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Мбаппе — Черепашка-ниндзя, Болт — Флэш. Нейросеть превратила звёзд спорта в супергероев
Мбаппе — Черепашка-ниндзя, Болт — Флэш. Нейросеть превратила звёзд спорта в супергероев
С помощью Midjourney мы создали вселенную, которая может противостоять Marvel и DC.
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Усэйн «Молниеносный» Болт
Усэйн «Молниеносный» Болт
Ну а кто ещё самый быстрый человек на планете? Подвинься, Барри Аллен, более известный как Флэш. Тут у человека восемь мировых рекордов и столько же золотых олимпийских наград!
Лионель «Атомная блоха» Месси
Лионель «Атомная блоха» Месси
До того как стать GOAT (не «козёл», а акроним от «greatest of all time»), Месси был Атомной блохой. Естественно, из-за роста. Как и Человек-муравей, он ускользал от любого преследователя.
Майк «Железный» Тайсон
Майк «Железный» Тайсон
Вот уж кто настоящий Железный человек. Помимо кучи титулов, Майк способен потягаться с Тони Старком и в богатстве. До Флойда Мейвезера именно Тайсон был самым высокооплачиваемым боксёром в истории.
Роналдиньо «Волшебник» Гаушо
Роналдиньо «Волшебник» Гаушо
В Бразилии более известный как Колдун из Порту-Алегри. На поле творил магию, которая была недоступна даже Доктору Стрэнджу.
Килиан «Донателло» Мбаппе
Килиан «Донателло» Мбаппе
Юркий, быстрый и техничный. Да ещё невероятно похож на одного из Черепашек-ниндзя.
Франческо «Император Рима» Тотти
Франческо «Император Рима» Тотти
Публика в Риме знала его ещё в бытность Гладиатором! 
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Искусственный интеллект превратил звёзд спорта в супергероев
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