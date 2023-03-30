«Цель — вернуться к матчам в Европе». Глава РФС Дюков сделал несколько важных заявлений

Президент РФС Александр Дюков общается с журналистами нечасто, зато во время пресс-конференций затрагивает все важные темы. После заседания исполкома босс российского футбола ответил на все вопросы, которые сейчас стоят на повестке.

О реформе ФНЛ

Первый вопрос, который рассмотрели на исполкоме, — реформа ФНЛ. Её цель — увеличить количество матчей, которые проходили бы в равной и конкурентной борьбе, и улучшить коммерческую составляющую. Все согласны, что реформа нужна. Это важное и ответственное решение, нужна доскональная проработка. Остались вопросы и у клубов, и у членов исполкома. В течение двух недель будет принято окончательное решение. Сейчас обсуждается два варианта — они похожи, есть небольшие различия.

О выплатах детским тренерам и зарплатах в мужском и женском футболе

Рассмотрели также вопрос компенсационных выплат прежде всего детским тренерам, которые подготовили профессиональных футболистов. Вместо трёх выплат за подготовку при подписании первого контракта будет введён единый взнос: два процента для мужчин, пять — для женщин. Единая выплата — справедливее, это позволит сделать выплаты регулярными. Сейчас же выплаты привязаны к трансферу или подписанию контракта.

Разница в процентах у мужчин и женщин? Зарплаты в женском и мужском футболе значительно различаются. В женском они значительно ниже. Нам хотелось бы создать фонд, направленный на детских тренеров, чтобы этот фонд мотивировал тренеров, которые тренируют девушек, работать эффективно. Все согласились, что разница нужна. Когда мы придём к ситуации, что игроки женских и мужских команд будут получать равные деньги, тогда вопрос будет пересмотрен. Проценты не вычитаются из зарплат футболистов — это платёж, который будут делать клубы дополнительно.

О выходе из УЕФА, переходе в Азию и возвращении сборной к соревнованиям

Выход из УЕФА? Теоретически возможно всё. Сейчас мы ставим себе цель вернуться к официальным матчам в Европе. Мы продолжаем работать. Когда поймём, сможем ли мы вернуться в определённые сроки, то примем решение и скажем, что рабочая группа завершена.

Вопроса по Азии не было в повестке. Было понятно, что преждевременно выносить этот вопрос. Хотели согласовать с ФИФА и УЕФА дорожную карту. 1 апреля — ориентировочный срок. Важно решить задачу скорейшего возвращения сборной к официальным соревнованиям. Важнейшая задача — участие в отборе на следующий чемпионат мира. Рабочая группа сформирована, работает регулярно, ведёт консультации с МОК. Когда закончим эту работу, сделаем заявление.

Если бы всё зависело только от нас, я бы мог дать точный ответ. Мы договорились, что воздержимся от комментариев. Мы продвигаемся в поиске решения. На полях конгресса в Лиссабоне обсуждение продолжится. Надеемся, это поможет нам вернуться к международным соревнованиям.

Кто ведёт переговоры со стороной УЕФА? Есть формальная группа, которую возглавляет Максим Митрофанов. Когда у меня есть возможность встретиться, провести разговор, это делаю я. Весной мы должны определиться, что делаем дальше.

О Fan ID

Как техническое решение Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе — прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять. Со своей стороны мы можем предлагать какие-то решения, которые упростили бы доступ. Что касается слов Пескова, вопрос лучше задавать ему. РФС и РПЛ не являются субъектами законотворчества.

Отмена Fan ID — зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований для отмены. Возможны улучшения. Что мешает мне выступить против? Если вести себя безответственно, можно быть популистом, сказать, что я против. Выиграет ли футбол от таких заявлений? Нет. Людям нужно приходить на футбол. Безопасность людей — это приоритет. Она должна быть обеспечена. В правительстве всё взвесили и приняли решение.

Что касается запросов по упрощению, это возможно. Какие-то изменения могут быть сделаны. Работа ведётся правительством. Изменения — да, повышение удобства — да, но не стоит ожидать отмены.

Бойкот фанатов? Эта система — нововведение. Мы с определённым сопротивлением воспринимаем новшества — это человеческая природа. Раньше нужно было проделать шаг один и шаг два, чтобы попасть на матч, сейчас это изменилось. Нужно время, чтобы болельщик это принял и привык. Для какой-то группы болельщиков необходимо больше времени. Мы потратили столько времени на обсуждение этого вопроса, что гораздо проще эту карту болельщика получить. Сейчас можно получить её без посещения МФЦ. Мне кажется, пора перестать рефлексировать и получить карту болельщика. Случаи отказа можно пересчитать по пальцам, они все обоснованы: есть запрет на посещение матчей по решению суда. У болельщиков всегда есть возможность обратиться в органы и обжаловать это решение.

Болельщики на матче РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О возвращении пива на стадионы

Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но если завтра правительство решит вернуть, РФС выступит за. Мы об этом говорили неоднократно.

О заявлении МОК

Что касается футбола, решения принимают ФИФА и УЕФА. То решение МОК, что принято сейчас, носит дискриминационный характер. Какие заявления делал МОК и к чему это пришло… Как говорится, замах на рубль, а удар на копейку. Я сейчас не говорю о футболе, а больше о других атлетах. Надеюсь, это решение будет более объединяющим.

О судьбе крымских клубов и санкциях

В ФНЛ создана рабочая группа, они занимаются этим вопросом. Сейчас начинается процедура лицензирования. Для ФНЛ важно, чтобы клубы соответствовали требованиям. Дедлайн по лицензированию — конец мая.

Ожидаю ли я усиления санкционного давления на футбольную отрасль? Давление и так уже достаточное. Куда ещё больше?

О потенциальном участии сборной в Кубке Азии и Кубке Америки

Мы должны рассматривать все возможности, должна быть рациональность. Мы должны выбирать лучшие опции, которые позволяют сборной развиваться и будут интересны болельщикам. Чтобы принять решение, нужно собрать достаточный объём информации, где и на каких полях будем играть, и тогда выбрать либо Кубок Азии, либо выбрать вариант проведения других товарищеских матчей. Матчи в июне, безусловно, нужны. Сборная нужна болельщикам и должна играть.

В наших условиях вероятность участия в Кубке Америки невысокая. Большое количество футболистов из Латинской Америки играют в Европе, на них оказывается давление. Теоретически это возможно. Практически — в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться. Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными, а в том числе с командами из латинской Америки. Мы будем играть не только с азиатскими сборными, но и с командами с других континентов.

О выплатах за Головина

За Головина все деньги выплатили. Те, кто должен был получить эти деньги, их получили. Вопросы о распределении этих денег нужно задавать академиям, которые их получили.

Александр Головин Фото: Chris Ricco/Getty Images

О мотивации

Не хотелось ли мне сконцентрироваться на нефтяной отрасли? Вы думаете, что там всё так радужно? Вся наша жизнь — борьба. Преодоление — это, наоборот, интересно. Сейчас мы решаем задачи — это интересно. Хотелось бы заниматься развитием футбола, но те задачи, что сейчас стоят перед нами, — тоже интересно.

Что заставляет оставаться? Я приходил с целями, стратегией, определённым видением. Я верю в потенциал нашего футбола: вижу в себе силы, чтобы это реализовать. Изменение того, с чем работаешь, мотивирует: развитие детского футбола, школ, массового футбола. Мне работать интересно. Интересует процесс достижения целей — я получаю от этого удовольствие, для меня это важно. Мне неважен статус. Моя позиция — инструмент для достижения целей. Я кайфую, когда получается что-то изменить.

О встрече со «Спартаком»

Я встречаюсь с представителями многих клубов, не только «Спартака». Что касается встречи со «Спартаком», я разговаривал с Александром Матыциным. Речь шла о женском футболе, появлении первой команды. Вопрос судейства обсуждался в том смысле, что были пожелания в отношении футбола, каким «Спартак» его видит. Все высказываются за динамику футбола, чтобы поднять планку дозволенного. Были замечания о положении судей, чтобы они не мешали атакам, не перекрывали линию передач, чтобы увеличивать чистое игровое время. Такие вопросы есть у каждого клуба.

Я провожу встречи с разными клубами: «Пари НН», «Крылья Советов», регулярно общаемся с Евгением Гинером. Обсуждаем работу академий, детского футбола.

О новом техническом спонсоре сборной

Мы завершаем переговоры с одной из компаний. Отечественная ли это компания? Завершим переговоры и всё объявим. Пока у нас есть запас экипировки. В следующем году у нас должен быть новый технический спонсор.

Сборная России Фото: Михаил Шапаев / РФС

О Медиалиге

По спортивному принципу клубам Медиалиги ничто не мешает дорасти до РПЛ. Уайлд-кард клубам Медиалиги? А на каком основании? Появятся другие команды, которые потребуют этот уайлд-кард. Какой критерий популярности этих клубов? Давайте и чемпиона России определять по популярности: кто обеспечивает большую посещаемость, тот и чемпион. Футбол прежде всего спорт, а во вторую очередь какие-то развлечение. Опыт Медиалиги надо, безусловно, использовать.

О комментариях судей во время матчей

На турнире в перерыве (Зимний кубок РПЛ. — Прим. «Чемпионата») был опыт. Вполне возможно, что что-то из того, что применяли там, попробуем применить в новом сезоне. Если мы решим, что нам это нужно, надо будет обсуждать — это нуждается в согласовании.