная нейросеть ChatGPT составила сборную лучших футболистов в истории

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Символическая сборная за всю историю от ChatGPT
Символическая сборная за всю историю от ChatGPT
Искусственный интеллект сумел вписать в команду всех игроков, претендующих на статус величайшего.
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Правый форвард — Лионель Месси (Аргентина)
Правый форвард — Лионель Месси (Аргентина)
Куда же без семикратного обладателя «Золотого мяча»! Интересно, выбрал бы искусственный интеллект Месси, если бы он не стал чемпионом мира?
Центрфорвард — Пеле (Бразилия)
Центрфорвард — Пеле (Бразилия)
Общепризнанный Король футбола просто не мог не попасть в эту сборную. Всё-таки единственный в истории трёхкратный чемпион мира (как игрок).
Левый форвард — Криштиану Роналду (Португалия)
Левый форвард — Криштиану Роналду (Португалия)
Дополнил бы атаку пятикратный обладатель «Золотого мяча». Интересно только, как бы они все втроём делили мяч?
Правый хавбек — Диего Марадона (Аргентина)
Правый хавбек — Диего Марадона (Аргентина)
Позиция чемпиона мира 1986 года весьма условна. Очевидно, Диего действовал бы гораздо ближе к атаке, чем к обороне.
Центральный хавбек — Зинедин Зидан (Франция)
Центральный хавбек — Зинедин Зидан (Франция)
Дирижировать всей этой конструкцией призван чемпион мира 1998 года. Только представьте, сколько он отдал бы голевых передач.
Левый хавбек — Йохан Круифф (Нидерланды)
Левый хавбек — Йохан Круифф (Нидерланды)
Впрочем, Зидану активно помогал бы трёхкратный обладатель «Золотого мяча». Круифф так и не стал чемпионом мира, но внёс неоценимый вклад в футбол как игру.
Правый защитник — Кафу (Бразилия)
Правый защитник — Кафу (Бразилия)
Единственный игрок, трижды подряд игравший в финальных матчах чемпионата мира (два из них он выиграл). Кафу не только выполнял бы свои прямые функции, но и регулярно подключался бы к атакам.
Правый центрбек — Франко Барези (Италия)
Правый центрбек — Франко Барези (Италия)
Чемпион мира 1982 года и в этой команде зацементировал бы защиту. Нападающие Серии A на протяжении многих лет не знали, что делать с защитником «Милана».
Левый центрбек — Франц Беккенбауэр (ФРГ)
Левый центрбек — Франц Беккенбауэр (ФРГ)
Кайзеру не нашлось места в полузащите, а ведь он и там смог бы сыграть. Начинал-то Беккенбауэр ближе к атаке, а уже по ходу карьеры постепенно сменил амплуа.
Левый защитник — Паоло Мальдини (Италия)
Левый защитник — Паоло Мальдини (Италия)
Как-то даже обидно, что легендарный защитник «Милана» не был в составе сборной Италии на ЧМ-2006. В той команде он наверняка завоевал бы золото…
Вратарь — Джанлуиджи Буффон (Италия)
Вратарь — Джанлуиджи Буффон (Италия)
…особенно если бы в воротах был Буффон, с которым, собственно, Италия и выиграла ЧМ-2006. Хотя нам бы хотелось видеть на этой позиции Льва Яшина.
Самая популярная нейросеть ChatGPT составила сборную лучших футболистов в истории
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