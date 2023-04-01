«Ливерпуль» и «Сити» только недавно стали врагами. Всё началось со шпионажа

Самым ожесточённым противостоянием в английском футболе с точки зрения истории считается битва «Манчестер Юнайтед» и «Лидса». В этом бурлящем котле эмоций были как драки между фанатами с элементами поножовщины, так и драмы на футбольном поле. Но в последнее десятилетие главными антагонистами в АПЛ стали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сегодня накал достиг такой точки, что в декабре прошлого года «горожане» и красные опубликовали совместное обращение к фанатам с просьбой одуматься и вести себя потише.

Катализатором таких мер стали события вокруг матча четвёртого раунда Кубка лиги на «Этихаде». Утверждается, что с гостевого сектора на домашнюю трибуну были брошены бутылки с водой, также полиция арестовала болельщика «Сити». Кроме того, досталось группе поклонников «Ливерпуля» с ограниченными возможностями и 15-летней девочке – она получила сотрясение мозга после прилёта ей в голову пластикового стакана, наполненного монетами. В преддверии очередного матча топов вспоминаем главные моменты конфронтации и грандиозный скандал 10-летней давности.

Фанаты «Ливерпуля» обстреляли сектор «горожан» сигнальными ракетами

Первые признаки зарождающегося соперничества между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» появились в 2014 году, когда два клуба впервые боролись за титул чемпиона Премьер-лиги после начала стагнации «МЮ». Команды встретились на «Энфилде» 13 апреля того же года, и благодаря блестящему голу Филиппе Коутиньо мерсисайдцы сделали большой шаг к триумфу в элитной лиге почти за 25 лет.

Разъярённый болельщик «Ливерпуля» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Когда небольшое количество болельщиков «Манчестер Сити» покинули стадион после игры, на их микроавтобус было совершено нападение – булыжниками разбили окна, пострадал один фанат «горожан», которому осколки стёкол порезали лицо. Нападение на автобус совершили неизвестные в масках и красных футболках. Однако именно пострадавшие смеялись в том сезоне последними. Вскоре после того, как Стивен Джеррард фатально поскользнулся в игре с «Челси», «Сити» обогнал северо-западных соперников в борьбе за чемпионский титул.

Ещё одной точкой воспламенения стал сезон-2017/2018, когда команды сыграли вничью в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. По прибытии на «Энфилд» игроков и персонал «горожан» ждал жаркий во всех смыслах приём. В сторону автобуса гостей была выпущена серия сигнальных ракет – за эти бесчинства УЕФА выписал «Ливерпулю» штраф в € 20 тыс. Тренер красных Юрген Клопп осудил поведение болельщиков, которых полиция так и не идентифицировала.

Призывы руководства клубов к болельщикам соблюдать рамки приличия пока остаются без отклика. В прошлом сезоне накануне полуфинала Кубка Англии мерсисайдцы попросили поклонников «Манчестер Сити» почтить минутой молчания 33-ю годовщину трагедии «Хиллсборо», унёсшей жизни 97 болельщиков в 1989 году. Однако она была прервана оскорбительными скандированиями. Схожие провокационные кричалки были слышны и в начале этого сезона, когда команды встретились на «Энфилде» в октябре.

Мемориал «Трагедии Хиллсборо» на стадионе «Энфилд» Фото: EPA/TASS

Этот инцидент был далеко не единственным скандалом матча, победу в котором красным принёс потрясающий спурт и гол Мохамеда Салаха. Страсти настолько накалились, что нервы сдали у Клоппа – немецкий тренер агрессивно повёл себя в отношении помощника судьи Гари Бесвика, не оставив Энтони Тейлору другого выбора, как показать Юргену красную карточку. После игры тренер публично извинился за несдержанность.

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«Отличился» и Пеп Гвардиола. Он разозлил болельщиков красных, когда яростно протестовал против отмены гола Фила Фодена. «В мою сторону полетели монеты, слышались угрозы лишить меня жизни», – пожаловался тренер «Сити» после матча. Если Пеп уклонился от дождя из монет, то фанатам «Сити» повезло меньше – один из их автобусов снова подвергся нападению: от осколков лобового стекла пострадал водитель. Полиции вновь не удалось никого задержать. В ответ фанаты «горожан» разбили унитазы в туалетах «Энфилда».

Также добавила перца и реплика Клоппа на пресс-конференции по поводу финансового превосходства «Сити» с его практически неограниченным бюджетом. «Горожане» усмотрели в этом умышленное желание красных накалить атмосферу противостояния. «Я считаю, что такой подход можно воспринимать как ксенофобию и даже футбольный расизм», – полыхнул исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано.

В декабре 2022 года накануне матча Кубка лиги на «Этихаде» состоялась встреча с участием представителей клубов, а также лидеров фан-сообществ – City Matters и Совета болельщиков «Ливерпуля». Цель – улучшить отношения между фанатами и хоть немного остудить обстановку. Стороны выработали комплекс мер и договорились проводить подобные мероприятия в дальнейшем. Также руководители обоих клубов Ферран Сориано и Билли Хоган написали обращение к болельщикам.

«Сегодня мы пишем вам от имени «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Страсть и энтузиазм, которые мы видим от наших болельщиков, когда мы играем друг с другом, это часть того, что делает матчи между нашими клубами такими особенными. К сожалению, основываясь на недавних встречах между нашими клубами, мы также знаем, что меньшинство болельщиков несут ответственность за поведение и действия, которым нет места в нашей игре. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой о полной поддержке в борьбе с этим явлением. Вы можете помочь нам, сообщив о любых провокациях», – говорилось в обращении. Эти слова не были услышаны — игру омрачил прилёт сигнальной ракеты в голову девочки-подростка – пострадавшая получила ожоги.

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Накануне очередного матча клубы не планируют дальнейших совместных заявлений, но «Сити» предпринял упреждающие действия в виде сокращения распределения гостевых билетов «Ливерпуля» на 20% по соображениям безопасности. «Ливерпуль» получил 2382 билета на игру вместо предоставляемых ранее 3000. На такие меры хозяева пошли после консультаций с полицией Большого Манчестера. «Ливерпуль» оспорил это решение, в то время как фанатская группа Spirit of Shankly также раскритиковала его. «Мы признаём, что в последние сезоны были проблемы, связанные с обеими группами болельщиков, но этот курс действий контрпродуктивен», – говорится в заявлении.

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Существует версия, что воспламенившей противостояние искрой следует считать вовсе не инцидент с разбитыми окнами фанатского автобуса «Сити» в 2014-м, а эпизод, произошедший годом ранее. Сегодня невозможно добиться комментариев ни от одного из представителей обоих клубов по поводу компенсации в размере £ 1 млн, которую «Ливерпуль» заплатил «Сити» в ноябре 2013 года. Случись та история сегодня, резонанс был бы существенно бóльшим, как и последствия.

Общеизвестно, что клубы АПЛ конкурируют между собой не только на футбольном поле, но также по части технологий, на трансферном рынке и других отраслях. Пару лет назад стало известно, что представители «Лидса» прятались в окрестностях базы «Дерби Каунти» с целью выведать секреты соперников накануне ключевой встречи в Чемпионшипе. Всё закончилось тем, что Футбольная лига оштрафовала йоркширский клуб на £ 200 тыс., а тренер «белых» Марсело Бьельса чувствовал себя настолько ответственным за прокол, что заплатил штраф из собственного кармана. Нечто подобное произошло и между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

После окончания сезона-2012/2013, в котором «горожане» финишировали на втором месте вслед за непобедимой командой Алекса Фергюсона, служба безопасности клуба заподозрила утечку данных. «Сити» привлёк экспертов по компьютерному шпионажу, которые обнаружили взлом своей системы скаутинга со стороны представителей «Ливерпуля»! Согласно проведённому расследованию The Times, взлом конкурентов осуществили Дэйв Фаллоуз (ныне глава отдела по подбору персонала «Энфилда») и Джулиан Уорд, на тот момент занимавший должность главного скаута клуба в Испании и Португалии. Сегодня Фаллоуз работает в «Ливерпуле» на посту креативного директора по партнёрству.

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс с Юргеном Клоппом и президентом Fenway Sports Group Майком Гордоном Фото: John Powell/Getty Images

Руководил их действиями Майкл Эдвардс, в то время глава красных по работе и анализу, а сегодня спортивный директор клуба. Считается, что во многом благодаря ему «Ливерпуль» провернул все свои самые удачные трансферы последних лет – от Садио Мане до Вирджила ван Дейка. В 2013-м «Ливерпуль» финишировал лишь на седьмом месте, и «горожане» не видели в нём угрозу, которую этот клуб представляет сегодня, поэтому согласились на мировую, стоившую красным £ 1 млн. Прояви представители «Сити» принципиальность, всё могло закончиться для мерсисайдцев большими проблемами, ведь взлом мог квалифицироваться не только как спортивный, но и как криминальный проступок.

Если учитывать, что главные фигуранты того дела по-прежнему работают в «Ливерпуле», нет ничего удивительного, что отношения между руководителями клубов остаются из серии «ложки-то нашлись, а осадочек остался». Несмотря на мировую клубов по тому делу, «горожане» вполне могут вновь его поднять. Многое будет зависеть от того, какое решение примут компетентные органы после окончания расследования о более чем 100 финансовых нарушениях «Сити» в арабскую эпоху владения клубом.