«Таких игроков больше нет». Как Милнер шёл к успеху в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле»

Центральный матч очередного тура АПЛ пройдёт в Манчестере, где местный «Сити» встретится с «Ливерпулем». 37-летний Джеймс Милнер завоевал самые значимые трофеи в своей карьере именно в составе этих двух клубов. Англичанин преуспел в «Манчестер Сити», а затем добился признания и в «Ливерпуле».

Милнер начал профессиональную карьеру в академии «Лидса». Сам Джеймс признавался, что был полностью повёрнут на этом клубе: с раннего детства ходил на домашние матчи «Лидса», а в шестилетнем возрасте стал свидетелем победы команды в чемпионате. «В 1992 году отец сходил с ума и кружил меня по гостиной, — рассказывал Милнер. — Он призывал запомнить этот момент, поскольку такое может больше никогда не повториться. Тогда я даже не осознавал, что отец имеет в виду, но теперь понимаю». С того момента «Лидс» ни разу не выигрывал чемпионат Англии.

По словам Милнера, первый контракт он мог подписать с «Эвертоном», где позднее раскроется Уэйн Руни. Однако просмотр отменили из-за снегопада. Позднее Джеймс оказался в «Лидсе», при этом его скачок от молодёжной до резервной команды, а потом и до основы произошёл очень быстро. В 16 лет Милнер забил «Сандерленду» на Boxing Day и стал самым молодым автором гола в АПЛ. «Я видел запись того гола, — вспоминал спустя годы Милнер. — Жена сказала, что я выглядел как 12-летний мальчишка. Футболка висела на мне, как огромный мешок».

Через два дня Милнер снова забил, но на этот раз «Челси». Этот мяч Джеймс считает более важным, поскольку игра проходила на домашнем стадионе «Лидса». Вышедший на замену парнишка усадил на пятую точку чемпиона мира Марселя Десайи и классно пробил в дальний угол. «Папа говорил, что в этот момент на трибунах все сошли с ума, — утверждал Милнер. — Любой гол приятен, но ещё круче, когда его оформляет местный парень».

В день 17-летия Милнера «Лидс» провёл выездной кубковый матч со «Сканторпом». После игры юношу ждал неприятный сюрприз — старшие одноклубники изрезали его тренировочный костюм и кроссовки. Администратор по экипировке отказался выдать новый комплект, так как вступил в сговор с опытными футболистами. Милнеру пришлось несколько раз бегать от раздевалки до автобуса, чтобы помочь администратору с формой. «Люди не понимали, что происходит, — вспоминал Милнер. — Они смотрели на меня, словно говоря: «Неужели этот оборвыш — тот самый парень, что уже забил два мяча в АПЛ?»

Джеймс Милнер в «Лидсе» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Правила воспитания в «Лидсе» начала нулевых были такими, что нынешней молодёжи покажутся дикими. К примеру, Милнеру приходилось собирать за одноклубниками разбросанную по раздевалке форму. «Возможно, когда всё делают за тебя, ты даже не волнуешься о том, чтобы брать ответственность на себя», — говорил Милнер в интервью The Athletic, рассуждая о современном подрастающем поколении.

Позднее «Лидс» продаст Милнера из-за финансовых проблем. Джеймс окажется в «Ньюкасле», откуда в 2005 году уйдёт в «Астон Виллу». Тренер «Ньюкасла» Грэм Сунесс тогда произнёс знаменитую фразу: «Вы ничего не выиграете с командой, которая будет состоять только из Джеймсов Милнеров». Потом тренер извинился и сказал, что его неправильно поняли. Однако молодого Милнера это сильно задело.

В 2010-м Джеймс оказался в «Манчестер Сити». Английский топ-клуб купил игрока за приличные по тем временам деньги (€ 22 млн по Transfermarkt). У Милнера сложились хорошие отношения с главным тренером Роберто Манчини, однако Джеймс не получал места в основе на ключевые матчи сезона-2010/2011. Вот что по этому поводу говорил сам футболист: «Понимал, что в «Сити» высокая конкуренция. С другой стороны, я считал, что тренер должен доверять мне, поскольку пригласил в команду, а клуб заплатил приличные деньги». Впрочем, работоспособность Милнера принесла плоды. Длительное время он был игроком стартового состава у Манчини.

Джеймс Милнер в «Манчестер Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Мануэль Пеллегрини был в восторге от Джеймса. Но тренеру периодически приходилось ставить в состав суперзвёзд, которыми был наполнен состав «Ман Сити», а Милнера оставлять в запасе. При этом Пеллегрини регулярно отмечал приверженность футболиста к делу и его уровень игры. В «Ман Сити» по полной программе использовали универсализм Милнера. Он поиграл почти на всех позициях в поле, и его действия не вызывали нареканий. «Есть более техничные футболисты, — говорил Пеллегрини. — Есть более скоростные. Есть футболисты, которые быстрее думают. Но покажите того игрока, кто может хорошо делать всё, что умеет Милнер. Таких просто больше нет».

В «Сити» Милнер дважды завоевал чемпионский трофей АПЛ. Его отпустили из клуба при Хосепе Гвардиоле, хотя решение было принято раньше. Милнер отказывался продлевать контракт, а в 2015 году сделал выбор в пользу «Ливерпуля». Джеймс вспомнил, как на переход отреагировал его папа: «Отец запрещал мне надевать красные футболки, поскольку фанаты «Лидса» не любят «Манчестер Юнайтед». После моего перехода в «Ливерпуль» папа шутил, что теперь рад видеть сына в красной футболке на постоянной основе».

В сезоне-2015/2016 Милнер играл на позиции левого защитника, а потом Юрген Клопп всё-таки перевёл Джеймса в центр поля. Туда, где и хотел играть англичанин. «Перед одним из матчей того времени травму получил Морено, — вспоминал Милнер. — Клопп спросил: «Ты хочешь сыграть на месте правого или левого защитника?» Я ответил: «Это всё равно что спросить, с каким из парней ты хочешь, чтобы провела ночь твоя девушка?» У Юргена тогда был плохой английский, так что думаю, что он ничего не понял». Позднее Джеймс снова станет чемпионом Англии и победит в Лиге чемпионов.

Милнер в течение всей карьеры неизменно доказывал, что на него можно положиться. Он умело адаптировался под требования разных тренеров. В Джеймсе нуждался и «Манчестер Сити» Пеллегрини с коротким пасом, и «Ливерпуль» Клоппа с прессингом. Милнер всегда был образцом профессионализма. Иногда кажется, что этот человек сделан из стали. За 20 лет в большом футболе он ни разу не пропустил больше полутора месяцев из-за травмы. Джеймс никогда не отличался виртуозной техникой, но брал своё невероятной трудоспособностью.

Джеймс Милнер в «Ливерпуле» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джеймс ведёт здоровый образ жизни, который включает в себя полный запрет на алкоголь (не пил даже на собственной свадьбе) и соблюдение режима. При этом футболист периодически делает послабления:

«Я ем здоровую пищу, но это не значит, что всё время употребляю тушёную рыбу или пью белковые коктейли. Периодически позволяю себе жареную баранину с подливкой, пудинг. В отпуске могу съесть гамбургер. Не тот, что продают в ресторанах быстрого питания, а правильный, хорошо нарезанный и приготовленный гамбургер. К примеру, его делают в одном из местечек Испании. В отпуске могу съесть мороженое или необычные десерты.

Но такие разгрузочные дни бывают редко. В 90% случаев я предпочитаю здоровую пищу. Любой профессиональный атлет должен знать, когда можно позволить себе отойти от правил, а когда нет. Даже если ты ешь здоровую пищу, иногда нужны такие разгрузочные дни. Иногда я ем шоколадное печенье. Просто нужно понимать, когда ты можешь себе это позволить.

Джеймс Милнер с Кубком Лиги чемпионов Фото: Clive Rose/Getty Images

Почему отказался от алкоголя? Профессиональный футболист должен чем-то жертвовать. Не знаю, насколько это серьёзная жертва, ведь я всегда был трезвенником. Для меня гораздо сложнее проводить время вдали от дома. Я не мог делать того, что делали мои друзья в молодости. Но я был готов пропустить этот этап жизни, поскольку понимал, чего могу достичь в будущем».