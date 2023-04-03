«Дискриминация граждан России недопустима». Как наш легионер перевернул европейский футбол

Игорю Симутенкову – 50! Экс-игрока сборной России болельщики запомнили как яркого и результативного нападающего, но нынешний ассистент Сергея Семака в «Зените» оставил свой след в истории не только голами. Вспоминаем, как в начале 2000-х Симутенков пошёл в суд и поменял европейский футбол.

Игорь играл в России до 1995-го, а потом, став лучшим бомбардиром сезона-1994 и лучшим игроком чемпионата по разным версиям, уехал за границу. В 21 год нападающий перешёл из «Динамо» в «Реджану». Задержался в Италии на пять с половиной лет, поиграл в Серии А ещё и за «Болонью». Следующей его остановкой в Европе была Испания. Летом 1999-го российского нападающего на правах свободного агента подписал «Тенерифе», выступавший тогда во втором дивизионе.

За островную команду Симутенков играл не так много, как рассчитывал. Хотя Игорь помог «Тенерифе» подняться из Сегунды в Примеру. В сезоне-2001/2002 он поучаствовал всего в девяти матчах чемпионата. И дело не в том, что наш форвард совсем не тянул. Жёсткий лимит на легионеров, существовавший в испанском футболе, лишал россиянина возможности выиграть борьбу за место в стартовом составе в честной конкуренции. И Симутенков пошёл в суд. Стал «русским Босманом».

«В Испании, равно как и в других государствах – членах Евросоюза, в мою бытность игроком «Тенерифе» действовали ограничения на количество игроков из стран, не входящих в ЕС, – вспоминал Симутенков в интервью для «Чемпионата». – И это несмотря на то, что Валерий Карпин через суд приравнял в правах россиян к гражданам стран Евросоюза. По инициативе руководителей клуба я подал иск, но только в 2005 году, когда уже выступал в «Рубине», Европейский суд вынес положительную резолюцию, согласно которой российские футболисты перестали в Европе считаться легионерами».

Ещё в 1995-м бельгийский футболист Жан-Марк Босман выиграл дело против УЕФА по поводу лимита на легионеров. До этого действовало правило «3+2»: каждый клуб мог использовать на поле не более трёх иностранных игроков и двух натурализованных. А, например, в испанской Сегунде, где выступал Симутенков, были ещё более жёсткие ограничения – 2+2. Суд решил, что лимит нарушает закон о свободном перемещении работников внутри Евросоюза. После этого легионерами стали считаться только граждане стран, не входящих в ЕС, в том числе россияне.

Симутенков оказался не первым, кто продолжил дело Босмана. Карпин осенью 2000-го обратился в суд Мадрида и потребовал «прекратить дискриминацию, препятствующую предоставлять услуги в качестве профессионального футболиста на тех же основаниях, что и игроки Испании и других стран». Суд удовлетворил иск нынешнего главного тренера сборной России – с Карпина сняли статус легионера. Однако это была локальная история, а не глобальная. Она не поменяла действующие правила.

Валерий Карпин с мячом Фото: Getty Images

Симутенков, так получилось, боролся за права всех футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. Он судился с Министерством образования и культуры Испании, а также с местной федерацией футбола. Главный аргумент Игоря был в том, что лимит на легионеров противоречит «Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве между РФ и Европейским Союзом 1994 года», согласно которому «недопустима дискриминация граждан России, законно работающих в любой стране ЕС».

Ещё в январе 2001-го Симутенков обратился в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) – ему отказали в праве получить лицензию и выступать на тех же правах, что и игроки, не подпадавшие под лимит. Тогда-то россиянин и решил судиться. Он обращался в Центральный суд по административным спорам, потом подавал апелляцию в секцию административных споров Национального присутствия. Не добившись рассмотрения дела, Симутенков подал заявление в Европейский суд.

История затянулась и завершилась уже после того, как россиянин попрощался с «Тенерифе» и покинул Испанию. Пока Игорь доигрывал в МЛС и Казани, судьи продолжали заниматься «делом Симутенкова». И только в апреле 2005-го разбирательство закончилось – адвокат европейского суда в Люксембурге Кристин Стикс-Хакль заявила, что претензии нашего легионера полностью удовлетворены. Нападающий победил в этой «игре», вероятно, самой изматывающей в его карьере. Футболисты из РФ наконец-то перестали подпадать под лимит.

Испанцы настаивали, что закон позволяет государству самому устанавливать правила в стране, а выдача лицензий связана только с допуском на участие в спортивных соревнованиях, а не с условиями труда. Тем не менее суд встал на сторону Симутенкова и его представителей.

Это решение серьёзно повлияло на европейский футбол и трансферную систему. У многих стран были договоры с Евросоюзом, похожие на тот, что имели Россия с Испанией, поэтому лимит как таковой потерял смысл. Вместо ограничений на легионеров стали вводиться правила, касающиеся обязательного количества доморощенных игроков в заявке. И в том, что сейчас некоторые клубы напоминают скорее сборные мира, есть заслуга Симутенкова. Хотя в самой России (вот ведь ирония судьбы!) невозможно было выставить на поле команду с 11 иностранцами – РПЛ жила со своим лимитом.